Kveldens travtips: Kanongod V76-banker

Teddy Boy O.K. var helt fantastisk i seiersløpet sist. Tross en blytung reise vant han lett på radige 1.12,0. – Feilfritt vinner han igjen, tror VGs travekspert, Anders Olsbu.

Olsbu nøler ikke med å la Teddy Boy O.K. stå ugardert, til tross for at galoppen ligger litt på lur, spesielt innledningsvis.

– Teddy Boy O.K. var knallgod til seier sist. Da travet han i tredjespor til han kom ned i dødens runden igjen. Derfra tok den kapable 5-åringen ned gode Spicy Challenger til en enkel triumf. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene, sier Olsbu.

Han mener også at Lykkje Borka kan være et bankeralternativ.

– Lykkje Borka kan også være en bankerkandidat. Hun feilet sannsynligvis bort annen i V75 sist og står 20 meter bedre til enn sine argeste konkurrenter. Gangen før var hun solid til en enkel seier fra dødens, sier traveksperten.



Dagens banker:

Teddy Boy O.K. (V76-3) gikk sitt livs løp til seier sist. Feilfritt spør han neppe noen om seieren.



Dagens luring:

Seek And Destroy (V76-7) har sittet fast i alle sine tre siste starter. Kan være tilbake i vinnersirkelen nå.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Teddy Boy O.K. stå ugardert i V76-3. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



8 REVENUE LAVEC

4 MUSCLES CLASSIC

3 AIR SPEED

-----------------------------

6 Daydream U.M.

11 Staro Kiss Of Fire

10 Acers Poppey

5 Omaha Hero Decoy

2 Rainboy Bonanza

1 Appell's Cinderella

7 Red's Chipchip

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut i V76-innledningen.



Favoritten:

Revenue Lavec fortjener snart en seier igjen. Har vært tredje i tre ganger på rad i tøffe lag i det siste. I sin siste start ble han sittende fast i tredje innvendig. Fjerde sist feilet han som vinner. Selv fra tillegg har Hamre-traveren en god sjanse til å runde alle.



Outsiderne:

Air Speed har landschampion Eirik Høitomt et godt tak på, selv om han var uheldig sist han kjørte. Da feilet hesten med trippelsjanse i siste sving. Spicy Boss vant det løpet foran Rapide Frecel. Kolnes-traveren gikk glipp av en 1.15-tid over full distanse ved den anledningen. I den forrige starten for Høitomt var hesten suveren foran Capocannoniere Am. På sitt beste er han ikke helt ueffen, selv om han møter et par gode.



Luringen:

Muscles Classic gikk førsterunden i dødens i V75 sist, men sto på flott til fjerde i løpet Ernis Lane vant foran Bitossi. Trond Anderssen-traveren står fint til på strek og skal normalt regnes i striden. Nest sist, første gang ut etter pause, koblet han grepet på Bom Simoni kort før mål. Sto i spor tolv da.



Startsiden:

Rainbow Bonanaza, Omaha Hero Decoy og Daydream U.M. kan alle løse bra, men de ønsker nok ryggen til enten Muscles Classic eller Air Speed som kan sitte tidlig i tet, om de blir offensivt kjørt.

V76-2 (2140mv)



3 LYKKJE BORKA

4 Silke Chasmina

7 Nadine U.N.

1 Trons Torila

6 Arvesølv

-----------------------------

2 Mjølner Oda

5 Millionolga

Løpet:

Lykkje Borka har en god sjanse feilfritt i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Lykkje Borka var uheldig og feilet trolig bort annen kort før mål sist. Står nå 20 meter bedre til kontra Silke Chasmina og Nadine U.N., som er verst i mot. Men galoppen stadig på lur. Nest sist holdt hun seg til rett gangart og tok en råsterk og enkel seier fra dødens. Feilfritt kan hun bli vrien å tukte.



