Kveldens travtips: Kun fem i 3-årsstjernen i V76

Bare fem hester finner bryet verdt å stille i tradisjonsrike 3-årsstjernen. – Tre av dem, Valle Ask, Bokli Rapp og Balder Mollyn, peker seg ut med vinnersjanser, og det er jevnt dem i mellom, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han synes ellers det er langt mellom de sikre holdepunktene i kveldens V76-omgang.

– Jeg velger å spille uten alenestreker. Det nærmeste jeg kommer en banker er Myhreng Jerker. Men Mikkelborg-traveren kommer ut etter pause og trenger muligens ett løp i kroppen før han er på topp. Men jeg lar ham stå alene på det minste forslaget, sier Olsbu.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 450 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2250 kroner



Dagens banker

Ingen, men Myhreng Jerker kan muligens være et alternativ. Han er mer enn god nok på sitt beste.



Dagens luring

Sjåvoll Sjarmi (V76-4) kommer ut etter drøye to måneders pause, men har vunnet en lokalkjøring på 1.31.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten alenestreker i V76 på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



9 MYHRENG JERKER

5 Gandolf

3 Tojo Prinsen

2 Gikling Lomeo

11 Wik Emil

------------------------------

7 Slåttodin

8 Bacchus Ø.K.

10 Tord Viking

4 Smedviktor

1 Nume Balder

6 Millionolga

Løpet:

Myhreng Jerker er den beste hesten og kan være et bankeralternativ.



Favoritten:

Myhreng Jerker er tilbake etter halsproblemer. Er behandlet nå og rapporteres fin i trening. Står litt sjanseartet til innerst på tillegg, men feilfritt og om det løser seg, skal han ha en fin sjanse. Men Mikkelborg-traveren trenger muligens ett løp i kroppen før han er på topp. Motstanden er imidlertid enklere enn vanlig, og han har uansett sjansen. 6-åringen var meget god i mars, hvor han radet opp tre strake seirer.



Outsiderne:

Tojo Prinsen var god toer bak en stoppende Gylden Balder sist. Gangen før ga han seg etter å ha travet en runde underveis i dødens. Tredje sist gikk han en sterk opphenting til femte etter startgalopp i et løp Galileo vant. Feilfritt og på sitt beste er han ikke helt ufarlig.



Luringen:

Gandolf sto på fint til fjerde etter litt trafikkproblemer i årsdebuten sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Skulle favoritten rote seg bort, er han en av dem som kan vinne.



Startsiden:

Nume Balder, Tojo Prinsen, Gandolf og Slåttodin kan alle løse bra. Kanskje sistnevnte til tet i første omgang.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger





V76-2 (2100ma)



2 VALLE ASK

4 BOKLI RAPP

1 BALDER MOLLYN

------------------------------

3 Troll Sterk Viking

5 Hugo Bäck

Løpet:

Kun fem hester stiller til start i tradisjonsrike 3-årsstjernen. Tre av dem peker seg litt ut.



Favoritten:

Valle Ask viste klar fremgang i Alm Rau Jos æresløp sist og får et knepent tips. Da slapp han føringen til Bokli Rapp mot annen sving og ble klar toer bak Kos Odin da Bokli Rapp feilet i siste sving. Var ikke så langt bak Kos Odin i mål ved den anledningen. Solberg-traveren er kjapp fra start og med samme innsats kan han muligens ta karrierens første seier.



Outsiderne:

Bokli Rapp overtok føringen fra Valle Ask mot annen sving og var på defensiven kontra Kos Odin da han feilet i siste sving sist. Tapte kun for sistnevnte i Spenters æresløp. Sto 20 meter bak ham da og slipper å møte ham nå.



Luringen:

Balder Mollyn var litt tungt belastet sist og tapte terreng direkte. Fikk aldri skikkelig kontakt og feilet dessuten på siste bortre. Gikk fint til mål langt bak og skal lettes i balansen nå. Viste stor fart mellom galoppene i Spenters æresløp gangen før, hvor han ble fjerde. Tredje sist vant han Jørgen Jahres pokalløp tross galopp. Slo både Bokli Rapp og Valle Ask da. Fungerer han som best kan han absolutt vinne igjen.



