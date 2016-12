Kveldens travtips: - Tiden er inne

Emil Fame har perfekte forutsetninger på Bergen Travpark, og VGs travekspert, Anders Olsbu, lar ham stå alene.

Emil Fame har gått solide løp i det siste og skal regnes med en god sjanse.

– Emil Fame avsluttet fort til annen bak formsterke Xantippe sist. Gangen før satt han fast i det lengste, men avsluttet fort da åpningen først kom og tapte kun for Victor Palema og Deep Sea Dream. Jeg tror tiden er inne for en ny seier for Lura-traveren, sier Olsbu.

Han mener også at Haukeli Expressen kan være et bankeralternativ.

– Haukeli Expressen var god til seier etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Møter ikke avskrekkende selskap og kan være en alenestrek. Jeg garderer kun med Pøylefanten, sier Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 360 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1728 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 120 kr

Stort V5-forslag (over streken): 336 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Emil Fame stå alene. Foto: Equus Media



V65-1 (2100mv)

7 ØVERN JERVA

2 BORE STJERNA

6 HAUKELI LILLA

---------------------------

5 Miramill

3 Dag Silja

1 Odin Frøkna

8 Super Lisa

4 Jenny May

9 Triara Valo



V65-2 (1600ma)

1 BEVIS C.N.

3 ARCTIC TANIC

4 TRISTAN DALIMO

10 LOOKH THUNDER

2 Ladina D.E.

11 Winner Vang

---------------------------

7 Maserati Jetset

12 Asta S.E.

8 Sailor Girl

9 New Order

5 Kalland Constitution

6 Inga Princess

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger