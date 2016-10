Kveldens travtips: – Kan ikke få en enklere oppgave

Neslands Loke er en klink vinner på Klosterskogen Travbane. Det mener i alle fall VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han nøler ikke med å la Refsland-traveren stå ugardert.

– Neslands Loke kan ikke få en enklere oppgave enn dette. Selv om han gjerne skulle hatt ett løp i kroppen etter pause før han er på topp, er motstanden så enkel at han bør vinne lett. 13-åringen er lynrask fra start og vokser en klasse i front. Fra et perfekt startspor leder han normalt fra start til mål. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall, sier Olsbu.

Han synes også Kagge Luna er en klar bankerkandidat.

– Kagge Luna feilet som vinner på oppløpet sist. I stedet måtte hun se seg målfotoslått. Uten galoppen hadde hun stått med tre seirer på sine fire siste forsøk. Denne gangen står hun perfekt til på strek i et tidsløp. Feilfritt blir hun vrien å fange, mener Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, mener Neslands Loke er en klink vinner på Klosterskogen Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (1700ma)

8 MADAGASKAR

12 RESPECT

10 THAI PROFIT

---------------------------

1 Riverside Olimer

2 Ironlady

7 Super Bandit

4 Flying Credit S.S.

3 A Million To One

11 Riverside Star

9 Nobuddy

5 Nad Al Sheba

6 Pineboy Star



V65-2 (2100ma)

1 CHOCO FAN AM

3 THE VOICE

2 BLACK SYMPHONIC

5 El Copero B.R.

7 Road To Heaven

---------------------------

10 I'm On Fire

6 Dakota

8 Nora Noark

9 Carmen Bowl

4 Ark Crazylittlediva

V65-3 (2100mv)

2 TIB TINTO

7 NY KOMET

12 BELLA NOARK

1 LOULOU

11 TOUCH OF BABE

13 FLIRTIN SUPERB

4 CHEROKEE NEWS

9 CITA BAGGI

6 B.B. PHOTO

14 AMIRAL GODIVA

8 Tiramisu G.T.

5 Trinity D.

3 Renoir Simoni

10 Cyrap

---------------------------

V65-4/V5-1 (2100mv)

1 KAGGE LUNA

5 Frier Birk

7 Jærvestjerna

9 Kjølbergjenta

---------------------------

13 Høiby Kåre

12 Bjøre Lydia

2 Prinse Lindy

3 Dæmro Svarten

11 Tyri Molly

8 Nuvre Spik

4 Grindstad Elden

10 Kos Vinna



V65-5/V5-2 (2500ma)

4 SIDSEL

1 THE SECRET LIGHT

---------------------------

2 Seabreeze Ås

7 Aragorn Wibb

9 Etna B.R.

11 Bjaa Land

6 Yentl

8 Spenda Spirit

3 Quintero

12 Halti H.

10 Oline Hovmand

5 Underthesurface



V65-6/V5-3 (1700ma)

2 NESLANDS LOKE

---------------------------

1 Knell

10 Lex Lodney

9 Pedrus

3 Höstbo Fredrik

7 Vestpol Faxen

6 Rinde Kvikken

4 Røyns Skatt

8 Tøffe Toft

5 Juni Blixten



V5-4 (2100mv)

7 IRMA H.R.

6 Brenne Blissi

4 Lykkje Erna

---------------------------

8 Reime Stjerna

3 Komnes Molla

1 Brødsjø Brisa

2 Skiberose

5 Lykke Ida



V5-5 (2100mv)

5 FABIAN B.R.

3 King'n Swing

12 Maudusain

11 Freia Bonanza

1 Thai Sund

4 Aas Elise

7 Andalucia

---------------------------

6 Lumberjack's Pride

9 Riverside Beauty

8 The Best Knight

10 Pay Back H.R.

2 From Zero To Hero



Dagens banker

Neslands Loke - se DD-2.



Dagens luring

Black Symphonic satt fast mot gode hester i V76 sist og ledet i det lengste nest sist. Karrierens første seier kan være like om hjørnet.



DD-1:

Sidsel har vært bra til annen bak henholdsvis Tuff Enuff og Twain Bi i sine to siste starter. Har fine forutsetninger nå og kan ta årets første seier. The Secret Light feilet seg bort midtveis i et langløp sist. Avsluttet solid i startene før. Taper han ikke for mye fra start og det løser seg, kan han muligens yppe seg.



DD-2:

Neslands Loke kan ikke få et bedre løp. Han er meget rask fra start og skal lede dette løpet fra start til mål, om formen er noenlunde på plass etter pause. Normalt en sikker vinner.



DD-1: 4,1 DD-2: 2 = 2 rekker