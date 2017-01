Kveldens travtips: Ny Jackpot

Ingen klarte seks rette på Bergen Travpark torsdag. Dermed overføres 442 000 kroner som Jackpot til sekserpotten i V65 på Leangen i kveld.

Jomar Blekkan er som vanlig nøkkelkusk på sin hjemmebane. Hans beste sjanse i kveld er Helle Spik.

– Helle Spik har vært fryktelig usikker, men for Jomar Blekkan har han gått feilfritt og vunnet lett to ganger på rad. Holder han seg til rett gangart igjen, spør han neppe noen om seieren, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Blekkan har flere andre gode muligheter også.

– Ja, han kan også vinne med Longcat Hanover, Tekno Blondie, Red Hot Fire I.V., Veggie Hanover og Gardens Viktor. De tre førstenevnte har jeg vinnertippet, mens de to siste har jeg rangert som henholdsvis annet- og tredjevalg. Dermed borger det for en pangstart på det nye året for mangeårig Leangen-champion Blekkan, tror Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Helle Spik stå ugardert i Jackpot-omgangen på Leangen Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (1640ma)

9 LONGCAT HANOVER

6 BARITRON

--------------------------------

1 Freaky Friday

10 Midnight Moon

3 Cherubino

5 Black Butan

4 Bakkmo Bosse

7 Fux Pride

8 Flibustier

2 Naipins Power



V65-2 (2140ma)

2 HELLE SPIK

--------------------------------

5 Kjærs Emil

6 Theodor

4 Eidshaugsvarten

3 Nesvik Kasper

7 Skogbryn Viktor

1 Buaas Terna

V65-3 (2140mv)

1 TEKNO BLONDIE

5 KASHMIR

3 PERLE LISA

6 GIKLING EGON

8 Bleke Gulla

2 Agnor

4 Troll Ess

7 Theofrøkna

--------------------------------

V65-4/V5-1 (2140ma)

4 RED HOT FIRE I.V.

10 K.L.M. GAZAULIN

3 MR. FISHERMAN

2 BRUNO MARSH

9 ULIKSA BAR

8 Action Pixie

5 Danny Delight

--------------------------------

7 Gentle Storm

6 Al Qasr

1 Strongman Ki



V65-5/V5-2 (2140ma)

8 LITTLE RED CORVETTE

6 VEGGIE HANOVER

3 ARON NEERGAARD

12 Snøvsen

--------------------------------

10 Crazy Victor

9 Rapido G.T.

1 Acers Poppey

4 Ringo Diana

11 Super Julio

7 Johnny Boy F.

2 Buzy Bee

5 Smalltalk



V65-6/V5-3 (1640mv)

7 PRINS TOM

8 RØYNS KASPER

2 GAARDENS VIKTOR

5 Hongslo Gutten

--------------------------------

4 Tøff

6 Jardar

1 Alm Faks Hannibal

3 Raymon

9 Tangen Tinn



V5-4 (2140ma)

8 SUGAR RAGS

4 BLUE IVY

7 ARILD MØLGÅRD

--------------------------------

6 Credit Rolls

2 Five Star Genius

1 Blue Prince

5 Ciao Bella Vici



V5-5 (2140mv)

6 ÅMOTSLYNET

5 EVITA MOLLYN

4 Gikling O.L.

2 Garli Moe Balder

--------------------------------

8 Smedsrud Edel

7 Søyset Krabat

1 Storm Spika

3 Balder Donn

9 Palinka



Dagens banker

Helle Spik har vært god til to enkle seirer på rad for Jomar Blekkan. Feilfritt vinner han normalt igjen.



Dagens luring

K.L.M. Gazaulin har hatt trafikkproblemer i sine to siste starter. Med tempo runder hun de fleste, muligens alle.



DD-1:

Little Red Corvette var solid som tredje bak Frascati B.R. og Muscle Salt i V75 sist. Står sjanseartet til spormessig, men motstanden er langt enklere enn sist. Med litt klaff skal han ha en fin sjanse i dette laget. Veggie Hanover fikk dirigere i tet sist og vant enkelt. Kommer hun seg foran skal hun passes.



DD-2:

Prins Tom var litt under pari sist. Var god til seier gangen før. Er litt variabel, men er god nok til å vinne på sitt beste. Røyns Kasper var god til seier foran Hongslo Gutten sist. Begge er aktuelle igjen.



DD-1: 8,6,3 DD-2: 7,8,2 = 9 rekker