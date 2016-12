Kveldens travtips: Store penger i luften

En åpen V65-omgang er i vente på Momarken Travbane i kveld. Dessuten er det Jackpot med 550 000 kroner ekstra i sekserpotten. Det kan fort bli en solid utbetaling til de som klarer seks rette.

29-årige Stian Eilefsen er en meget dyktig trener. I kveld seler han ut tre hester, alle med vinnersjanser.

– Rigel Spik var ubeseiret for Eilefsen i hans to første starter. Sist ble det galopp innledningsvis, men han kom sterkt tilbake til fjerde. Feilfritt har han en god sjanse igjen. Først og fremst Killingmo-traveren Spang Emblan i mot, mener Olsbu.

En like god sjanse har han trolig i travrittet med Super Joe.

– Super Joe er skikkelig på gang og en seier kan være like om hjørnet. Sist i Sverige var han god toer i et travritt, mens han avsluttet bra til fjerde på en sterk tid i et vanlig travløp gangen før. Arn Brodde med dyktige Kristine Kvasnes er hovedutfordrer, tror traveksperten.

Han tror på en ny Eilefsen-Killingmo-duell i V5-finalen.

– Både Eilefsen-traveren Bjerga Elden og og Killingmo-traveren Julie kommer ut etter cirka ett års pause, men de skal kunne 1.33-34 på distansen, vel og merke feilfritt. Det er snakk om urutinerte og usikre hester, som fort kan slå på en galopp. Men uten feiltrinn tror jeg de gjør opp om seieren, sier Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten alenestreker på Momarken Travbane i kveld.



V65-1 (2140ma)

7 KJAPPE TINNA

1 MINTOR

6 Hvalstad Ronja

---------------------------

3 Alsaker Pumbaa

9 Bol Perla

5 Missingmyr Stjernen

4 Ånei

8 Ingerø Mari

10 Emil

2 Sandemoin



V65-2 (2140ma)

1 SUPER JOE

10 Arn Brodde

---------------------------

5 Onyx Bi

9 Bob la Chance

3 Takemetoparadise

8 After Burner

2 Zippo

7 I See U. One

6 Chip Va Bene

V65-3/V5-1 (2640mv)

3 RIGEL SPIK

4 SPANG EMBLAN

---------------------------

8 Hauglid Storm

11 Stjerne Smell

2 Valborg

1 Liv Heidi

9 Odd Hera

10 Dixi Elden

12 Drill Rosa

7 Perfekt

6 Sør Rigo

5 Hornnes Josefine



V65-4/V5-2 (2140ma)

8 NORVA YOUNG

7 TORPS CORONA

6 THE ONE REBELLION

2 VICKY VICTORIA

3 TINDRA STAR

11 Corsa d'Amour

---------------------------

5 Famous Marke

4 My Carisma

10 Lady Michell

1 Run Kajoka

12 Borga Go On

9 J.C. France Dream



V65-5/V5-3 (2140ma)

9 LARRY S.E.

8 DESIRE S.E.

2 C.C. QUEEN WEBER

12 TRUST BOOM BAY

3 Buttercup

---------------------------

5 Luckyline Cesar

4 Valcyrie Simoni

6 Enjoy The Ticket

11 La Paloma

10 Lemonitor

7 Lady Super Stone

1 Cita Baggi



V65-6/V5-4 (1640ma)

2 MJØLNER SPIK

6 SOLBERG RASKEN

1 ALM RODINA

3 STENSVIK IVER

4 ALSAKER FANTOM

---------------------------

9 Løkki Ess

7 Gjøndin

8 Jega Bottega

5 Nordli Spik



V5-5 (2140mv)

5 JULIE

3 BJERGA ELDEN

2 Tekno Teddy

13 Kagge Luna

1 Fiola

---------------------------

7 Mayas Rapptus

10 Fridtjof

9 Victoria Solbacka

6 Solli Jervina

8 Poker Faksa

11 Rusken Junior

12 Ju

14 S.G. Jerv Blesa

4 Krylling Kompis



Dagens banker

Ingen, men Super Joe kan muligens være et alternativ. Han har vært klart forbedret i sine to siste starter. Arn Brodde er trolig verst i mot i dette travrittet.



Dagens luring

Julie gjør en spennende start i Killingmo-regi. Er usikker, men skal være klar for en solid rekordforbedring feilfritt. Kan vinne.



DD-1:

Larry S.E. satt i tet etter en halv runde sist og holdt knepent unna for godt avsluttende Spenda Spirit. Med det løpet i kroppen etter pause kan han være ytterligere forbedret. Står fint til spormessig og er aktuell igjen. Desire S.E. ble forstyrret til galopp innledningvis sist og fikk løpet spolert. Vallaken møter langt enklere selskap enn vanlig, men sporet er sjanseartet. Med klaff og på sitt beste kan han vinne.



DD-2:

Mjølner Spik ga seg tidlig fra lederrygg i svensk V75, og det må ha vært noe galt. Tapte kun for årgangstoppene Ingbest og Kleppe Fanden i Nils Østbys minneløp gangen før og var god til seier i Arne Lunds minneløp tredje sist. Kommer han først til start er nok alt i orden, og da skal han normalt ha en fin sjanse. Solberg Rasken er litt variabel i prestasjonene, men kan avslutte fort med rett ryggløp, om formen er intakt.



DD-1: 9,8,2,12 DD-2: 2,6,3,1,4 = 20 rekker