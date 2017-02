Kveldens travtips: Kjempe(n)-banker i V76 igjen

Kjempen var uten konkurranse som VG-banker sist. Denne gang står han mer sjanseartet til, men med klaff tror VGs travekspert, Anders Olsbu, at han vinner igjen.

Tross spor ytterst bak bilen tror Olsbu Kjempen vinner.

– Sist satt Kjempen i tet etter 500 meter og stakk bare i fra konkurrentene til slutt. Nå står han langt ute på vingen og må nok gjøre en del av grovjobben selv, men det har han vist at han er i stand til. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene for Kihle-traveren, har han en god sjanse igjen, mener traveksperten.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, bankertipper Kjempen igjen. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)



7 MR. SOPRANOS

11 OBRIGADO BRAZZ

9 HURRICANE FIELD

-------------------------------

5 Whatagiant

10 Bitossi

1 Athletic Division

4 Personal Goals

2 Raise Broline

8 Toledoss

6 Baloo N.

3 Sunny Cru

Favoritten:

Mr. Sopranos vant veldig lett fra tet i Hamre-debuten sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. 4-åringen er kjapp fra start og kan fort stikke til tet igjen, tross spor langt ute på vingen. Og kommer han seg først foran, kan han bli vanskelig å tukte.



Outsiderne:

Hurricane Field skal få dette løpet som en gjennomkjøring før Widding-løpet i slutten av måneden. Med seier her vil han stå perfekt inne i det løpet fra strek. Men han blir nok ikke kjørt livet av for å vinne her. Men Skårnes-traveren står til for et fint løp og kjemper normalt i toppen om han viser seg fra sin beste side, noe han gjorde sist. Da vant han enkelt etter et fint løp.



Luringen:

Obrigado Brazz har vært overlegen i alle sine tre siste starter, men blir nok langt mindre betrodd enn favoritten. Likevel tør vi ikke avskrive ham, selv fra spor tolv. Blir det tøft tempo underveis stiger sjansene.



Startsiden:

Mr. Sopranos kan sitte tidlig i tet tross spor syv.

V76-2 (1609ma)



5 MISSINGMYR STJERNEN

2 TRØ KATO

3 THESS PRINSEN

1 MINTOR

11 EOS MARINKA

9 Bork Juni

8 Blåstrupemoen

-------------------------------

4 Bol Perla

6 Tarzan

10 Veels Shanti

12 Spikjuni

7 Ingerø Mari

Favoritten:

Missingmyr Stjernen fikk en fortjent seier sist etter å ha hatt mye uflaks. Feilfritt og med samme innsats, kan han meget vel vinne igjen.



Outsiderne:

Trø Kato er usikker, men gikk feilfritt sist og tapte kun for Modinas Viking. Gangen før gikk han bra etter galopp på siste bortre. Holder han seg til rett gangart, kan han ende blant de tre.



Thess Prinsen feilet seg bort før bilen slapp sist. Nest sist vant han enkelt da Emil feilet i striden. Går han som nest sist, kjemper han i fremste rekke igjen.



Luringen:

Mintor var tøft ute sist og ga seg naturlig nok etter en tøff åpning. Denne gang er det sprint, et perfekt spor og langt enklere i mot. Kusken er også optimist. Med klaff kan han muligens ta en etterlengtet seier. Nest sist tapte han kun knepent for Emil.



Startsiden: Mintor, Missingmyr Stjernen og Tarzan er de raskeste fra start.





V76-3 (1609ma)



7 DARLING NIKKI

6 ALLAWAY G.T.

-------------------------------

3 Thai Profit

4 Neo Palema

5 Brasil

9 S.M.K. Shocking

2 Tib Tinto

10 Lovely Cash

8 S.M.K. Spirit

1 City Va Bene

11 Solliedox

12 Beaks Tamara

Favoritten:

Darling Nikki dro unna i front i tøft tempo sist og var helt overlegen. Hoppa skal kjøres offensivt igjen, og det skal satses mot teten på ny, hvor hun er best. Kommer hun seg først foran, kan hun meget vel lede hele veien igjen.



Outsiderne:

Thai Profit satt i tet i første sving sist, men kunne ikke stå i mot Columbus Sisu på de siste meterne. Gangen før var det kun Porsche Commander som ble for god. 5-åringen er kjapp fra start, men slipper trolig til en av de bedre. Skal uansett regnes i trippelsammenheng, heller ikke helt borte med tanke på seier.



Luringen:

Allaway G.T. vant enkelt foran Cantab Genius sist. Gangen før feilet han seg bort på startsiden. Ellers har han stort sett gått gode løp hver gang. Skal ha i løp i kroppen før Widding-løpet i slutten av måneden og skal nok i utgangspunktet få et fint løp. Men klaffer det med posisjonene kan han bli seiersfarlig igjen.



Startsiden:

Nesten alle i første rekke er bra fra start. Vi tror Thai Profit kan ta føringen og slippe til Darling Nikki.

