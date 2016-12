Kveldens travtips: - Norges nest beste

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la Teddy Gutten Støen stå ugardert i V65-finalen.

Teddy Gutten Støen tapte kun for Tekno Odin i Vintillatravet sist, dog klart. Men hesten hadde litt halsproblemer da og var noe under pari da.

– Men med tanke på at han hadde litt sår hals gjorde han et sterkt løp. Tekno Odin har vært i sitt livs form i høst med untak av løpet sist, hvor han hadde litt løs mage. Ellers har han vært helt rå. Teddy Gutten Støen og Lome Brage er Norges nest beste kaldblodshester for tiden. Førstnevnte var kanongod toer bak Tekno Odin i NM i sommer og møter overkommelig lag på Klosterskogen i kveld. I normalform skal han ha en solid mulighet. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall, sier Olsbu.

Han mener også at Norsjø Kongen kan være et bankeralternativ.

– Norsjø Kongen ble toer i et tilsvarende løp på Klosterskogen sist. Da satt han tidlig i tet tross tillegg og ledet i det lengste, men måtte se seg knepent slått av Philip Rex. Vallaken er ikke helt stø på beina, men holder han seg til rett gangart tror vi han sitter tidlig i tet og holder helt inn, selv om distansen gjerne kunne vært noe kortere, sier Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 240 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2000 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 300 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1750 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, avslutter V65-spillet med alenestrek på Teddy Gutten Støen. Foto: Equus Media



V65-1 (2100mv)

6 NORSJØ KONGEN

5 Mira

-----------------------------------

9 N.S. Viras Lykke

7 Areta Mollyn

1 Førlands Knerten

2 Hovhaaga

3 Salte Gleipen

4 Ådne Kommandør



V65-2 (2500ma)

4 BLEEDING HEART

3 EXIT RIVER

12 AFRODISIAC

8 A'IVO TORKDAHL

7 A Million To One

-----------------------------------

6 Ironlady

10 Freule Idzarda

5 Caipirinha

2 Comeback

11 Flying Credit S.S.

1 South Valley Star

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3 (2100ma)

2 THE VOICE

8 INCOME

3 AL B. BACK ZET

5 BLACK SYMPHONIC

-----------------------------------

7 Wasabi

1 Zeen av Ekbacka

4 Surpriseforthelady

6 Alo Star



V65-4/V5-1 (2100mv)

1 LINNI M.

3 ROLF MARTIN

7 FRIER BIRK

10 Kjølbergjenta

9 Land Maria

14 Hage Loma

8 Viktoria U.N.

6 Dæmro Svarten

4 Hesten

2 H.M. Nordwest

-----------------------------------

11 Reinfaks

15 Spikrappa

5 Mine Svarten

12 Nebbenes Friggi

13 Gyldenlinn



V65-5/V5-2 (1700ma)

9 TOTO

8 MILLROYCE

6 JACUZZI O.

3 SANNER SIDE

4 NEXT PHOTO DIAMANT

-----------------------------------

10 Alphatron

2 Jules

5 Hot Vacation H.

1 Tiramisu G.T.

11 Vici Sun

12 Lord Bexley

7 Eila Laday



V65-6/V5-3 (2100ma)

6 TEDDY GUTTEN STØEN

-----------------------------------

5 Bokli Vind

9 Odd Herakles

7 Gylden Balder

1 Finnskog Sjefen

8 Særpefanten

3 Lex Lodney

4 Tord Viking

2 Jærvsø Ole



V5-4 (2100mv)

7 JASMIN SUND

1 W.J. DANCING

3 SONADOR R.M.

4 OBRIGADO BRAZZ

2 ORLANDO DESIGN

5 La Condesa

6 Lønhults Elza

-----------------------------------

V5-5 (2100mv)

2 MOLLA MOLLYN

8 TANGEN MILLA

6 VICTORIA SOLBACKA

10 S.G. JERV BLESA

7 Turbo Tantra

-----------------------------------

11 Lille Ole

4 Grundsvold Frigg

9 Tangen Tora

12 Mai Blomst

5 Ingemann

3 Minelita

1 Turbofaksen



Dagens banker

Teddy Gutten Støen - se DD-2.



Dagens luring

Linni M. kom strålende tilbake til annen etter to galopper sist og tapte kun for kapable, men usikre Vestpol Hebe. Feilfritt og på sitt beste kan hun absolutt vinne dette.



DD-1:

Toto kommer ut etter pause og operasjon. Står til for et fint løp og er han tilbake i slag kan han vinne på direkten, men muligens trenger Solberg-traveren et løp i kroppen. Millroyce avsluttet sterkt til annen bak gode Emil la Brousse i V76 sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men han er rask fra start om han går feilfritt. Med posisjonsklaff skal han passes.



DD-2:

Teddy Gutten Støen måtte nøye seg med annen bak en overlegen Tekno Odin i Vintillatravet sist. Slipper å møte ham nå. Selskapet er overkommelig, og han skal ha en solid vinnersjanse.



DD-1: 9,8,6,3,4 DD-2: 6 = 5 rekker