Startsiden:

Valle Ask kan muligens ta føringen, men en feilfri Balder Mollyn kan kanskje ta i mot. Bokli Rapp er heller ingen sinke.

SUKSESSDUO: Far og sønn, Geir Vegard og Magnus Teien Gundersen, kan gjøre opp om seieren i V76-3, med henholdsvis Photolicious og Sima's Starmail. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-3 (2100ma)



11 PHOTOLICIOUS

3 SIMA'S STARMAIL

------------------------------

7 Lightning McQueen

9 Amelie Division

2 Running Ghost

12 Bom Simoni

5 Lonely Warrior

6 Mario

10 Nico Lane

1 Extreme Hangover

4 Victoria May

8 Filip Filiokus

Løpet:

Jeg sjanser på at enten far, Geir Vegard, eller sønn, Magnus Teien Gundersen, vinner dette løpet og står på to hester.



Favoritten:

Photolicious avsluttet bra til en kontrollert seier fra spor tolv sist. Gangen før fikk han et tungt løp i dødens, men feilet bort en trippelplass 500 meter igjen. Tredje sist tapte han kun for Amazing Dream tross sisterunden i dødens. Vant tross galopp fjerde sist. Står sjanseartet til spormessig igjen, men blir det bare litt tempo over forestillingen, kan han runde alle.



Outsiderne:

Lightning McQueen fortjener snart karrierens første seier etter tre strake annenplasser. Har avsluttet bra hver gang. Står langt ute på vingen, og det må klaffe litt. Gjør det først det, kan han muligens yppe seg mot de to Gundersen-traverne.



Luringen:

Sima's Starmail manglet rom sist. Gangen før tapte hun kun for Chere på foto etter en bra avslutning. Tredje sist tapte hun kun for Thai Sarahya, en av landets beste norskfødte 3-årshopper. Avsluttet forrykende etter sen åpning da. Heidi Moen-traveren er kjapp ut, men er nok aller best med ryggløp. Skal uansett regnes.



Startsiden:

Alle de fire innerste er bra fra start. Trolig Sima's Starmail eller Running Ghost til tet.





V76-4 (2140mv)



5 KRINGLERS FRIDA

3 FASTE JERVA

1 SJÅVOLL SJARMI

13 HOF BLESEN

6 JO BLESSEN

------------------------------

2 Hauan Hera

9 Grytting Knerten

11 Makita

8 Alm Vinta

4 Mayas Rapptus

12 Torø Jo

10 Mine Svarten

14 Villting

7 Junisol

Løpet:

Flere med vinnersjanse.



Favoritten:

Kringlers Frida tapte kun for gode Eigelands Rebecca sist og for en meget opplagt Vest Odin nest sist. Hun tar snart karrierens første seier.



Outsiderne:

Faste Jerva kommer ut etter pause. Har gått 1.33 full vei i trening og sett fin ut på det. Feilfritt kan hun vinne på direkten. Nest sist holdt hun unna for Lex Odin, som hadde 20 m tillegg. Kan vinne feilfritt.



Luringen:

Sjåvoll Sjarmi tapte kun for Sjø Gull i debuten nest sist. Feilet seg bort sist. Kommer nå ut etter pause, men har vunnet en lokalkjøring på 1.31. Feilfritt og om hun ikke blir sittende fast, kan Hasselgård-traveren overraske.



Startsiden:

Faste Jerva, Kringlers Frida og Jo Blessen kjemper trolig om føringen. Junisol er heller ingen sinke, men skal nok uansett ha ryggløp.





V76-5 (2100ma)



1 DREAMY QUEEN

4 LORD WINE

------------------------------

2 Nightwish Powerchill

12 Wakanda

6 Concoler

10 Tuileries

3 Valnes Gwyneth

8 From Beverlyhills

5 Super Crik

9 Hot Shot Trotter

7 Logical Star

11 Saturn

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i dette ungdomsløpet.