Outsiderne:

Silke Chasmina ble toer da Lykkje Borka feilet sist. Bjerring-traveren går stadig fine løp og skal regnes blant de tre igjen

Nadine U.N. har ikke vunnet på lenge, men viste fin fremgang sist på ny pers, 1.23,8. Skulle det klaffe med løpsopplegget, ryggløp til siste sving, er det ikke helt umulig, spesielt om favoritten skulle rote seg bort på galopp.



Luringen:

Trons Torila ble litt hindret midtveis sist. Feilet bort topplasseringer i et par av startene før. Står i likhet med Lykkje Borka 20 meter bedre til kontra Silke Chasmina og Nadine U.N. Feilfritt og på en god dag, kan hun muligens utfordre.



Startsiden:

Lykkje Borka kan muligens få overta om hun blir offensivt kjørt.



V76-3 (2100ma)



3 TEDDY BOY O.K.

-----------------------------

4 Don di Quattro

7 Kicking Classic

1 Doctor Joe

2 Sebastian Mølgård

5 Wallner

9 Zoot Va Bene

8 Delamain

10 Dodo de la Sable

6 H.M. You Can Choose

Løpet:

Teddy Boy O.K. vinner dette løpet for de stallansatte feilfritt.



Favoritten:

Teddy Boy O.K. gikk endelig feilfritt sist. Kom ned i tredjespor runden igjen da og tok lett ned Spice Challenger til slutt. Landet på solide 1.12,0 da. Gangen før reparerte han sterkt etter startgalopp. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene. Feilfritt spør hesten neppe noen om seieren for sin eier og kusk Erlend Rennesvik.



Outsiderne:

Kicking Classic kommer ut etter pause og er behandlet. Trond Anderssen-traveren rapporteres fin i trening, men trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Står også sjanseartet til langt ute på vingen, men med posisjonsklaff kan han være trippelaktuell.



Luringen:

Don di Quattro fikk dødens i langløpet i V75 på Jarlsberg sist, hvor gode Heartbreaker V.S. vant, ble sliten og trakk seg. Gangen før var han flink til seier etter å ha overtatt i annen sving. Som i seiersløpet nest sist kusker formkusk Magnus Teien Gundersen som har radet opp seirer i hele år, men spesielt de siste dagene.



Startsiden:

En noe åpen startside. Ingen startraketter i første rekke. Kanskje kan feilfrie utgaver av Teddy Boy O.K. eller Don di Quattro sitte tidlig i tet.





V76-4 (2140mv)



1 ÅRDALS BLESA

12 SALTE FAKSA

8 TEKNOLOGIKA

11 VALBORG

13 ROKNE ODA

10 MAILUND JERVA

7 SIRIKIT

-----------------------------

14 Haugestad Lina

2 Stuve Yr

4 Julie

6 Skjeggejomi

5 Wigen Stjerna

15 Nito Faxa

9 Myklejenta Karin

3 Virvel

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet. Jeg prøver halve feltet.



Favoritten:

Årdals Blesa var uheldig sist og feilet i striden, som knepent slått av Boen Odin rett før mål. Travet 1.29,5 da. Gangen før tok hun en sterk seier fra dødens. Er flink fra start, og skulle hun klare å forsvare sporet, stiger sjansene.



Outsiderne:

Salte Faksa var god til seier i Repstad-regi sist. Holdt seg til rett gangart da og vant lett. Feilfritt og med samme innsats, er hun aktuell igjen.



Luringen:

Teknologika gjør en spennende start i Flåten-regi. Husk at hun ble tredje bak Eigelands Helga og Cuba Stripa i kvalifiseringen til hoppekriteriet i fjor og nummer åtte etter hinder i finalen.



Startsiden:

Årdals Blesa er rask, men alle på strek, utenom Stuve Yr, kan nok utfordre litt på startsiden.





V76-5 (1609ma)



2 FAKS MOLLYN

8 MAKS MOLLYN

-----------------------------

5 Myrviks Anton

6 Lundrapp

1 Lynlinn

4 Herr Jao

9 Rampelars

10 Løvland Spøken

3 Missingmyr Stjernen

7 Bleikli Faksa

Løpet:

Jeg satser på de to Mollyn-hestene Faks og Maks.



