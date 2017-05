Kveldens travtips: Superonsdag i V76

Det er superonsdag på Bjerke i kveld. Bonuspotten på en drøy million kroner fordeles på alle med syv rette.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere i form av kapable Fabian B.R. og Forever Peace.

– Fabian B.R. har vunnet seks av syv løp hittil i karrieren og matches mot Derby. Forever Peace var bra til seier i sitt comeback sist. Den tidligere norgesrekordholderen kan ventes ytterligere forbedret nå. Om han ikke blir sittende fast vinner han trolig igjen, sier Olsbu om alenestrekene sine.



Dagens banker:

Fabian B.R. (V76-1) har kun tapt en gang på sine syv starter. Jeg tror 4-åringen vinner igjen.



Dagens luring:

Nordby Frøy (V76-6) slo Ramstad Balder i sitt seiersløpet sist de møttes og står 20 meter bedre til nå.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1960 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to bankere på denne superonsdagen. Foto: Equus Media

V76-1 (2600ma)



4 FABIAN B.R.

-----------------------------

5 Income

2 Lins Tanic

7 Thai Profit

12 Calypso H.

6 Tornerose Gardenia

9 Polar Rocky

10 Lighthouse West

11 Jefferson Dotcom

8 Noir Sun

1 Super Rina

Løpet:

Fabian B.R. har en solid seiersjanse i dette stayerløpet.



Favoritten:

Fabian B.R. skuffet fra tet som favoritt under Unionskampen på Åby nest sist. Men Aagre-traveren var dehydrert og unnskyldt. Sist var han tilbake i slag og vant greit. 4-åringen har vunnet hele seks av syv starter og matches mot Derby i en knalltøff årgang. Muscles Yankee-sønnen kan fort være en av de tolv hestene der. Jeg tror han får overta tidlig og vinner her.



Outsiderne:

Income har vært bra. Ble tredje bak Fabian B.R. og Ferrari B.R. i Widding-løpet i årsdebuten fjerde sist. Fikk maks fra rygg leder på førstnevnte da. Vant et grunndivisjonsløp i V75 etter det. Kommer ut etter litt pause nå og skal få et fint løp. Er først og fremst trippelaktuell bak den store favoritten.



Luringen:

Calypso H. vant lett som VG-luring i Trond Anderssen-debuten sist. Står dumt til spormessig igjen, og motstanden er langt tøffere. Men med tempo ser jeg ikke bort i fra at han kan rekke frem til en trippelplass.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V76-2 (2100ma)



7 STRIKKEPRINSEN

10 RAKKERFANTEN

3 BRENNE VIKING

1 VESLE MAIA

5 Arnspik

2 Pave Jerkila

12 M.H. Fantomet

9 Skauge Faks

-----------------------------

4 Tangen Braute

6 Sørtroll

11 Skogli Viktor

8 Snurten

Løpet:

Mange med vinnersjanse i løpsserien for de stallansatte.



Favoritten:

Strikkeprinsen fikk et tungt løp i dødens sist, men feilet likevel med trippelsjanse ut i oppløpet. Hvatt Ronja vant på 1.25,6. 9-åringen blir kuskeforsterket med dyktige Magnus Teien Gundersen. Klarer han å holde den usikre hesten i trav, kan den absolutt vinne.



Outsiderne:

Rakkerfanten feilet i angrep mot siste sving sist, men kom fint tilbake og hadde vært på trippelen bak Hvatt Ronja ellers. Tok to strake seirer foran Lyn Victor fra tet før det. Feilfritt og med klaff fra baksporet kan han vinne igjen.



Luringen:

Skauge Faks kan være en dypvannsfisk. 11-åringen var radikalt forbedret sist. Da travet han i tredjespor til han kom ned i dødens drøye runden igjen. Likevel fullførte han sterkt til fjerde i et løp Kvikk Tojo vant foran Brenne Viking. Hesten står til for et fint smygløp og har en dyktig kusk i Erlend Rennesvik. Men Skauge Faks er ikke lett å få inn på bestilling. Han har kun vunnet to ganger på 113 forsøk.



