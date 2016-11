Kveldens travtips: Stor Jackpot

Hele 630 000 kroner venter ekstra i sekserpotten i Jackpot-omgangen på Momarken Travbane i kveld.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Venezia som kveldens Jackpot-banker.

– Venezia er ei veldig bra hoppe som har vært på trippelen i åtte av tolv løp hittil i år og som har vunnet fire av dem. Sist etter to måneders pause var hun helt overlegen. Med det løpet i kroppen kan hun ventes ytterligere forbedret. Hoppa står perfekt til spormessig og skal regnes med en god sjanse igjen med samme innsats som sist, mener Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 432 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2016 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 108 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1260 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 144 kr

Stort V4-forslag (over streken): 1512 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, gir full tillit til Venezia og Herman R. Tvedt i Jackpot-omgangen på Momarken Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V4-1 (1640ma)

10 LUCILLE BOURBON

8 FIN FIGHT

12 Intrepid Ibex

5 Threetimesalady

9 Prince Olimede

11 Last Chapter

1 Princess Coger

6 Önas Hagar

2 Super Crik

3 D.J.'s Magic

4 Connie



V4-2 (2140mv)

8 ALM ELDEN

9 LILLETROLL

10 DUNITA R.B.

5 Il Sørken

1 Hesten

4 Troll Ronja

7 Heimstad Lomen

3 Prinse Lindy

2 Granefaksa

