Kveldens travtips: Superonsdag med to V76-bankere

Det er superonsdag med 600 000 kroner ekstra i syverpotten. VGs travekspert, Anders Olsbu, lar både Quality Q.C. og Global Rumour stå ugardert.

Quality Q.C. blir hans hovedbanker, men også Global Rumour skal ha en veldig god sjanse.

– Quailty Q.C. er belastet med dobbelt tillegg i et travritt, men er meget god i den grenen og har en fin mulighet til å runde alle med landschampion Kvasnes på ryggen. Global Rumour er kjapp fra start. Klarer Hamre-traveren å forsvare sporet, kan løpet være kjørt, mener Olsbu.

Han tror også at Hickothepooh kan være et bankeralternativ.

– Hickothepooh er klart best i tet. Beholder han sporet, kan løpet være kjørt. Men hesten har noen raske på utsiden som kan utfordre på startsiden. Det kan bli en tøff åpning, noe som eventuelt trekker ned for min favoritt, sier traveksperten.

Dagens banker:

Quality Q.C. (V76-2) er en meget bra montéhest. Jeg tror han runder alle tross dobbelt tillegg.



Dagens luring:

Golden Garbo (V76-5) har fått tunge reiser i sine to siste starter. Er ikke ueffen om det blir tøft tempo.

V76-1 (2140mv)



3 FRØYU PELLE

8 HAFELL STORM

7 VIK JET

5 TIN GNIST

4 BOEN ODIN

12 BJØRKEKONGEN

11 ERGA RAUEN

-----------------------------

2 Lykkje Erna

6 Grytting Knerten

9 Julie

10 Brevik Juli

1 Nito Faxa

Løpet:

Veldig jevnt mellom syv hester.



Favoritten:

Frøyu Pelle avsluttet bra til annen bak Mine sist. Har vært på trippelen i fem av syv starter, men har kun vunnet en gang. Med klaff kan en ny seier komme her.



Outsiderne:

Hafell Storm var uheldig og feilet bort en god premie etter hinder sist. Tok to strake seirer før det. Fjerde sist tapte han kun knepent for Troll Sterk Viking. Klaffer det fra innersporet i annen rekke, kan han runde alle.

Tin Gnist var uheldig og ble innblandet i en krasj ut av siste sving sist. Tredje sist tapte han kun for gode El Viktor. Kan ta karrierens første seier om det bare klaffer litt med posisjonene.



Luringen:

Vik Jet gjør en spennende start i regi av flinke Gunn Tove S. Buaas. Vallaken er bra på sitt beste og gikk gode løp på Leangen i fjor. En typisk outsider første gang ut.



Startsiden:

Frøyu Pelle, Tin Gnist og Vik Jet kan kjempe om føringen.

LANDSCHAMPION: Kristine Kvasnes rir normalt inn Quality Q.C. til seier. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-2 (2140mv)



8 QUALITY Q.C.

-----------------------------

1 L.A.'s Mr. Brown

2 Afrodisiac

9 Willgo

5 Staro Kiss Of Fire

10 Arn

7 Recommendational

6 Solliedox

3 Nad Al Sheba

11 Quite Fast

4 I See U. One

Løpet:

Quality Q.C. blir klar favoritt i dette travrittet. Åpent bak.



Favoritten:

Quality Q.C. presset på i dødens på sisterunden sist, men måtte se seg knepent slått. Har vært solid i monté og tok to strake seirer før det. Skal regnes med en god sjanse igjen, tross dobbelt tillegg.



Outsiderne:

Afrodisiac sto på fint til tredje bak Staro Kiss Of Fire sist og står 20 meter bedre til kontra henne nå. Står fint til på strek og er en av flere som kan ende på trippelen.



Luringen:

L.A.'s Mr. Brown feilet før bilen slapp i montédebuten sist, men avsluttet bra til fjerde bak Staro Kiss Of Fire, etter å ha angrepet fra køen på siste bortre. Sistnevnte står 20 meter dårligere til kontra L.A.'s Mr. Brown nå. Gikk et sterkt montéprøveløp tredje sist og kan muligens yppe seg litt mot favoritten feilfritt.



