Kveldens travtips: Pave-banker i Jackpot-omgang

Det er Jackpot på Jarlsberg Travbane i kveld med over 650 000 kroner ekstra i sekserpotten. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror Pave Odin er kveldens sikreste vinner.

Pave Odin var uheldig og fikk løpet spolert sist.

– Pave Odin galopperte fra start sist. Dermed var det game over direkte. Hesten har gått solide løp før det, men har også hatt en del utur. 5-åringen har veldig fine forutsetninger nå, og på sitt beste skal han regnes med en god sjanse. Det er først og fremst galopp og de to Mjølner-traverne Fokus og Tore i mot, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Pave Odin stå ugardert. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

2 DEX DEXTER

4 ESCADA B.R.

9 JACUZZI O.

11 LUZIFER

-----------------------------

6 Alongcameaspider

8 Sonador

7 Liberty V.H.

1 El Jaros

10 Rocky Dun Dee

5 Spirit Brodde

3 Dream Superb



V65-2 (2600mv)

3 WIK VIKING

7 GYRI GUTTEN

9 HADLAND STJERNEN

6 HVALSTAD RONJA

5 KRINGELANDTRAVEN

8 FJORD JERKA

-----------------------------

4 Vesle Moi

2 Gyldenlinn

10 Torden Prinsen

1 Stjerne Smell

V65-3 (2100ma)

2 PAVE ODIN

-----------------------------

7 Mjølner Fokus

6 Mjølner Tore

5 Lukas

1 Areta Mollyn

4 Stolt Odin

8 Eld Grim

3 Nordli Spik



V65-4/V5-1 (1609ma)

8 INVICTA

9 DARLING NIKKI

10 MAKE ME

7 Amazing News Merci

-----------------------------

12 Tina Trøjborg

5 K.N. Speedy Chris

1 Valletta

2 Lady Maltin

3 Bella Caf

11 Caipirinha

4 Utopia Zafirah

6 Marte



V65-5/V5-2 (2609ma)

1 REVENUE LAVEC

3 WHISKY VOICE

12 AUGUST STENSBÆK

11 Lins Tanic

2 Writing Queen

5 Bitossi

-----------------------------

9 Income

4 Anica Fine

6 Gukko Fin

10 Just Look

8 Rasmus One



V65-6/V5-3 (1609ma)

1 L.J.'S DREAMCATCHER

8 SMILEY

2 Ny Komet

-----------------------------

3 J.C. Super Star

6 Phantom K.D.

5 Yankee Va Bene

4 Beaks Mr. Toby

11 Restless Explosion

12 Likable Heldia

9 La Paloma

7 Soffi Reerstrup

10 Riverside Touchman



V5-4 (2100mv)

4 LORD CORAL

2 Lønshults Elza

7 W.J. Dancing Queen

5 Lonely On Photo

-----------------------------

6 Smooth Cadillac

1 Echo Tell

3 Pegasus Dotcom



V5-5 (2100mv)

12 BRØDSJØ FAKS

11 FRISK BRIS

6 HAUAN HERA

8 TANGEN HELEN

3 EIGELANDS REBECCA

1 ELDNORDINA

-----------------------------

2 Bertebajas

4 Fjeld Gutten

9 Spang Dina

10 Turbofaksen

5 Vår Blesa

7 Trux Balder



Dagens banker

Pave Odin feilet seg bort direkte sist. Har vært bra ellers og skal ha en god sjanse feilfritt. Mjølner-traverne i mot i denne Jackpot-omgangen.



Dagens luring

Wik Viking gjør en veldig spennende start i regi av Frode Hamre. Hesten rapporteres fin i trening og kan bli seiersfarlig feilfritt.



DD-1:

Revenue Lavec imponerte i seiersløpene i sommer. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp, men skal uansett regnes fra sin flotte utgangsposisjon. Whisky Voice kommer også ut etter pause. Tapte kun for Forever Peace og Moni Viking i sin siste start. Har flydd i et tre i luftegården siden, men kjemper i fremste rekke om han er tilbake i slag.



DD-2:

L.J.'s Dreamcatcher avsluttet flott til tredje bak The Swede og Quality Q.C. sist. Tredje sist var han suveren fra tet. Er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet, men utvendige Ny Komet er også lynrask. Blir det ikke for tøff kjøring, kan han vinne. Smiley har vært bra i langløp og møter helt riktig lag, men sporet er sjanseartet. Med full klaff skal han ikke avskrives.



DD-1: 1,3,12 DD-2: 1,8 = 6 rekker