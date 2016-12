Kveldens travtips: Majoren til topps?

Mens det ser veldig lettløst ut i V5, er det verre å finne sikre holdepunkter i V65-spillet. VGs travekspert, Anders Olsbu, landet til slutt på Brenne Major som V65-banker.

Brenne Major går fine løp hver gang og kan være en vinner.

– Brenne Major har vunnet halvparten av sine seks starter hittil i karrieren. Kun en gang har han vært utenfor trippelen. Han burde kanskje vært litt hvassere fra tet sist, men tapte kun for to gode. Viser han seg fra sin beste side, har han en fin sjanse. Skulle han mot formodning svikte, er det mange om beinet. En eller mange er spørsmålet, mener Olsbu.

To klare V5-bankere

I V5-spillet synes han ubeseirede Solstad Stjernen og debutanten Åls Faksen peker seg klart ut.

– Solstad Stjernen har vært overlegen i begge sine starter hittil i karrieren. Autodebuterer nå, men feilfritt vinner han igjen. Åls Faksen starter for første gang i totoløp, men han har gått 1.28 i rutineløp. Det matcher ingen av konkurrentene. Uten uhell er det snakk om en sikker vinner, sier Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 360 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1620 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 10 kr

Stort V5-forslag (over streken): 288 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Brenne Major stå ugardert. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

2 KJEMPEN

1 ALM SANDER

6 STJERNETIRA

8 SOLBAKKEN JERV

4 Herr Jao

--------------------------------

10 Maks Mollyn

7 Troll Jærven

9 Løvland Spøken

11 Sindor X.

5 Stjerne Kvikken

3 Sorana



V65-2 (2100ma)

10 LADY LANE

11 A WINNER

3 THREETIMESALADY

--------------------------------

9 Golden's Pride

8 Penny Lane Classic

1 T.S. Fast'n Furious

2 Federal Crown

4 King Frecel

7 Secret Shadow

5 Loulou

6 Buckboy

V65-3 (2600ma)

2 PONTIAC

10 KAMPALA

7 ZANETTI

--------------------------------

6 The One Rebellion

1 C.C. Lucky

12 Staro Kiss Of Fire

9 Egon B.R.

11 Pinocchio C.

8 Ringo Diana

5 Roadbroaker

3 J.C. France Dream

4 Wonder Dream



V65-4/V5-1 (2100mv)

8 BRENNE MAJOR

--------------------------------

11 T.B.'s Minar

14 Lykkje Pål

1 Lille Amare

4 Idjerven

10 Hovs Frøya

15 Skrei Odina

6 Celoma

7 Røyns Olise

9 Lyssjø Oda

3 Komnes Martin

2 Linus B.

13 Ringstad Svarten

12 Maurstad Mina

5 Dale Jerva



V65-5/V5-2 (1609ma)

1 SEMPER FI

9 SELMAS CLASSIC

4 Yazmina

7 Hawking

8 Jackhammer

3 Sonar Brodde

--------------------------------

12 Alphatron

11 Tobrosboy Augustinu

6 Sharpshot Hall

5 My Dream Come True

10 Deloria

2 Real Child



V65-6/V5-3 (1609ma)

5 AMONG HASTRUP

2 TRESPASSER

4 KICKING CLASSIC

7 CANADIAN ROLLS

3 DONOVAN B.R.

1 Million Kisses

--------------------------------

9 Bichette Va Bene

10 Joe Hoo Lee

8 Support Kindness

12 Theresa D.

6 Marjons Cash



V5-4 (2100ma)

4 SOLSTAD STJERNEN

7 Dan Viking

2 Bernard

3 Rimtusse

6 Bjørnemyr Dennis

5 Lykkje Erna

1 Lustra Ida

8 Min Kuling

--------------------------------

V5-5 (2100mv)

7 ÅLS FAKSEN

--------------------------------

10 Åsrud Rappa

2 Silketeddy

8 Fridtjof

14 Skøy Viktoria

11 Horgen Gaupa

4 Rådim Faksen

5 Turbo Svarta

13 Lier Lykka

3 Allerbest

1 Solør Frøkna

9 Alm Gull

6 Stjerne Jenta

15 Ju

12 Komnes Juni



Dagens banker

Brenne Major burde vel holdt unna fra tet sist, men møtte et par gode i form av Villas Cato og Mjølner Allvinn. Vant enkelt gangen før. På sitt beste har han en fin sjanse. Åpent bak.



Dagens luring

Selmas Classic - se DD-1.



DD-1:

Semper Fi har fått et par løp i kroppen etter pause og er på vei mot god formen. Har endelig fått et bra spor og kan lede hele veien, om han forsvarer sporet og åpningen ikke blir for tøff. Blir det kjøring i front stiger sjansene for Selmas Classic som avsluttet fort etter sen åpning etter lang pause sist. Han står til for et fint løp og bør strekes.



DD-2:

Among Hastrup er ubeseiret på sine tre starter i Norge i Tvedt-regi. Er kjapp fra start og skulle han komme foran, blir han vrien å tukte. Bare han ikke havner i dødens har han en fin sjanse. Trespasser gikk godkjent etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret nå og står fint til spormessig.



DD-1: 1,9 DD-2: 5,2,4,7,3 = 10 rekker