Startsiden:

L.A.'s Mr. Brown kan muligens forsvare sporet.

V76-3 (2600ma)



8 RØYNS STJERNEN

4 ROLF MARTIN

10 SMEDPÅL

1 DAG JO

11 Tusse Storm

-----------------------------

7 Maurstad Milla

5 Nume Vinn

12 Torpa Oda

3 Neseldi

9 Lørje Trollet

6 Dæmro Svarten

2 Ruskeli Scott

Løpet:

Jeg ser fem hester med vinnersjanse i dette stayerløpet for kaldblodshester.



Favoritten:

Røyns Stjernen har vært overlegen i sine to siste starter på Leangen, men møter klart skjerpet lag. Men han blir kraftig kuskeforsterket med landschampion Eirik Høitomt, som får hesten i trening etter løpet, med tanke på oppkjøring til Derby. Fremstad-traveren står sjanseartet til ytterst på vingen, men med posisjonsklaff kan han vinne igjen.



Outsiderne:

Rolf Martin avgjorde siste biten sist og er nok ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter at han ble strøket en gang. I sin nest siste start tapte han kun for seiersmaskinen Vetle Petter. Løve-traveren har vært travsikker i sine siste starter og er normalt med i striden igjen.

Smedpål har vært god til to strake seirer etter pause. Første gang ut vant han helenkelt tross en tung reise. Sist vant han tross galopp både fra start og i siste sving. Har vunnet hele seks av ti løp i år og kan absolutt vinne igjen, om han holder seg til rett gangart.



Luringen:

Dag Jo har vært klart forbedret i regi av Arthur Bø. Sist tapte han kun for en av årgangstoppene Garli Moe Garlin, samt Alm Elden. Nest sist var det kun Kaksen og Bokli Stjernen som ble for gode. Moe Odin-sønnen står i fare for å bli overflydd fra start, men feilfritt og om det løser seg, er han ikke ufarlig.



Startsiden:

Ikke mange startrakettene her. Jeg ser ikke bort i fra at Røyns Stjernen kan sitte tidlig i tet.





V76-4 (2100ma)



1 GLOBAL RUMOUR

-----------------------------

8 Place Your Bet

5 Enjoythefuture S.C.

12 Sao Paulo

2 Chamsiin

11 He's So Vain

3 Showme d'Light

10 Above From de Hess

7 Balanced Budget

4 King Senator

6 Doctor Joe

9 Polar Rocky

Løpet:

Jeg lar Global Rumour stå alene i dette ungdomsløpet.



Favoritten:

Global Rumour feilet seg bort inn mot første sving sist. Var overlegen i sine to foregående starter og har vært veldig god i Hamre-regi. 6-åringen er kjapp fra start og forsvarer han sporet, uten at åpningen blir morderisk, skal han ha en fin sjanse til å lede hele veien. Men han har noen raske på utsiden, som muligens kan yppe seg litt.



Outsiderne:

Enjoythefuture S.C. fikk maks bak Amazing S.H. og Place Your Bet sist. Trond Anderssen-traveren er kjapp ut og vil prøve seg litt på startsiden.



Luringen:

Place Your Bet har kun vunnet en gang på sine 33 starter hittil i karrieren, men en ny seier er like om hjøret. Han har vært solid i alle sine tre starter i Norge i Assev-regi. Vallaken har vært uheldig med sporet, men bare det klaffer litt, er han aktuell blant de tre igjen.



Startsiden:

Global Rumour er kjapp, men bli trolig utfordret av Chamsiin, Enjoythefuture S.C. og muligens Balanced Budget. Showme d'Light er heller ingen sinke.





