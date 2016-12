Kveldens travtips: Meister-banker

Speedmeister har vært meget bra etter at han kom ut i regi av Evy Marie Brinch. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror hesten vil ta sin tredje strake seier i kveld.

Speedmeister har perfekte forutsetninger og skal regnes med en ny, flott sjanse.

– Speedmeister har vært bra til to enkle seirer på rad, nest sist var han helt overlegen. Herr Jägermeister-sønnen er kjapp fra start og står perfekt til i førstespor. Han er aller best med ryggløp, slik at han kan spare sin voldsomme speed til slutt. Men med siste indre, et ledig innerspor, på oppløpet, gjør det ingenting å slippe føringen, mot formodning at det ikke blir tredje innvendig. Fra lederrygg tror vi ingen kan stå i mot ham til slutt. Men det kan også gå veien fra tet, om Kvikstad velger å sitte foran. Uansett en bra sjanse, synes Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte. Foto: Equus Media

V65-1 (2100ma)

1 SPEEDMEISTER

-------------------------

4 Tuff Enuff

7 Tarzan Simoni

10 Wallner

9 Jules

2 O'Lillen

3 Mr Cantab

5 Lord Bexley

8 Halti H.

6 Alone Man S.T.



V65-2 (1700ma)

1 WAKANDA

8 MADAGASKAR

11 MIRA STAR M.

9 De Bos

4 Legacy

12 Espagna Frejo

-------------------------

3 Arion Augustinu

6 Some Kind Of Monster

7 J.B.'s Oscar

2 Alpha Strong

10 Self Suit G.T.

V65-3 (2100ma)

4 ETNA B.R.

2 SPENDA SPIRIT

8 Larry S.E.

9 Diana Hill

-------------------------

6 A Millon To One

5 Yentl

3 Vici Sun

10 Dee Dee Snyder

7 Quintero

11 Raki Cub

1 Zam Van Camstra



V65-4/V5-1 (2100mv)

9 SILVIANA

3 VOJE DIVA

6 KOPI

11 VEELS NETTA

2 BRENNE BRUNETT

7 Bjønnum Jerka

1 Land Maria

-------------------------

13 Spikrappa

15 Hovhaaga

12 Lill Tea

8 Bjøre Lydia

14 Drill Rosa

10 Liv Heidi

5 Grasmyr Mindi

4 Engas Odelsjente



V65-5/V5-2 (2100ma)

7 LAST HOORAY

4 SEABREEZE ÅS

2 KEY TO CANDY

-------------------------

3 Jet Coral

1 Secret Player

5 Pablo Carat

9 Eila Laday

10 Options Blue Chip

8 Oline Hovmand

6 South Valley Star



V65-6/V5-3 (2100mv)

3 EIGELANDS SPRETTEN

6 PHILIP REX

7 OGNØY EMIIL

8 KVIKK TOJO

-------------------------

12 Mira

9 Norsjø Kongen

10 N.S. Viras Lykke

2 Heimly Odin

13 Hovsjerka

4 Engli Ilmina

1 Storler Guten

5 Aaby Knekten

11 Skauge Faks



V5-4 (2100mv)

2 TIB TINTO

4 M.T.HEAVENS DREAM

-------------------------

6 Cherokee News

5 Candy King

1 Listas Maraboue

11 Nones

12 J.C. Royale

8 Forick Hall

13 B.B. Photo

10 Hot Spot Power

9 Tiramisu G.T.

3 I See U. One

7 Speedfighter E.

15 Cita Baggi

14 Rolls Royce



V5-5 (2100mv)

3 LOKE

8 LØKKI FLAKSA

1 SILKEBRIS

4 KRINGELAND ENOK

5 Lome Bajas

15 Kor Kosen

14 Lustra Brage

9 Rolf Martin

12 Dæmro Svarten

-------------------------

2 Hornnes Karamell

7 Tegner Tarzan

11 Kvikk Anto S.E.

6 Songe Mai

13 Eike Vilja

10 Gylden Bausa



Dagens banker

Speedmeister holder absolutt toppform og har vært solid til to strake seirer. Står fint til igjen og skal regnes med en god sjanse.



Dagens luring

Spenda Spirit sto på fint etter startgalopp sist. Er kjapp ut og kan få tet eller lederrygg. Er ikke ueffen om han viser seg fra sin beste side.



DD-1:

Last Hooray var tapper toer fra dødens sist. Tapte kun for gode Delec Hanover da. Vant lett gangen før og har formen på topp. Regnes igjen. Seabreeze Ås har vært bra i det siste. Kan få overta fra Key To Candy og i så fall lede lenge. Sistnevnte er ikke ufarlig på siste indre, som hun vant i fra nest sist.



DD-2:

Eigelands Spretten har vært bra til to strake seirer. Står fint til på strek og kan holde unna. Philip Rex var tapper fra dødens sist. Ble innhentet på de siste meterne av Art Skogfari. Er normalt travsikker og kjemper trolig i fremste rekke til slutt.



DD-1: 7,4,2 DD-2: 3,6,7,8 = 12 rekker