Startsiden:

Brenne Viking er kjapp fra start og har en god sjanse på teten. Snurten er også kjapp, men står ytterst på vingen.

ALENESTREK: Erlend Rennesvik har en meget god vinnersjanse med den tidligere norgesrekordholderen Forever Peace, som står innbydende til. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-3 (2100ma)



1 FOREVER PEACE

-----------------------------

2 Kick Off Classic

10 Exclusive G.T.

4 Mr. Sopranos

9 Knight Classic

3 Ingemar Palema

6 Anthony Downs

12 Umido Petral

5 Lady Lane

7 Bolette Tinghøj

8 Calzolari

11 Bruno Marsh

Løpet:

Jeg lar Forever Peace stå alene. Først og fremst Kick Off Classic i mot.



Favoritten:

Forever Peace, som satte norgesrekord i fjor, gjorde et bra comeback sist etter skade. Da satt han i tet etter 600 meter og holdt greit unna for Babycat. 4-åringen er kjapp fra start, og det skal satses alt for å forsvare sporet. Klarer han først det, er normalt løpet kjørt. Bare han ikke blir sittende fast har han en god sjanse.



Outsiderne:

Exclusive G.T. var flink til seier sist. Kommer ut i Hamre-regi nå og kan være ytterligere forbedret. Men selskapet er klart skjerpet. Trippelaktuell.



Luringen:

Kick Off Classic jakter sin tredje strake. Sist spant han til tet og var siden overlegen. Gangen før holdt han knepent unna for Concon W. Trond Anderssen-traveren vil utfordre favoritten om føringen og kommer han foran, stiger sjansene.



Startsiden:

Forever Peace og Kick Off Classic kjører om føringen.



V76-4 (2140mv)



7 FRØYU PETTER

9 TEKNO TEDDY

11 MJØLNER BRUN

8 SILVIANA

2 GONAGAS REBELL

10 IDFAXEN

4 H.G. Mode

-----------------------------

1 Heimstad Lomen

12 Nordens Lys

5 Børke Sindy

6 Bjørnemyr Dennis

3 Smiths Iver

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Frøyu Petter har aldri vært utenfor trippelen med fire seirer og to annen på syv forsøk. Frøhaug-traveren hadde vært syk i forkant av løpet sist og var ikke helt på topp da. Men han kan forventes bedre nå, og på sitt beste er han god nok til å vinne.



Outsiderne:

Tekno Teddy har vært god til to enkle seirer på rad og er i flott utvikling. Står i bakspor nå, men er aktuell bare det løser seg.



Luringen:

Silviana har fungert meget bra i trening. Gikk med punktert sulkyhjul sist. Kommer ut skoløs fremme nå og blir dessuten kuskeforsterket med landschampion Eirik Høitomt. Løser det seg fra innerspor i annen rekke, kan hun kanskje overraske.



Startsiden:

Børke Sindy, Gonagas Rebell og Frøyu Petter kan alle løse bra. Førstnevnte slipper trolig over full distanse.





V76-5 (2100ma)



8 MAGICCARPETRIDE

1 VICTORY LAP

-----------------------------

12 Mon Petit Cheval

5 Obi

7 Petter Rags

3 Flirtin Beach

4 Mymanyyouare

10 Triple Crown

11 Trinitro

9 Sharpshoother

6 Anazai

2 Amiral Godiva

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut i denne poengjakten for eliten.



Favoritten:

Magiccarpetride har avsluttet bra i begge sine siste starter og er i toppform. Sist fikk han for langt frem via drøye spor og klart ikke premie i et løp Elitloppsdeltakeren Dante Boko vant. Sistnevnte var knepent fra en finaleplass. Gangen før tapte Magiccarpetride kun for Stand And Deliver etter et fint løp. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men bare det ikke blir helt feil med posisjonene skal han ha en god sjanse. Anders Pedersen-traveren travet tross alt 1.10,8 nest sist.



