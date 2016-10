Kveldens travtips: To bankerkandidater

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankerkandidater til Sørlandets Travpark i kveld.

Han synes både Spang Kinge og Yankee Cat har gode muligheter, men lar ingen av dem stå ugardert.

– Spang Kinge var solid til seier i en V75-finale på Bjerke sist, hvor han vant lett. Denne gang står 6-åringen innbydende til på strek og kan holde unna. Skulle han mot formodning svikte, er løpet vidåpent. Men vi har kun råd til å ta med Derby-fireren Spydo Ø.K. Han har imidlertid trukket et trangt fjerdespor på tillegg, informerer Olsbu.

Yankee Cat kan også være et godt alternativ.

– Yankee Cat går gode løp hver gang, og har vært blant de to første i hele 13 av 21 løp, hvor seks av dem har endt med seier. Sist tapte hun kun for gode Global Supermacy. Tengsareid-traveren står fint til i springspor tillegg og kan absolutt vinne, mener Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 84 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1920 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 252 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1920 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, synes både Spang Kinge og Yankee Cat er klare bankerkandidater på Sørlandets Travpark i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2140mv)

1 SPANG KINGE

6 Spydo Ø.K.

----------------------------------

5 Stensvik Iver

2 Philip Rex

4 Sjø Kongen

7 Vestpol Dronninga

8 Løkki Dino

9 Gunda

3 Lill Ronja

11 Eigelands Jokeren

10 Baiasen



V65-2 (2140mv)

11 ODIN FAKS

13 WELLEK

----------------------------------

1 H.G. Mode

3 Linni M.

10 Bjønnum Jerven

5 Hage Loma

4 Kvindølen

6 Will Teddy

2 Reinfaks

14 Eilert

12 Lille Senumprinsen

9 Nebbenes Frigga

8 Nygårds Viking

7 Tyri Molly

15 Eldvina

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3 (1609ma)

7 FLAMMEN FORTUNA

1 WILL LITA

9 Kolnes Faksen

----------------------------------

8 Ty Lea

6 Alsaker Pumbaa

5 Lillegutt Trollet

2 Stjerne Bo

10 Kodina

3 Lisle Cisi

4 Rabb Arger



V65-4/V5-1 (2140ma)

3 ZOLITA R.S.

6 ALPACA

10 SPICY CHALLENGER

2 Mohegan

5 Miss Mirchi

----------------------------------

1 Genius Comander

12 Lightning

8 Spenda Helmax

9 Texas Bonheur

4 Cromwells Shadow

7 Odd Surprise

11 My Midnight News



V65-5/V5-2 (2640mv)

10 YANKEE CAT

9 My Dream Come True

11 Sanicgar

1 Bleeding Heart

----------------------------------

6 Limited Edition S.E.

12 Lucky Coral

5 C.C. Queen Weber

7 O'Lillen

2 I See U. One

8 Rolls Royce

13 Hot Spot Power

3 Alpha Strong

4 Underthesurface



V65-6/V5-3 (1609ma)

6 SUPERNOVA T.Y.

7 ROCKY DUN DEE

3 REAL CHILD

2 F.P. ASSET

11 GARY HOIST

8 DELORIA

5 NONES

12 Yankee Va Bene

----------------------------------

10 The Special One U.S.

1 Sonar Brodde

4 Ponpongirl

9 Obello d'Apua



V5-4 (2140mv)

1 BERTEBAJAS

6 LØKKI FLAKSA

8 REFS ELITA

4 BREVIK JULI

2 LYGNE ODINE

3 GRUDE MAREN

----------------------------------

5 Ingemann

7 Dæmro Svarten



V5-5 (2140ma)

9 WHISTLEBLOWER

6 WHATACATCH H.M.

----------------------------------

8 She's A Dream

10 Helmax Mix

1 Musclemania

5 Brooklyn Bounce D.K.

2 Carljetjager

7 Daily News

3 Norabel

4 Echo Tell



Dagens banker

Ingen, men både Yankee Cat og Spang Kinge er aktuelle kandidater.



Dagens luring

Nones avsluttet solid fra køen i norgesdebuten nest sist. Feilet direkte med voltestart gangen etter. Gikk et sterkt montéprøveløp siden, og har formen inne. Har en urutinert kusk, men med maksimal klaff kan han kanskje by på en overraskelse. En dypvannsfisk.



DD-1:

Yankee Cat har en billig oppgave på papiret og står fint til i springspor på tillegg. Feilfritt skal hun ha en bra sjanse. Sist gikk Tengsareid-traveren et solid løp til annen bak gode Global Supremacy.



DD-2:

Et åpent løp. Supernova T.Y. er tilbake fra et mislykket Frankrike-opphold og kommer nå ut i regi av Johan Kringeland Eriksen. Trenger trolig løp i kroppen før hun er på topp, men kapasiteten er stor. Vi ser derfor ikke bort i fra at hun kan vinne på direkten. Rocky Dun Dee var overlegen fra tet tredje sist da hun gjestet Sørlandet. Har møtt tøffe konkurrenter siden. Står sjanseartet til spormessig og må ha tur herfra. Men med full klaff er han ikke helt ueffen.



DD-1: 10 DD-2: 6,7,3,2,11,8,5 = 7 rekker