Favoritten:

Dreamy Queen er milevis bedre enn raden. I sine to siste løp har hun avsluttet flott i kulissene, sist i knallhardt lag i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix for hopper. Gangen før feilet hun grovt før bilen slapp, men kom sterkt tilbake til femte i et V75-løp Ernis Lane vant i Bergen. Jan Morten Hansen-traveren er bra fra start, men er noe usikker innledningsvis. Men kommer hun seg bare feilfritt rundt og ikke blir sittende stengt, kan hun ta en velfortjent seier.



Outsiderne:

Nightwish Powerchill kommer ut etter ti måneders pause og skal få et snilt løp, men husk at Wallevik-traveren avsluttet forrykende og snøt stallkameraten Wizard Of Ousse for seieren i et V75-løp i januar i fjor. Sto ytterst på vingen da. Skulle det klaffe med løpsopplegget, er det ikke umulig.



Luringen:

Lord Wine var tapper som tredje fra dødens sist. Feilet litt i startene før. Kolnes-traveren er god nok til å kjempe i toppen på sitt beste, men han er ikke til å stole på.



Startsiden:

Dreamy Queen, Valnes Gwyneth, Lord Wine og Concoler kjører alle til fra start. Sistnevnte er muligens den raskeste.





V76-6 (2600ma)



5 WAYNE BROGÅRD

4 GUKKO RAW

1 ULTIMO TANGO

------------------------------

7 Expo B.R.

6 Alberte Merci

3 Pingo Spring

9 Trust Boom Bay

8 Larger Then Life

12 Lighthouse West

11 Talk That Talk

2 Polar Rocky

10 Wallner

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut i dette stayerløpet.



Favoritten:

Wayne Brogård har stabilisert seg mye og har hatt en flott sesong med ni seirer på 13 forsøk. Kari Anne Knutsen-traveren er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Men han møter skjerpet lag. Kan likevel vinne om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Gukko Raw ble med i angrep fra køen runden igjen sist, men kunne ikke hente all verden da det gikk veldig fort til slutt. Gangen før tapte han kun for gode Into The Sun i V75 i Bergen. Trond Anderssen-traveren er bra fra start og skulle han komme foran, stiger sjansene. Skal uansett regnes.



Luringen:

Ultimo Tango pilte til tet sist, men feilet i første sving og ble disket. Vant i begge sine siste feilfrie løp. Står til for et fint løp og er god nok uten galopp, om han viser seg fra sin beste side.



Startsiden:

Ultimo Tango og Gukko Raw kjemper trolig om føringen.





V76-7 (2100ma)



10 MILLROYCE

9 MOVESLIKEJAGGER

7 ELITE B.R.

8 SPEEDMEISTER

3 WINDY AMMIK

------------------------------

5 Dancelli

12 Reveleer

1 Jacuzzi O.

6 Kenni Island

4 Standing Ovation

11 Sanner Sid

2 Rose Garden

Løpet:

Fem hester kan rekke i V76-finalen.



Favoritten:

Millroyce har gått sterke løp i det siste. Vant tross galopp i første sving nest sist. Rundet likevel til seier foran stallkameraten Dancelli. Feilfritt og om det klaffer fra baksporet kan han runde til seier igjen.



Outsiderne:

Moveslikejagger var tapper toer bak Jet Bug etter siste kilometeren i dødens sist og var ikke mye slått. Han er litt sprutredd, men gikk fint sist. Kjemper normalt i toppen igjen.



Luringen:

Windy Ammik sto iskaldt til i tøft lag sist. Gangen før tok hun en råsterk seier fra dødens i et hoppeløp i V75. Er kjapp fra start og vokser en klasse i front. Skulle hun få dirigere litt, kan det muligens holde helt inn.



Startsiden:

De tre innerste er kjappe. Rose Garden skal ha rygg. Utenfra kan Dancelli, Kenni Island og Elite B.R. prøve seg litt. Muligens Windy Ammik til tet.