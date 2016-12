Kveldens travtips: – Perfekte forutsetninger

Speedy Gon Sali møtte som ventet for gode hester i en V75-finale på Bjerke Travbane i helgen. På Bergen Travpark i kveld er det langt enklere i mot.

Og VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la ham stå ugardert.

– Speedy Gon Sali har perfekte forutsetninger. Vallaken er en av landets raskeste fra start og piler nok til tet, selv om han har kjappe Arthurian Hanover på innsiden. Nå skal han ut på yndlingsdistansen sprint. Og mot enkel motstand, leder han normalt fra start til mål for dyktige Svein Ove Wassberg, mener Olsbu.

Han synes også at Vertigo Prins kan være et bankeralternativ.

– Vertigo Prins gikk 1.22 i et travritt i sommer og har dyktige Kristine Kvasnes på ryggen. Hun har ridd tre løp på Bergen Travpark i år og har vunnet alle. Kvasnes er også på vei mot et nytt landschampionat i monté, hvor hun har tre seirer til gode på Siv Emilie Løvvold, sier Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 216 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1944 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 432 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1296 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Speedy Gon Sali stå ugardert.



V65-1 (2100mv)

7 RØDMYRSFAKSÅ

6 KARMLAND SIV

4 TANGEN TIA

-----------------------------

1 Vertigo Lotta

5 Unik

2 Jerkeld Frøka

3 Jenny May



V65-2 (1600ma)

4 SPEEDY GON SALI

-----------------------------

1 Arthurian Hanover

5 Elegance Fanatic

7 Space Bee

3 Jegerinnen

6 I.D. Gann Gill

2 Right On Time S.M.

V65-3 (2100mv)

9 VERTIGO PRINS

2 Frøyu Trym

8 Tomdin Ø.K.

6 Vertigo Bjørn

7 Seier Kongen

5 Super Gullet

-----------------------------

3 Magnums Sebastian

4 Vertigo Håkon

1 Mjølner Birken



V65-4/V5-1 (2100mv)

1 ENRICO SCOTT

4 SHOCKING REDBULL

9 SUPER STRONG

-----------------------------

8 Silvio Landerye

7 Miss Chanel

10 Electra Queen

3 Zola Sirena

2 Starlight

5 Inga Princess

6 Megalomaniac



V65-5/V5-2 (2100mv)

5 PØYLEFANTEN

11 BJØRKEVIKING

1 FASTE ODIN

4 HAUKELI EXPRESSEN

12 GYRI GUTTEN

3 GRANS VIKTORIA

6 Prinsesse Sølv

7 Viljar Janne

8 Monarken

-----------------------------

13 Torpa Njål

14 Vertigo Drøm

2 Lykkens Lillegutt

9 Askevold Stjerna

10 Mos Lomen



V65-6/V5-3 (1600ma)

8 SCHULZE FAIR

7 THE EXTERMINATOR

3 BJAA LAND

4 WANNABE BUTCHER

-----------------------------

1 Lady Super Stone

2 Credit Wine

5 Louise Nosto

12 See Me Brogård

11 Revoir

6 Sailor Girl

9 Borga Caprice



V5-4 (2100mv)

3 LUSTRA ODA

4 SØSTRA STØEN

5 VESTPOL IVER

-----------------------------

6 Bjørketora

1 Lustra Hera

10 Mo Fakso

9 Flyten

2 Per Viking

7 Bjørkekongen



V5-5 (2100mv)

6 EGLISE BOKO

1 SAJAMA

4 Genesis Boko

2 Afaster Powell

-----------------------------

8 Glow

5 Talk Of Tiinie

7 Velvet Heart

3 Lewisia



Dagens banker

Speedy Gon Sali firte til slutt fra tet over full distanse i en tøff V75-finale i helgen. Denne gang er det sprint og langt enklere i mot. Er lynrask ut og kan lede hele veien. Arthurian Hanover er verst i mot.



Dagens luring

Søstra Støen feilet i striden med Vestpol Iver sist og står 20 m bedre til kontra ham nå. Lillesøstra til millionærene Teddy Gutten Støen og Vesle Frøken Støen kan meget vel vinne om hun holder seg til rett gangart.



DD-1:

Pøylefanten vant lett fra tet sist. Var veldig usikker tidligere, men har stabilisert seg mye nå. Det er en viss galopprisiko fra det trange fjerdesporet, men kommer han bare feilfritt avgårde skal han regnes med en fin sjanse igjen. Bjørkeviking feilet i angrep i V75 sist og gikk nok glipp av en god plassering. Feilfritt og på sitt beste kan han runde alle.



DD-2:

Schulze Fair var god til seier fra tet tross en tøff åpning sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen i dette rekruttløpet. Men hun er kjapp ut og klaffer det med posisjonene kan hun vinne igjen. The Exterminator går gode løp hver gang. Måtte se seg slått av Tornado Lavec sist, men fullførte bra etter siste 1200 meter i dødens. Også han er flink fra start. Har dessuten en relativt rutinert kusk i denne sammenhengen. Bør regnes.



DD-1: 5,11,1,4,12,3 DD-2: 8,7,3,4 = 24 rekker