Kveldens travtips: Karismatisk banker

Charisma K.W. er i sitt livs form og skal regnes med en god sjanse i Oaks-bonusen.

Charisma K.W. har kun tapt en gang på sine fire siste starter. Det var i knallhardt lag i Axel Jensens minneløp for hopper.

– Charisma K.W. holder absolutt toppform og har imponert i seiersløpene, hvor hun i de to siste slo en såpass god hest som Global Supremacy. Fjerde sist tok hun seg av Oaks-revansjen. Denne gang har hun sjansen til å vinne Oaks-bonusen. Tom Erik Solberg har kjørt henne fire ganger og har vunnet de tre siste. Bare det klaffer litt med posisjonene, tror jeg hun kan speede inn til seier igjen, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

I V5-spillet lar han Charlock Alma stå ugardert.

– Svenskegjesten Charlock Alma skuffet i debuten sist, men i følge hennes dyktige trener og kusk, Magnus Jakobsson, kan hun ventes klart forbedret nå. I et billig selskap kan det fort dreie seg om en vinner, tror Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte. Foto: Equus Media



V65-1 (2140mv)

5 CHARISMA K.W.

-----------------------------------

6 Princess Endurance

8 Anazai

2 Jacobine Y.

4 Rita Minor

3 T.M. Black Widow

7 H.M. You Can Choose

1 Chardonnay W.



V65-2 (2140ma)

6 LA DIVA ROSSI

7 OMAHA HERO DECOY

1 RED CHILI RUNNER

12 BELLATRIX VICTORY

-----------------------------------

10 Nearmiss

2 Sunny Cru

4 Ramble On Sand

9 Rapido Caballo

8 Greenbank

3 Crom Lady

5 Kerosene

11 Cochise

V65-3 (1640ma)

3 VALLE VIKING

4 KONGS STJERNA

9 REMVINNI

6 KLOCKSVE SPRINTEN

5 HAUGLID STORM

12 Fjeldbaus

-----------------------------------

7 Egge Edel

1 Dixi Elden

2 Holene Tulla

8 Sør Rigo

11 Røyns Nora

10 B.H. Faksen



V65-4/V5-1 (2140mv)

6 SOLVIK FAKSA

10 TANGEN JERKILA

2 Torpa Otta

3 Kolnes Siv

-----------------------------------

5 Anima

7 Arvesølv

9 Mjølner Tulla

1 Troll Ronja

4 Tem Mixi

8 Jega Bottega



V65-5/V5-2 (2140ma)

7 DAHIR TARIEL

10 ECHOS ORLANDO

3 NOIR SUN

-----------------------------------

9 Fin Fight

12 Corsa d'Amour

4 Trick Or Treat

2 Famous Marke

8 S.M.K. Star

6 Torps Corona

1 Be My Toddy

5 Silva de Moulin

11 Ty J.T.O.



V65-6/V5-3 (2140ma)

3 RONNY BRANDT

9 WALENTINO

5 TOUGHERTHANTHEREST

8 DOUBLE SPIN

7 Glen Close

10 Crisp Look

-----------------------------------

4 Onyx Bi

12 Tough Enough

11 Askens Etna

1 Tenor T.K.

6 C.C. Princess

2 Chezando



V5-4 (2140mv)

5 CHARLOCK ALMA

-----------------------------------

2 Ayrton Simoni

7 A. Priori

4 Sophia's Love

6 Tatiana's Surprise

1 Norvelous Fairytale

3 C.C. Sina



V5-5 (2140mv)

9 STUVE YR

4 GOMNES HANS T.

5 SMEDHEIM MAIA

7 HESTEN

6 Prinse Lindy

2 H.M. Urd

3 Komnes Jerka

8 Wigen Stjerna

-----------------------------------

Dagens banker

Charisma K.W. har vært meget bra i sine siste starter. Har vunnet tre av sine fire siste løp. Tok ned Global Supremacy sist. Klaffer det med løpsopplegget, kan hun ta seg av dette Oaks-bonus-løpet.



Dagens luring

Echos Orlando - se DD-2.



DD-1:

Dahir Tariel satt i tet etter 700 meter tross bakspor i V75 sist og ledet i det aller lengste, men ble innhentet av Allaway G.T. på streken. Er bra fra start og kommer han seg greit foran, kan han holde unna. Echos Orlando er bedre enn raden. Satt fast sist. Kunne blitt annen med åpning. Om favoritten skulle bli hengende og det blir litt tempo, er det ikke umulig.



DD-2:

Ronny Brandt ble det feil for sist. Måtte bak da, men avsluttet fort etter sen åpning. Står fint til nå og kan fort være en vinner. Walentino fikk ikke feste i tøft V75-lag og seg fra tet sist. Står til for et fint smygløp og er ikke ueffen om han viser seg fra sin beste side.



DD-1: 7,10,3 DD-2: 3,9,5,8 = 12 rekker