Kveldens travtips: Spennende dueller

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller uten alenestreker på Forus Travbane i kveld, men ser frem til spennende dueller.

Allerede i V65-innledningen forventer han et to-hestersoppgjør.

– I Am The Tiger og Greyhound d'Estino møtes til dyst i et langløp over tre kilometer. Førstnevnte var knallgod fra dødens i V75 sist og var kun knepent slått av Chief Orlando som rakettspurtet. 5-åringen står perfekt til alene på strek og kan lede hele veien. Greyhound d'Estino er motbudet. Han feilet seg bort før bilen slapp i Derby sist. I kvalifiseringen vant han lett fra tet. Det er snakk om en av landets beste 4-åringer. Buer-traveren kan runde alle, selv fra dobbelt tillegg. Men han skal først og fremst ha en gjennomkjøring før senere oppgaver, informerer Olsbu.

Elitetraverne Ulsrud Tea og Tin Tveiten møtes til dyst i V5-spillet.

- Ulsrud Tea var god toer bak Tekno Odin sist. Satte ny pers på 1.18,9 da og har formen på topp. Hun kan absolutt vinne igjen, men Tin Tveiten er farlig om får spare speeden i det lengste. Vi streker av for begge, sier Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten bankere på Forus Travbane i kveld.



V65-1 (2990mv)

1 I AM THE TIGER

8 GREYHOUND D'ESTINO

7 Tom Tom des Agets

6 Bolt Action

3 Black Credit

-------------------------------------

5 Waikiki Man

4 Gin'n Tanic

2 Starson S.E.



V65-2 (2040ma)

8 MAKSI AMOUR

11 JOE FRAZIER

-------------------------------------

10 Don Carlos D.E.

3 Lucky Showman

6 Louise Nosto

7 I See U. One

9 Wannabe Butcher

5 See U. Soon D.K.

4 Candelia Hooves

2 Petite Oiseau

1 Some Kind Of Monster

V65-3 (2040mv)

7 MADISON FONT

5 NEVERENDING L.

9 LADY TOY STAR

4 Lucky Black Pearl

-------------------------------------

1 Dazzling

6 Born Dreamer

8 Jakson's Muscles

10 Somebodylikesyou

2 Belle Titan

3 Skyliner



V65-4/V5-1 (2040mv)

1 ORO PEPPER

13 JET CORAL

2 ECK BLACK ATTACK

6 LIONHEART O.

3 MASIVE REBELLION

-------------------------------------

14 Summerside

4 Trouville

11 Lucky Run

12 Quantillus

10 Candy King

9 Alo Angel

8 Romero M.L.

7 Miss Joeleen K.B.

5 Chanti Chip



V65-5/V5-2 (2040mv)

4 VESTPOL HEBE

13 SOLBERG JELA

11 Sindy Løper

-------------------------------------

12 Myr Seira

1 Ness Tjo Jervo

3 Manni Kvikka

2 Torijerka

6 Kringelandester

5 Frøya Lill

7 Valle Indianna

8 Spikåsa

10 Tina Elken

9 Gjerde Tora



V65-6/V5-3 (2040ma)

3 DELEC HANOVER

9 VERTIGO UNIQUE

8 Last Tsambika

-------------------------------------

12 Xantippe

4 Lady Frecel

7 Lucky Princess

5 Kathy Hooves

1 Voulez Vous

11 Thai Cartier

6 Talenti Rosso

10 Desperate Housewife

2 Cox Pomona Grim



V5-4 (1600mv)

4 ULSRUD TEA

5 TIN TVEITEN

-------------------------------------

3 Alsaker Piril

1 Tomdin Ø.K.

2 Åspe Viktor



V5-5 (2040mv)

1 SKEIE ODIN

2 JÆRVSØMINA

4 ELDNOK

6 KOLNES TRINE

7 ELIAS

3 GRUDE MAREN

5 FLORAS VIKTORIA

-------------------------------------

Dagens banker

Ingen, vi kjører dobbeltbanker i V65-2.



Dagens luring

Jærvsømina har gått 1.33 full vei i trening og er klart bedre enn prøveløpstiden. Viser hun det her, kan hun bli vrien å slå.



DD-1:

Vestpol Hebe har vunnet to av sine tre siste starter, men er veldig usikker, spesielt innledningsvis. Men skulle hun komme seg foran, tror vi hun blir vrien å tukte. Solberg Jela går gode løp hver gang. Skulle favoritten svikte med galopp står hun klar til å overta.



DD-2:

Delec Hanover fikk det vanskelig fra tillegg sist. Hun er klart best i tet som da hun vant nest sist. Buer-traveren er litt hardt ute grunnlagsmessig, men feilfritt og på sitt beste, kan hun holde unna. Vertigo Unique var god til seier i V75 sist. Står til for et fint løp og med samme innsats er hun aktuell igjen.



DD-1: 4,13 DD-2: 3,9 = 4 rekker