Kveldens travtips: Skal det endelig klaffe for Derby-toeren

Baldini har ikke vunnet siden en Derby-kvalifisering for over tre år siden. I finalen ledet han i det aller lengste, men ble innhentet av stjernen Support Justice.

Baldini ble alvorlig skadet like etter Derby og ble borte i over ett år. 7-åringen har gått mange gode løp siden, men har vært seiersløs på sine 40 starter siden seieren i Derby-kvalifiseringen. I Drammen i kveld kan det være dags for en etterlengtet triumf.

– Baldini har kanskje ikke formen helt på topp, men en billigere oppgave kan han nesten ikke få. Standpoint-sønnen er kjapp fra start og forsvarer normalt teten. Om åpningen ikke blir for tøff, kan han ta en velfortjent seier. Men han har ikke vært helt enkel å vinne med, så vi velger å gardere med Jet Voice og Thai Cardinal i en bankerfattig V65-omgang, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

V65-1 (2100ma)

1 BALDINI

6 JET VOICE

4 THAI CARDINAL

---------------------------

7 Selmas Classic

2 Beak's News

3 King of Friday

8 Sir Benjamin

5 Lorne Elijon Gatling



V65-2 (2100ma)

10 BITOSSI

11 DOROTHEA

3 BODY VA BENE

---------------------------

9 Olympic Lady

5 Circus Va Bene

4 Free Cruising

6 Free Million

2 Dario Mykla

1 Real Salt

7 Brand New Star

8 Dee Dee B.R.

