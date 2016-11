Kveldens travtips: Ser lyset

VGs travekspert, Anders Olsbu, tror The Secret Light tar seg av V65-finalen på Klosterskogen Travbane i kveld.

The Secret Light innfridde som dagens luring i VG sist han startet på Klosterskogen.

– The Secret Light tok en velfortjent seier nest sist på Klosterskogen. Før det hadde han avsluttet flott nesten hver eneste gang uten å nå helt frem. Vallaken viste at han taklet den krappe baneprofilen bra. Hesten har fått en fin utgangsposisjon i annetspor i annen rekke, da han ikke er av de raskeste fra start. Vi tror den sterke Kolnes-traveren vinner igjen. Sist holdt han farten godkjent fra langt tillegg i V75, sier Olsbu.

Anders Olsbu - EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert.



V65-1 (2100mv)

13 GYRI GUTTEN

11 FJORD JERKA

12 HVALSTAD RONJA

14 KOLNES FAKSEN

4 KRINGELANDTRAVEN

2 BERTEVIKING

-----------------------------------

9 Storler Guten

6 Vesle Moi

3 Droseld

15 Å. Gnisten

8 Gerifaks

1 Remvinni

10 Ådne Kommandør

5 Nebbenes Frigga

7 B.B. Juventus



V65-2 (2100ma)

8 DAARLING AM

2 BEAT'EM ALL

6 Toledoss

9 K.K. Alligator

3 Maudusain

-----------------------------------

4 Rock The Boat

10 Point Of Existence

1 Alpha Simoni

5 Florry's Princess

11 Elken Staceys

V65-3 (2100mv)

2 SØLV GUTT

4 LØKKI FLAKSA

7 KOR KOSEN

8 HELLESTVEDT TRYM

-----------------------------------

9 Refs Elita

5 Kaldbekk Borken

1 Brevik Juli

3 Dæmro Svarten

6 Kos Vinna



V65-4/V5-1 (1700ma)

9 THAI PROFIT

10 MADAGASKAR

3 Symphonic Melody

-----------------------------------

2 Twilight D.K.

1 J.B.'s Oscar

5 My Carisma

12 Edgar di Quattro

6 Mika Stile

7 Riverside Olimer

11 Nobuddy

4 Destiny Morning

8 C.R.L. Norma Dean



V65-5/V5-2 (1700mv)

4 OGNØY EMIIL

6 MIRA

7 NORDBY BALDER

14 STENSVIK IVER

9 EIGELANDS JOKEREN

-----------------------------------

2 Haugs Tornado

11 Valle Fryd

10 Norsjø Kongen

8 Trø Hera

15 Tundra

3 Hovsjerka

1 Aaby Knekten

12 Baiasen

13 Skjegge Vilje

5 Ida V.A.



V65-6/V5-3 (2100ma)

9 THE SECRET LIGHT

-----------------------------------

2 Flirtin Superb

5 Trust Boom Bay

6 Key To Candy

10 Talk That Talk

11 Buttercup

8 Dodo de la Sable

7 Bon Amie S.T.

1 Yentl

4 Tiramisu G.T.

3 Lord Bexley

12 Halti H.



V5-4 (2100ma)

4 TIB TINTO

6 ONYX BI

7 Run Kajoka

2 C.C. Princess

3 Nad Al Sheba

9 Whatsospeedy S.S.

1 Underthesurface

5 Dirtballer

8 Joyride Lini

-----------------------------------

V5-5 (2100mv)

7 TANGEN TORA

1 TENK NÅ DINA

3 ADA

4 VALLE GULLA

2 SPANG DINA

8 ELDNORDINA

9 Bertebajas

10 Grundsvold Frigg

5 Horgen Svint

6 Ingemann

-----------------------------------

Dagens banker

The Secret Light - se DD-2.



Dagens luring

Mira - se DD-1.



DD-1:

Ognøy Emiil fortjener en seier snart etter flere gode løp. Har et trangt spor og er ikke helt travsikker, men kommer han feilfritt avgårde kan han ta en fortjent seier. Mira ble sittende fast bak en sliten konkurrent sist. Tapte kun for Tysvær Loke gangen før. Er kjapp fra start og er ikke ufarlig om hun skulle få lederrygg. Hun kan avslutte fort med løp på vent.



DD-2:

The Secret Light holdt godkjent til sjette fra langt tillegg i et langløp i V75 sist. Gangen før tok han en etterlengtet og velfortjent seier etter flere sterke løp. Viste at han taklet baneprofilen perfekt. Feilfritt og på sitt beste skal han regnes med en fin sjanse, men han er aldri noe sikkert kort.



DD-1: 4,6,7,14,9 DD-2: 9 = 5 rekker