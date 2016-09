Kveldens travtips: - Kan ikke få et bedre løp

Triple Crown har perfekte forutsetninger i V65-avslutningen og kan lede hele veien.

Triple Crown, Derby-toeren bak Muscles Wiking B.R. fra 2011, vant et par løp i vinter, men siden har han ikke vist det store. Men nå kan tiden være inne for en ny triumf.

– Triple Crown har et veldig billig løp på papiret. I sine to siste starter, har det blitt feil, men formen er nok uansett litt usikker. Tredje sist var han imidlertid annen bak gode Ivar Sånna, dog klart slått. Kolnes-traveren er kjapp fra start og kommer han seg foran, hvor han trives meget bra, kan han lede hele veien. Han kan ikke få et bedre løp, mener VGs travekspert, Anders Olsbu, som velger å bankertippe ham i en bankerfattig V65-omgang.



EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, sparte bankeren til slutt i kveldens V65-spill på Jarlsberg Travbane. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

8 MJØLNER FOKUS

1 NUME ELDEN

3 ART SKOGFARI

4 NORSJØ KONGEN

6 Trø Hera

-----------------------------

11 Myr Seira

7 Ty Linn

12 Hovsjerka

5 Aaby Knekten

10 Raukvin

9 Skauge Faks

2 Maurstad Elden



V65-2 (2100ma)

4 S.K.S SAGITTA

9 CAPRI SUN

3 Fleury B.R.

2 Amelie Division

-----------------------------

5 Needed Time

7 Graceland E.P.

11 Monique Royal

1 Trades Beauty Favce

6 Del Rev E.

8 Lightning Tile

10 Fam B.R.

12 Florry's Princess

V65-3 (2600mv)

1 IDFAXEN

9 TYRI STJERNEN

3 TUSSE STORM

8 VÅLER ELD

11 WIK VIKING

7 Vildensky

-----------------------------

2 Skaffer Mario

10 Fjord Jerka

4 Ty Venn

5 Liv Heidi

6 Perfekt



V65-4/V5-1 (2100mv)

9 RAMONA'S FIGHTER

8 PAOLO AMERICA

4 UBERT MOUROTAIS

10 NOVEL BROLINE

7 Shaman Star M.

-----------------------------

1 Super Conclusion

2 Chief Photo

6 Dream Superb

11 Quarnac de l'Iton

5 Memory's Boy

3 Anton



V65-5/V5-2 (2609ma)

12 MUSCLE SALT

10 MILLMESSI

8 TEDDY BOY O.K.

-----------------------------

9 Ebba B.R.

7 Bleeding Heart

6 Key To Candy

3 Solliedox

5 Seabreeze Ås

2 Olivia Win

4 I. See U. One

1 Valletta

11 Wara Laylock



V65-6/V5-3 (1609ma)

4 TRIPLE CROWN

-----------------------------

9 Wy Fi

11 Quincy Frontline

2 Orion Hindø

12 Cadabra Tooma

3 Sharpshoother

6 Tobrosboy Augustinu

8 President

10 Beak's News

7 Special Ås

1 General Ideal

5 One More Flight



V5-4 (2100mv)

4 FABIAN B.R.

6 Rapide Frecel

8 Enjoythestar S.C.

3 Daisy Va Bene

-----------------------------

1 Pyrechept

5 Delvenue

2 Laidback Tariel

7 No Hill



V5-5 (2100mv)

1 KRINGLERS VILJA

13 DAG JO

5 GARBORG LYNET

11 HAUGESTAD GABRIELLE

10 ALM KINE

7 NUME KIWI

-----------------------------

9 Hesten

4 S.G. Jerv Blesa

14 Refs Elita

15 Runia

6 Hof Blesen

12 Hafell Odin

2 Lørdagsgodt

8 Karolita

3 Garp Blesa



Dagens banker

Triple Crown - se DD-2.



Dagens luring

Nume Elden kommer ut etter lang pause, men rapporteres fin i trening. Vallaken er kjapp fra start og står fint til spormessig. Kan overraske.



DD-1:

Muscle Salt vant greit fra tet i V76 sist. Står sjanseartet til spormessig, men viste sist at han takler distansen. Kan vinne igjen. Men Millmessi må med på alle bonger. Han har stabilisert seg mye og var klart foran Muscle Salt i V75 nest sist. Morten A. Pedersen-traveren er sterk og går til mål. Teddy Boy O.K. er en stor outsider første gang ut i norgesdebuten for Lundstrøm Wolden. Men sporet kunne vært langt bedre. I utgangspunktet skal han få et fint løp første gang ut, men vi tør uansett ikke avskrive ham.



DD-2:

Triple Crown eller mange er spørsmålet i denne poengjakten for eliten. Triple Crown holder litt usikker form, men kan ikke få et bedre løp. Selskapet er langt enklere enn vanlig. Kolnes-traveren er kjapp fra start og aller best i tet. I normalform har han en fin sjanse til å lede hele veien.



DD-1: 12,10,8 DD-2: 4 = 3 rekker