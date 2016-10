Kveldens travtips: Ny Jackpot

Stort sett har det enten vært uløselig eller favorittpreget i det siste. I går ble det bunnutbetaling på Bergen Travpark. Dermed overføres 450 000 kroner til kveldens sekserpott på Jarlsberg Travbane i kveld.

Frascati B.R. blir kveldens Jackpot-banker.

– Frascati B.R. var klart forbedret i en Kriterie-kvalifisering nest sist, hvor han gikk 1.15 og ble femte i et løp gode Ferrari B.R. vant. Sist ga han seg etter en morderisk åpning. Denne gangen kommer han ut i regi av dyktige Frode Hamre, som tror han vinner med hesten, som har trent veldig bra, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 360 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1620 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 480 kr

Stort V5-forslag (over streken): 2160 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Frascati B.R. stå ugardert i Jackpot-omgangen på Jarlsberg Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

3 BRENNE JÆRVEN

8 LUSTRA LOKE

5 SPANG KINGE

----------------------------

6 Lundrapp

10 Valle Fryd

7 H.G. Jerv

4 Valle Åsa

2 Prins Philip

9 Bleikli Faksa

11 Haugestad Jon

1 Fjeld Blesen



V65-2 (1609ma)

6 FRASCATI B.R.

----------------------------

8 Madame Fox

12 Road To Heaven

10 Sandra di Pippo

9 Mariasboy

4 I'm On Fire

1 Concoler

5 Ligornita

11 Missychip

7 Millis

3 Connie

2 Goldie Sandstorm

V65-3 (2100mv)

2 IDFAXEN

8 BRENNE BRUNETT

5 H.G. MODE

1 VOJE DIVA

9 TORPA NORA

14 FAKSEN U.N.

12 Nume Vinn

7 Viktoria U.N.

4 Fjellkos Jenta

----------------------------

11 Dixi Elden

6 Mine Svarten

3 Reinfaks

10 Remvinni

13 B.B. Juventus



V65-4/V5-1 (2600mv)

12 DOUBLE SPIN

11 Umido Petral

----------------------------

14 Cheeries Super Nosto

9 Secret Player

7 Freule Idzarda

2 Trinity D.

10 Comeback

1 Barbie Love

4 Rita Minor

13 Lucky Bullet

8 Pablo Carat

6 Tindra Star

5 Olivia Win

3 Phoenix Frecel



V65-5/V5-2 (1600mv)

15 HVALSTAD HELGA

10 OGNØY EMIIL

5 KVALITET

12 ENGLI ILMINA

1 Kiro Bia Balderina

8 Bol Perla

----------------------------

9 Aas Balder

13 Emil

4 Stee Raua

6 Fjeldbaus

3 Valle Viking

7 Rem Odin

11 Heimly Odin

14 Sandemoin

2 Sjefsthea



V65-6/V5-3 (1609ma)

7 GIGANT INVALLEY

11 THAI ARMANI

5 JET VOICE

12 GLOBAL ORACLE

1 CADABRA TOOMA

----------------------------

4 Standup And Fight

9 Just Me

6 I'm Ken

2 El Jaros

10 Rolin

8 Sir Benjamin

3 Pondus Bork



V5-4 (2100mv)

3 THAT'S GOOD CHIP

6 MISTER ADISAK

9 RAMBLE ON SAND

5 SONADOR R.M.

7 C. REX

8 NONSTOP RASCAL

----------------------------

12 Delicious Dream

2 Divine Salt

4 A. Priori

1 Victory Cosmic

11 Tatiana's Surprise

10 Skyfall



V5-5 (2100mv)

7 ALM TRAVANNE

4 LESJA EDEL

2 BLEIKLI ODIN

13 BRAGE JERVEN

9 Stuve Yr

8 S.G. Jerv Blesa

----------------------------

3 Solstad Stjernen

6 Brødsjø Brisa

10 Solli Jervina

11 Poker Faksa

1 Turbo Tantra

5 Vinn Erle

12 Bjørnli Ine

14 Lykkelynet

15 Hornnes Karamell



Dagens banker

Frascati B.R. var meget bra til femte i en Kriterie-kvalifisering og gikk 1.15 full vei nest sist, hvor Ferrari B.R. vant. Kommer nå ut i regi av Frode Hamre som er fornøyd med ham i trening og som tror han vinner.



Dagens luring

Hvalstad Helga - se DD-1.



DD-1:

Hvalstad Helga pleier å gi seg fra tet, som sist. Men da åpnet hun i 1.20-fart. Hun har faktisk gått sine beste løp fra køen etter galopp. Står langt bak på en sprint, men hun kan ha noen formidable avslutninger på lager om hun viser seg fra sin beste side. Med feilfri avgang har vi en følelse av at hun kan by på en overraskelse. Ognøy Emiil var bra til seier tredje sist. Har feilet i sine to siste starter, men har fullført bra. Holder han seg til rett gangart og det klaffer med posisjonene, kan han vinne.



DD-2:

Gigant Invalley vant lett som VG-banker sist. Møter skjerpet selskap, men kan absolutt vinne igjen. Thai Armani er god nok på sitt beste. Feilet fra start sist. Satt fast etter galopp nest sist.



DD-1: 15,10,5,13 DD-2: 7,11,5,12,1 = 20 rekker