Kveldens travtips: To av Norges beste i duell

B.B. Terje T. og Kleppe Fanden er to av Norges beste 5-åringer. I V65-finalen på Forus Travbane i kveld møtes de til dyst.

VGs travekspert, Anders Olsbu, ser frem til en spennende duell.

– B.B. Terje T. og Kleppe Fanden er to av Norges klart beste 5-åringer bak Ingbest. De to møtte årgangseneren på Forus i desember. Da var ikke B.B. Terje T. mye slått av Ingbest, som fikk et fint løp. Og uten oppløpsgaloppen til Kleppe Fanden hadde han kjempet jevnt med dem. Jeg tror klart mest på de to, men tør ikke helt å avskrive Kleppe Snigen som var tapper toer fra dødens på B.B. Terje T. sist og Nyland som gjør en spennende start i Pål Buer-regi nå etter pause, sier Olsbu.

Som alenestrek velger han G. Jerken.

– G. Jerken gikk på sitt første tap sist, da han feilet med Troll T. i striden på oppløpet i V75. Møter to-tre gode, men skal ha en fin sjanse uten uhell, mener Olsbu.

Anders Olsbu - EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar G. Jerken stå ugardert på Forus Travbane i kveld.



V65-1 (2040mv)

1 ANNE BORK

2 VOULEZ VOUS

3 VARGAS F.

6 Pretty Scott

10 Brotherman Nibs

8 Jet Coral

--------------------------

9 Cox Pomona Grim

5 Lucky Showman

4 Parabolica

7 Chanti Chip



V65-2 (2040ma)

4 WHITNEY BRODDA

3 JOHN'S BOY

6 NAPOLEON CORAL

5 COOLMATE

--------------------------

11 Emilio Scott

1 Wonder Dream

9 Candelia Hooves

7 I Am Happy

10 Candy Girl

V65-3 (2040mv)

5 G. JERKEN

--------------------------

3 Bjørkeviking

7 Art Miklagard

11 Høvåg Ask

9 Årsvoll Prinsen

10 Sangvikskongen

2 Gyri Gutten

1 Tina Elken

4 Spikåsa

8 Gjerde Tora



V65-4/V5-1 (2040ma)

9 GODTEPÅSEN

10 BJØRKEJOKER

1 TYSVÆR ODIN

5 ÅSPE MIX

4 Vimse Gutten

--------------------------

6 Prinsesse Sølv

12 Vestpol Il

8 Manni Kvikka

2 Erga Rauen

7 Frøya Lill

3 Beck Odin

11 Hadland Jerkson



V65-5/V5-2 (2040mv)

3 WASABI CLOC

13 TOM TOM DES AGETS

5 Silas Hovmand

--------------------------

11 Olimpionico

1 La Reina

12 Dreaming Princess

10 Sonar Brodde

2 Summerside

8 Lucky Coral

9 Mr. Vegas

4 Quantillus

7 Broadway Blaze



V65-6/V5-3 (2040mv)

4 B.B. TERJE T.

9 KLEPPE FANDEN

3 Kleppe Snigen

10 Nyland

--------------------------

7 Solør Svarten

2 Solberg Jela

8 Komnes Judo

5 Kleppe Skranten

6 Åspe Viktor

1 Baytor



V5-4 (2040mv)

6 KARMLANDS KARL

4 KLEPPE FRAKKEN

5 SKEIE ODIN

7 VERDALS TORDEN

12 STEINE FAKSEN

2 Kanel

10 Robust

9 Flyten

8 Kolnes Trine

13 M.H. Sylvia

11 Sylv Svarta

--------------------------

3 Flyteld

1 Særheims Lona



V5-5 (2040mv)

2 EGLISE BOKO

5 ANNA K.B.

4 Hez My Pride

--------------------------

3 Maksi Lady

1 Belle Titan

8 Skyliner

9 Loulou

7 Makeawish

6 Biwa



Dagens banker

G. Jerken feilet i striden med Troll T. på oppløpet i V75 sist og fikk seiersrekken brutt. Møter to-tre gode, men feilfritt og med klaff har han sjansen igjen.



Dagens luring

Coolmate avsluttet fint i kulissene sist og er på gang igjen. Klaffer det med posisjonene og han ligger på skuddhold i siste sving, kan han muligens overraske



DD-1:

Wasabi Cloc var solid toer bak Sejr Gammelsbæk nest sist. Har vært litt forkjølet etter siste start, men er han like god som nest sist, kan han lede hele veien. Tom Tom des Agets har vært solid i sine siste starter. Ble femte i en V75-finale Stan Libuda vant sist. Selv fra dobbelt tillegg kan han absolutt rekke frem.



DD-2:

B.B. Terje T. vant greit foran en tapper Kleppe Snigen sist. Feilfritt og på sitt beste kan han vinne igjen. Kleppe Fanden feilet i en trang situasjon i V75 sist. Kunne muligens utfordret Ingbest uten galoppen nest sist. Var på linje med B.B. Terje T. da.



DD-1: 3,13 DD-2: 4,9 = 4 rekker