Kveldens travtips: Store penger på gang i V76

Det er ingen lettløst V76-rebus Bjerke Travbane byr på i kveld. VGs travekspert, Anders Olsbu, sjanser på Tenk Nå Dina som en frekk banker.

Tenk Nå Dina viste meget flotte tendenser sist, men fikk løpet helt spolert i siste sving.

– Tenk Nå Dina var fryktelig uheldig sist, da hun mistet en trippelplass i tøft lag, da hun fikk en stoppende konkurrent foran seg i siste sving. Samtidig ble en annen hest stående fast i sulkyen hennes. Hadde travet 1.27 uten insidenten. Den tiden rekker langt i dette laget. Gangen før var hun god toer etter galopp i første sving. Uten uhell kan det fort dreie seg om en vinner, tror Olsbu.



Dagens banker:

Tenk Nå Dina (V76-4) har en solid rekordforbedring inne og har en fin sjanse feilfritt.



Dagens luring:

L'Amour Bonanza (V76-1) vant tross galopp i debuten sist. Skal kunne 1.15-16 på distansen.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2000 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer en frisk banker i form av Tenk Nå Dina i V76-omgangen på Bjerke Travbane. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)



5 EASY CREATION

8 GILBERT B.R.

4 L'AMOUR BONANZA

6 Trixton S.S.

9 Juliana Rags

--------------------------------

1 Dupont

2 Categorical

7 Gonazales B.R.

10 Sophia Frecel

3 With A Mission

Løpet:

Et meget åpent løp i DNTs unghestserie for 3-åringer, hvor nesten ingen kan avskrives helt. Men jeg må sjanse på fem hester.



Favoritten:

Easy Creation feilet mot første sving i Märtha-kvalifiseringen, hvor Gaia B.R. knep seieren fra ledende Kamperhaugs Dina. Goop-traveren kom imidlertid flott tilbake i kulissene og får klart godkjent. I debuten gangen før på Solvalla var hun god toer etter å ha travet mye av løpet i lederrygg. Feilfritt har hun en fin sjanse.



Outsiderne:

Gilbert B.R. fikk en tøff innledning før han trykket seg til tet etter 900 meter. Måtte til slutt se seg knepent slått av Goeie Gozer. Gangen før var Lundstrøm Wolden-traveren helt overlegen. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene, er det ikke umulig.



Luringen:

L'Amour Bonaza vant lett tross galopp i tet i første sving sist. Trener og kusk Sven Olav Weberg tror hesten kan en 1.15-16-tid på distansen. Det bør rekke til en topplassering.



Startsiden:

L'Amour Bonanza, Easy Creation, Gonzales B.R. og Gilbert B.R. kan alle løse bra om de blir laddet med.

V76-2 (2100ma)



4 ARTEMIS

11 MAGIC MOVES

--------------------------------

9 Adyton Flame

5 Gentle Design

1 C.C. Side

6 I'll Be Back

3 N.Y. Maaemo

8 Ugarina Jet

2 Scandolara

12 Athletic Division

10 Mellby Donna

7 Baloo N.

Løpet:

To hester peker seg ut i dette varmblodsløpet for 4- og 5-åringer.



Favoritten:

Artemis ble overflydd sist og måtte bakke seg ut til åpning ut mot oppløpet. Kolnes-traveren avsluttet fort, men kom akkurat for sent til å innhente Massive Speed og Dicentra Dream A.T. og måtte nøye seg med tredje. Gangen før tapte han kun knepent for Luxury Tile. I norgesdebuten tredje sist satt han i tet etter 500 meter og vant siden enkelt. Skal regnes med en fin sjanse igjen.



Outsiderne:

Adyton Flame ble med i angrep fra femte utvendig på siste bortre nest sist og sto på flott til seier. Sist var det ikke like mye trykk i ham, og han måtte nøye seg med annen. Står til for et fint løp nå, og på sitt beste kan han fort ende på trippelen.



Luringen:

Magic Moves har imponert i sine to siste starter, hvor han har tatt sterke seirer fra dødens. Sporet kunne vært bedre for Magnus Jakobsson-traveren, men han er sterk og kan gjøre en del selv. Bør med på alle bonger.



Startsiden:

N.Y. Maaemo og Artemis er kjappe ut. Sistnevnte kan trolig få overta.

JUBILEUMSHEST: Mangeårig landschampion Eirik Høitomt tok sin 4000. seier med Viking Arrow. I dameløpet i V76-3 kan hesten være et bankeralternativ, nå første gang ut i Kolnes-regi. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-3 (2100ma)



1 VIKING ARROW

6 Lighthouse West

12 Threetimesalady

4 Tiffany T.G.

--------------------------------

5 Columbus Sisu

7 Nogara

9 Delamain

8 Bleeding Heart

3 Brasil

10 Bella Jaam

2 Fame's Axis

11 Polar Rocky

Løpet:

Viking Arrow kan vinne dette dameløpet om han viser seg fra sin beste side.



Favoritten:

Viking Arrow gjør en spennende start i regi av Sigbjørn Kolnes, som har full form på stallen. 6-åringen er flink fra start og skulle han klare å forsvare sporet, kan han fort lede hele veien. Thai Tanic-sønnen har et meget høyt toppnivå og har en dyktig kusk i Siv Emilie Løvvold.



Outsiderne:

Lighthouse West har gått gode løp i det siste og kan muligens utfordre favoritten om føringen. Og skulle vallaken først komme seg foran, kan han meget vel holde unna. Sist han nådde den posisjonene vant han lett tross en 1.10-åpning. Nå skal det sies at laget er langt tøffere her.