EN VINNERKANDIDAT: Call Me Hanover er en av dem som kan vinne travrittet i V76-4. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-4 (2140mv)



8 GLOBAL ORACLE

13 CALL ME HANOVER

10 SUPREME SUGAR

11 KING CREOLE E.P.

-------------------------------

1 Qourtney Cox

6 Real Child

7 Super Taifon

9 Super Conclusion

4 Candy King

5 O.M.X. Twenty

12 Goldomaster

14 Pine News

3 I See U. One

2 Thai Madonna

Favoritten:

Global Oracle tapte kun for Art On Line i et travritt sist og står 20 meter bedre til nå. Vant enkelt gangen før og skal regnes igjen. Men han tapte knepent for Supreme Sugar tredje sist, dog etter en tung tur.



Outsiderne:

Call Me Hanover har blitt toer i sine tre siste travritt og har sittet fast i sine to siste travløp. På sitt beste ser vi ikke bort i fra at han kan runde alle.



Luringen:

King Creole E.P. avsluttet solid sist, men var uheldig og feilet bort annen bak Twain Bi som sto 20 meter foran. 10-åringen er god i monté og bør med på bongene.



Startsiden:

Qourtney Cox forsvarer trolig sporet.





V76-5 (2100ma)



10 U.S. MALE E.P.

1 Expo B.R.

7 Muscle Salt

6 Trespasser

-------------------------------

9 Doctor Joe

2 Larger Then Life

3 Valcyrie Simoni

11 Wallner

4 Chezando

8 Super Joe

Favoritten:

U.S. Male E.P. er en traver av rett merke. Dansken som nå kommer ut i regi av Anders Lundstrøm Wolden har vunnet hele åtte av ni løp og tatt en annen. Vallaken har imponert stort, men det har også vært mye problemer med ham. Skal i utgangspunktet få et fint løp første gang ut, men vi blir ikke overrasket om han blåser denne gjengen til slutt, om han er som best.



Outsiderne:

Expo B.R. går stadig fine løp og ble toer bak Support Kindness i V75 sist. Står til for et fint løp, men kusken har ennå ikke vunnet løp på 156 starter. Ni annenplasser har det dog blitt.



Luringen:

Trespasser vant lett fra tet sist. Møter skjerpet lag, men er kjapp fra start og er strøket inn ett spor. Kommer han seg foran, stiger sjansene.



Startsiden:

Expo B.R., Valcyrie Simoni og Trespasser kjører trolig om teten.





V76-6 (1609ma)



8 KJEMPEN

-------------------------------

12 Lykkje Borka

6 Myrviks Anton

10 Maks Mollyn

1 Mjølner Fokus

3 Faks Mollyn

7 Sikvelands Svarten

5 Nito Nicklas

2 Rampelars

4 Hugo

11 Moe Braga

9 Aaby Knekten

Favoritten:

Kjempen satt i tet etter 500 meter sist og vant veldig lett. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men bare det klaffer litt med posisjonene tror vi han vinner igjen.



Outsiderne:

Lykkje Borka feilet runden igjen i V75 sist. Nest sist, første gang ut etter pause, vant hun veldig lett. Feilfritt runder hun de fleste.



Luringen:

Myrviks Anton feilet bort en topplassering i tøft lag sist og viste klar fremgang. Er bra på sitt beste og kan muligens by på en overraskelse.



Startsiden:

Myrviks Anton kan muligens blåse til tet.

OVERRASKET: Madonna Rags overrasket spillerne med V76-seier etter pause sist. En garderingshest i kveld. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-7 (2100ma)



1 GLOBAL SUNSET

11 MERLES SIMONE

7 SIDSEL

4 WEST COAST

2 DEBBIE B.R.

6 MADONNA RAGS

-------------------------------

10 Fantasy d'Estino

9 Luck Follows Me

8 Nova Yamoz

5 L.A.'s Harmony

3 Cita Baggi

Favoritten:

Global Sunset satt fast med krefter spart i lederrygg sist. Er kjapp fra start og viser hun seg fra sin beste side, kan hun muligens lede hele veien.



Outsiderne:

Merles Simone avsluttet solid via drøye spor ut mot oppløpet sist til fjerde bak Melvin Palema. Har vært uheldig med sporet, men skulle det bli tøff kjøring i front, ser vi ikke bort i fra at hun kan runde alle.



West Coast skuffet stort fra tet sist tross en tøff åpning. Muligens fikk hun ikke skikkelig feste. Nest sist, første gang ut etter pause, var hun god toer bak Madonna Rags etter sisterunden i dødens. Er aktuell på sitt beste.



Debbie B.R. kommer ut etter pause, men har trent veldig bra. Hun har vist at hun er god nok på sitt beste.



Luringen:

Sidsel skuffet fra dødens tredje sist. Men i de tre andre siste startene har hun avsluttet solid. Hamre-traveren har vært uheldig med sporet igjen, men skulle hun få rett ryggløp, skal ingen føle seg trygge.



Startsiden:

Global Sunset, Debbie B.R. og West Coast er best fra start.