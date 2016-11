Kveldens travtips: - Leder hele veien

Skogli Viktor har vært god til tre strake seirer. I V76-finalen på Momarken Travbane i kveld, kan han igjen styre hendelsene fra start til mål.

VGs travekspert, Anders Olsbu, tar sjansen på å bankertippe Skogli Viktor som virkelig har tent til.

– Skogli Viktor har vært veldig bra i sine siste starter og har tatt tre strake seirer for Gunnar Austevoll, som får sjansen på ny. Sist fikk ekvipasjen kamp helt inn, men da måtte han bruke en del ekstra krefter på den løse banen. 5-åringen har tjent mye penger på kort tid og støter på bedre hester nå. Minge-traveren er kjapp fra start, men har noen raske på utsiden. Men forsvarer han sporet, tror jeg han leder hele veien igjen, sier Olsbu.

V65-1 (2140ma)

8 VIKING NOSTO

12 Guy Fanatic

2 Fin Fight

9 Mellby Donna

-----------------------

10 Mr. Picasso

6 Lins Tanic

4 Black Symphonic

5 Ugarina Jet

3 Golden November

1 Yassa

7 Wagtail Happyharry

11 Rapido Caballo



V65-2 (2140ma)

9 MAURSTAD MILLA

12 STUMNE LUNA

6 KOLNES SIV

11 SPANG KONGEN

8 BJØRNEMYR TEXA

1 KOLBU JONATAN

4 TINGEL SPRETTEN

-----------------------

7 Løve Lomen

5 Gyldenlinn

3 Lonfaks

2 Tara Linnea

10 Våler Troll

V65-3 (1640ma)

4 ANIMALI

1 BELLA CROWN

2 LIGHTNING PLAY

10 MALIBU CLASSIC

-----------------------

7 Annie's B.A.

3 Escaped

12 Espagna Frejo

5 Arwen Jaam

6 Leila Augustinu

9 Anastacia Dust

11 Leila Lind

8 American Paco



V65-4/V5-1 (2140ma)

4 DOCTOR JOE

10 QUALITY Q.C.

9 TRADE MAN

2 MOHITA

-----------------------

6 Hunter Man

5 Atom Hornline

11 Valcyrie Simoni

3 Tough Enough

12 Larger Then Life

8 Prince Lyon

7 Delamain

1 Lemonitor



V65-5/V5-2 (1640ma)

3 GLOBAL SUNSET

10 COMMANDER NOSTO

4 K.W. TIGERLADY

1 LAVEC VA BENE

-----------------------

8 Ny Komet

6 Luck Follows Me

2 Restless Explosion

9 Savona Va Bene

12 Somolli Favorit

5 Tarndon

7 Tayno Dream

11 Casino Dream



V65-6/V5-3 (1640ma)

1 SKOGLI VIKTOR

-----------------------

10 Søndre Lynet

7 Lynlinn

11 Sikvelands Svarten

5 Kong Henry

6 Førlands Knerten

3 Ty Linn

4 Ånei

9 Ingerø Mari

12 Trons Tyr

2 Lisle Cisi

8 Sandemoin



V5-4 (2140mv)

8 ST. FLORENT DECOY

5 Trades Beauty Face

3 La Petite Mon Amie

4 Brix

2 Classic Photo

1 Be My Pokerface

-----------------------

7 Pay Back H.R.

9 Andalucia

6 Funny Circle



V5-5 (2140mv)

3 ADELINN

4 TANGEN MILLA

10 KRINGLERS VILJA

11 Brage Jerven

9 Alm Travana

7 S.K.'s Spikmi

5 Victoria Solbacka

6 Lier Lykka

2 Horgen Gaupa

12 Hvalstad Loke

1 Rusken Junior

8 Jillborka

-----------------------

Dagens banker

Skogli Viktor - se DD-2.



Dagens luring

Quality Q.C. fullførte sterkt til femte etter startgalopp i et tøft langløp i V75 sist. Feilfritt og med tempo kan Killingmo-traveren runde alle.



DD-1:

Global Sunset kommer ut etter litt pause. Skårnes-traveren feilet seg bort innledningsvis i sine to siste starter. Tok tre strake seirer fra tet før det. Feilfritt kan hun absolutt vinne. Commander Nosto skuffet i en Derby-kvalifisering sist. Imponerte stort i seiersløpene i sommer. Viser han noe tilsvarende, spør han neppe noen om seieren.



DD-2:

Skogli Viktor holdt knepent unna fra tet på en løs bane sist. Har tatt tre strake seirer og har tjent mye penger på kort tid. Møter stadig bedre hester, men klarer han å forsvare sporet, uten at åpningen blir for tøff, kan han lede hele veien igjen. Blir han overflydd, blir det straks langt mer sjanseartet.



DD-1: 3,10,4,1 DD-2: 1 = 4 rekker