V76-5 (2100ma)



5 LUXURY TILE

10 GOLDEN GARBO

1 GLOBAL TESS

12 M.T.LONGTALLSALLY

-----------------------------

9 Ubet

3 Wakanda

4 Miss Mirchi

6 Writing Queen

2 Valnes Gwyneth

11 K.L.M. Gazaulin

8 Revenge

7 Chardonnay

Løpet:

Luxury Tile blir nok klar favoritt, men jeg velger å gardere med tre utlendinger.



Favoritten:

Luxury Tile går gode løp hver gang og knep seieren fra Artemis sist. Har et par raske på innsiden, men blir hun sluppet til tet, kan løpet være kjørt. Skulle hun havne utvendig for leder, blir det straks mer sjanseartet.



Outsiderne:

Global Tess var solid til to strake seirer fra dødens innledningsvis i år, men siden har det blitt mest galopp. Sist ble det en tung tur, og hun ble sliten til slutt. Blir normalt overflydd og er avhengig av tur. Har hun først det, holder seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.



Luringen:

Golden Garbo travet siste 1100 meter i dødens sist og trykket også litt på. Ble sliten til slutt og firte til syvende, men landet på raske 1.12,9. Gangen før gikk hun et sterkt løp til annen, stort sett fra dødens. Skulle det bli kjøring i front, stiger sjansene.



Startsiden:

Luxury Tile er kjapp, men Miss Michi og Wakanda innvendig er bra ut.

FAVORITT: Ådne Odin blir favoritt, men møter eldre og mer garvede hester. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-6 (2140mv)



5 ÅDNE ODIN

13 WIK EMIL

8 LYKKERUS

3 Nordby Sleipner

-----------------------------

14 Gandolf

7 Myrviks Anton

4 Viking Faks

2 Kodran

11 Slåttodin

1 Tallas

9 Bravo Turbo

6 Gangtrøtt

12 Millionolga

10 Storm Eld

Løpet:

Tre-fire hester peker seg litt ut i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Ådne Odin travet det han kunne som fjerde i et løp Järvsö Pegasus vant foran Tand Kraft sist. De gikk 1.22,3, mens Ådne Odin travet 1.23,7. På sitt beste kan han vinne, men han er ikke noe sikkert kort.



Outsiderne:

Lykkerus feilet et par ganger i et V75-løp Røster vant sist. Hadde fått premie uten den siste. Står sjanseartet til innerst i annen rekke, men feilfritt og om det løser seg er han god nok. Var bra i de to seiersløpene nest og tredje sist.



Luringen:

Wik Emil avlsuttet flott til seier sist. Har lignende forutsetninger nå, og motstanden er ikke verre. Ligger han på skuddhold i siste sving, kan han speede ned alle.



Startsiden:

Myrviks Anton, Gangtrøtt og Ådne Odin er trolig best i gang.

UTFORDRER: Wizard Of Ousse er en av dem som muligens kan yppe seg mot Hickothepooh. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-7 (1609ma)



1 HICKOTHEPOOH

3 Miss Åslandia

4 Reveleer

9 Among Hastrup

5 Wizard Of Ousse

-----------------------------

10 Frascati B.R.

12 Walentino

8 Dave Briggs

7 Don di Quattro

11 Restless Explosion

2 J.C. Superstar

6 Beatles B.R.

Løpet:

Jeg tror Hickothepooh vinner om han forsvarer sporet.



Favoritten:

Hickothepooh innledet året med to strake tetseirer. Har hatt mye utur siden. Står perfekt til nå og skal ha en fin sjanse, om han klarer å forsvare sporet.



Outsiderne:

Miss Åslandia fikk maks i tøft V75-lag i Sverige sist. Var god til seier fra tet nest sist og til fjerde etter trafikkproblemer gangen før.



Luringen:

Reveleer har fått et løp i kroppen etter et halvt års pause. Er variabel, men er meget bra på sitt beste. En typisk outsider.



Startsiden:

Hickothepooh kan forsvare sporet. Nr. 3,4 og 5 kan utfordre.