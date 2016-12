Kveldens travtips: - Overlegen sist

Invicta stakk i fra til en suveren seier fra tet sist. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror på reprise.

Invicta har vært god i sine tre siste starter og fikk endelig full uttelling igjen sist.

– Invicta var helt overlegen sist. Hoppa fikk en tøff innledning før hun satt i tet etter 500 meter. Siden var det ikke snakk om saken. Hun stakk bare i fra til en enkel seier. Helgestad-traveren er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Men kommer hun seg greit til tet, skal hun regnes med en fin sjanse igjen, mener Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 432 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1680 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 192 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1960 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, avslutter V65-rebusen med banker. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

6 CHARM ELDEN

4 ALM SANDER

8 PRINS PHILIP

7 Dag Støvar

-----------------------------

3 Maks Mollyn

2 Remspik

5 Raukvin

1 Oddvar



V65-2 (2100ma)

3 MUSCLES CLASSIC

1 SHOOTTHESUN

10 VICTORY HILL

7 RUSSEL STREET

11 Norva Jacase

-----------------------------

4 Lonely Warrior

8 Extreme Hangover

6 Miss Mirchi

9 Honey P.R.

12 Hot Dancer

2 Allenie's Love

5 Mamie's Constitution