Luringen:

Tiffany T.G. fikk et tungt løp i dødens og feilet som sliten sist. Gangen før satt hun fast i et løp gode Quite Pepper vant. Avlsuttet bra etter sen åpning gangen før og er klart bedre enn raden. Er ikke ueffen med posisjonsklaff.



Startsiden:

Viking Arrow og Lighthouse West er kjappe fra start. Columbus Sisu er heller ingen sinke feilfritt.





V76-4 (2140mv)



4 TENK NÅ DINA

--------------------------------

9 Lustra Ida

5 Kuven Tøtto

3 Årdals Blesa

6 Valborg

14 Mailund Jerva

12 Tellus Vilja

7 Smedtulla

10 Røyns Olise

15 Askevold Stjerna

2 Odd Hera

13 Hage Loma

1 Julie

11 Rano Hilda

8 Kjølbergjenta

Løpet:

Jeg sjanser på banker i dette hoppeløpet i form av Tenk Nå Dina.



Favoritten:

Tenk Nå Dina var veldig uheldig sist. Hun travet i fjerde innvendig til hun dro opp annetsporet i fin fart på siste bortre. Men i siste sving kjørte hun seg fast bak en stoppende Bokli Stjernen og bakenforliggende Sølv Gutt ble sittende fast i Tenk Nå Dinas sulky. Uten den insidenten hadde hun trolig vært blant de tre og travet en 1.27-tid i et løp gode Årdals Tobben vant foran Kaksen. Begge sto på tillegg. Møter ingen av deres kaliber her. Gangen før kom hun sterkt tilbake til annen bak Rokne Oda etter galopp i første sving. Feilfritt skal hun ha en fin sjanse.



Outsiderne:

Lustra Ida har vært god i Bergen til tre strake seirer. Har et trangt fjerdespor på tillegg, men kommer hun seg feilfritt av gårde skal hun regnes blant de tre.



Luringen:

Kuven Tøtto satt fast etter mye hinder sist. Kan være ytterligere forbedret i Moen-regi. Nest sist ledet hun i det aller lengste, men måtte se seg knepent slått av Valle Max. Er bra fra start og kommer hun foran, kan hun lede lenge. Aktuell blant de tre.



Startsiden:

Ingen av strekhestene kan avskrives i tetstriden, kanskje Kuven Tøtto.



V76-5 (2100ma)



5 MERLES SIMONE

10 HICKOTHEPOOH

12 GUKKO RAW

4 L.J.'S ANDY HALL

2 BEPPEN PALEMA

--------------------------------

1 Scarlet Magic

7 Frascati B.R.

6 Dave Briggs

9 Rigel L.B.

11 President Ideal

3 Sugarbaby

8 Phantom K.D.

Løpet:

Jeg prøver fem hester i dette varmblodsløpet.



Favoritten:

Merles Simone får et knepent tips. Hun var bra første gang ut i V75 etter pause sist, men var uheldig og feilet bort en trippelplass i Thor Tholfsens minneløp, hvor Whatsoflying S.S. vant foran Commander Nosto. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er noe usikker, men feilfritt og med klaff kan hun absolutt vinne.



Outsiderne:

Gukko Raw var god til seier sist foran Wayne Brogård som utfordret tøft. Tredje sist tapte han kun for Into The Sun i V75. Står dumt til spormessig. Med overpace stiger sjansene.



Luringen:

Hickothepooh gikk 1.12,0 sist, men burde hengt bedre på ledende Reveleer. Kommer ut skoløs nå og kan være et hakk hvassere. På sitt beste er han ikke ueffen.



Startsiden:

Scarlet Magic, Sugarbaby, L.J.'s Andy Hall, Dave Briggs og Frascati B.R. kan alle løse bra. Åpent.





V76-6 (1609ma)



2 DARLING NIKKI

10 FARAH DIBA RIVER

8 AMAZING S.H.

3 ALBERTE MERCI

--------------------------------

5 West Coast

4 Judge Reo

1 Tania N.L.

7 Savanna Bee

9 Be A Mixt Chili B.

6 Somolli Favorit

12 Synjo Diva

11 Sunrise Yankee

Løpet:

Jeg prøver en kvartett i dette hoppeløpet for varmblodshester.



Favoritten:

Darling Nikki er klart best i tet. Kommer hun seg dit og viser seg fra sin beste side, kan hun bli vrien å ta ned.



Outsiderne:

Farah Diba River avsluttet solid til seier i V75 sist. Sprint kan bli noe kort, men ligger hun på skuddhold i siste sving, er det ikke umulig.



Luringen:

Alberte Merci satt fast sist og fikk sen åpning gangen før. Avsluttet sterkt fra køen tredje sist. En seier kan være like om hjørnet.



Startsiden:

Darling Nikki kan ta føringen.



V76-7 (2100ma)



9 JET BUG

12 ELITE B.R.

1 MILLMASAI

5 W.J. EMINENT BERGEN

2 MARCHETTI

--------------------------------

7 Dancelli

8 Stormbringer G.R.

3 Wizard Of Ousse

6 King Royal

10 Bolt Action

4 Recommendational

11 Gary Volcano

Løpet:

Fem hester peker seg litt ut i dette sølvdivisjonsløpet.



Favoritten:

Jet Bug var god til tredje bak U.S. Male E.P. og Elite B.R. sist. Står til for en fin reise, og blir det tøff kjøring i front, blir han farlig til slutt.



Outsiderne:

Elite B.R. tapte kun for U.S. Male E.P. i V75 sist, dog klart. Med overpace kan han runde alle.



Luringen:

Millmasai er flink fra start, men kan bli overflydd. Løser det seg er han god nok. Tapte kun knepent for Thai Profit sist.



Startsiden:

Nr. 1,2,3,5,6 og 7 er alle bra ut.