Outsiderne:

Mon Petit Cheval var god til en enkel seier etter å ha fått perfekt åpning fra lederrygg på oppløpet sist. Blir det tempo over forestillingen kan han ende på trippelen.



Luringen:

Victory Lap var solid fra dødens sist og tapte kun knepent for Triple Crown som kontret ham ut. Mikkelborg-traveren må gå med sko nå, noe som er et minus. Men forsvarer han sporet, noe jeg tror han gjør, kan han likevel lede hele veien.



Startsiden:

Victory Lap kan forsvare sporet, selv om Amiral Godiva, Flirtin Beach, Obi, Anazai og Magiccarpetride alle kan åpne fort om de blir laddet med.





V76-6 (2100ma)



1 RAMSTAD BALDER

3 VETLE PETTER

4 NORDBY FRØY

5 Solkongen

2 Sjarmørviktor

6 Emil Mollyn

9 Frivoll Borken

-----------------------------

8 Brenne Major

10 Høvding Jaros

11 Rolf Martin

12 Solfaksa

7 Spang Express

Løpet:

Flere med vinnersjanse i grunncupen.



Favoritten:

Ramstad Balder var overlegen fra tet i V75 sist og har vunnet to av sine tre starter i år. I årsdebuten tapte han for Nordby Frøy som sto 20 meter bak, men han har vært forbedret etter det. Opheim-traveren står fint til spormessig og kan lede hele veien om han forsvarer sporet. Skal uansett regnes.



Outsiderne:

Vetle Petter har gjort nesten alt riktig i år og har kun tapt en gang på sine syv siste starter. Da feilet han i striden med Emil Mollyn. Kan absolutt vinne igjen.



Luringen:

Nordby Frøy har vært god til to seirer og er ubeseiret i år. Hentet tillegg på Ramstad Balder første gang ut og på sitt beste kan han slå favoritten igjen.



Startsiden:

Flere i første rekke kan løse bra. Ramstad Balder og Brenne Major er muligens de raskeste, men hester som Sjarmørviktor, Vetle Petter, Nordby Frøy og Solkongen er heller ingen sinker.

ÅRSDEBUT: Kapable Wizard Of Ousse, her med sin trener Oddmund Wallevik, gjør en spennende start i sølvdivisjonsoppgjøret i V76-finalen, hvor han blir kjørt av Tom Erik Solberg. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-7 (2600ma)



8 ALWAYSINBLACKPEDIA

11 URAKAS GILBAK

4 WIZARD OF OUSSE

2 Da Vinci B.R.

9 Millroyce

-----------------------------

7 No Limit L.A.

10 Dancelli

6 Lobster's Sam

12 Oscar Ribb

1 Gary Volcano

5 Crimson Pirate

3 Pingo Spring

Løpet:

Jeg prøver fem hester i dette sølvdivisjonsløpet.



Favoritten:

Alwaysinblackpedia står perfekt inne grunnlagsmessig i disse sølvdivisjonsløpene. Hun var god til seier foran Twain Bi etter et tungt løp utvendig sist. Hun har som vanlig et dårlig spor, men skal bli offensivt kjørt. Selv fra dødens kan hun vinne, om hun viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Wizard Of Ousse årsdebuterer og trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Men han er såpass bra at han kan kjempe i toppen på direkten.



Luringen:

Urakas Gilbak har blitt annen i hele fem av sine seks starter i år, men er absolutt ingen antivinner. Ved fjerdeplassen tapte han kun for hester som Emir la Brousse, Gematria og Twain Bi. Med litt kjøring i front, skal han regnes blant de tre igjen.



Startsiden:

No Limit L.A. kan ta føringen, selv om blant annet Wizard Of Ousse er kjapp.