Favoritten:

Faks Mollyn er litt variabel i prestasjonene, men er bra på sitt beste og står fint til spor- og grunnlagsmessig. Viser han seg fra sin beste side er han god nok.



Outsiderne:

Myrviks Anton har kapasitet til å kjempe helt i toppen om han viser seg fra sin beste side. Han er lynrask, men er ikke til å stole på. Kommer ut med nytt utstyr nå. Kan slå til på sitt beste. En stor outsider.



Luringen:

Maks Mollyn tapte kun knepent fra dødens sist, men knep seieren gangen før. Blir offensivt kjørt direkte, og jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne selv fra dødens.



Startsiden:

Missingmyr Stjernen, en feilfri Myrviks Anton, Lundrapp, Bleikli Faksa og Maks Mollyn kan alle løse bra. En noe åpen startside.



V76-6 (2100ma)



1 JOE HOO LEE

5 ULTIMATE TANGO

6 TRESPASSER

11 ALFRED NOSTO

-----------------------------

4 Jacobine Y.

8 Edindy

2 Larger Then Life

10 Viking Hill

3 Super Rina

7 Chasing Gold

9 Jambalaya O.

Løpet:

Jeg tror fire-fem hester rekker i dette løpet for de stallansatte.



Favoritten:

Joe Hoo Lee feilet i en trang situasjon cirka 500 meter igjen sist. Var veldig god til en overlegen seier fra tet på 1.12,3 over sprintdistanse nest sist. Denne gangen er det full distanse, men han avsluttet solid som annen bak henholdsvis Ultimo Tango og Dillon K.W. i de to foregående løpene over full vei. Er kjapp nok til å ta teten, men kan bli hissig. Er han regulerbar, kan det holde helt inn.



Outsiderne:

Ultimate Tango har det stort sett vært vinn eller forsvinn med. Slo Joe Hoo Lee sist de møttes. Feilfritt kan han gjøre det igjen for formkusk Magnus Teien Gundersen.



Luringen:

Alfred Nosto feilet innledningsvis sist, kom bra tilbake, men ble sittende fast for lenge. Gikk i mål med krefter spart da. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan han runde alle, vel og merke feilfritt.



Startsiden:

Joe Hoo Lee forsvarer normalt sporet.

UTFORDRER: Wizard Of Ousse hadde halsproblemer sist og var unnskyldt. På sitt beste og med posisjonsklaff kan Wallevik-traveren kjempe helt i toppen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-7 (2100ma)



10 HAMPTONS

9 SEEK AND DESTROY

1 MILLROYCE

5 WIZARD OF OUSSE

2 CANTAB JONES

-----------------------------

7 Riordan Kronos

6 Zivertson

4 Da Vinci B.R.

11 Dancelli

8 Windy Ammik

3 Mc Dreamy

Løpet:

Jeg prøver fem hester i V76-finalen.



Favoritten:

Hamptons var knallgod til en enkel seier i langløpet på OGP-dagen sist og var solid toer bak Moviestile gangen før, tross hjulhekt i den siste svingen.



Outsiderne:

Millroyce sto på flott til tredje sist og satt fast gangen før. Er best i tet, men har noen raske på utsiden. Men skulle han klare å forsvare sporet, stiger sjansene

Wizard Of Ousse hadde halsproblemer sist og var unnskyldt. Tapte kun for Alwaysinblackpedia og No Limit L.A. gangen før. Er kjapp ut og er ikke ufarlig på sitt beste.



Luringen:

Seek And Destroy har sittet fast i alle sine tre siste starter. Har vunnet jevnt og trutt før det. Står fint til for et smygløp, og blir det kjøring i front, skal han ha en god vinnersjanse. Svenskegjesten skal uansett regnes.



Startsiden:

Millroyce er bra ut, men kan få både Cantab Jones og Wizard Of Ousse over seg.