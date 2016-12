Kveldens travtips: Jackpot

Det ble ingen utbetaling for fem rette på Bergen Travpark i går. Dermed overføres en halv million kroner ekstra til kveldens sekserpott på Jarlsberg Travbane.

VGs travekspert, Anders Olsbu, kjører uten alenestreker i denne Jackpot-omgangen.

– Det er ikke så mange vinnerkandidatene i hvert løp, men det er ikke lett å finne noen sikre holdepunkter. Det nærmeste jeg kommer en Jackpot-banker er Jet Bug, som var strålende i Hamre-debuten sist. Da kom han sterkt tilbake og satt fast med krefter igjen til slutt. Først og fremst stallkameraten Trade Man og Kicking Classic, samt galoppen i mot, mener Olsbu.

I V5 byr han imidlertid på en klar banker.

– Kick Of Classic vant lett fra tet i debuten sist. Trond Anderssen-traveren står perfekt til i springspor, og jeg tror på reprise. Motstanden skremmer i alle fall ikke, sier Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 360 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1944 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 180 kr

Stort V5-forslag (over streken): 792 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten bankere i Jackpot-omgangen på Jarlsberg Travbane i kveld.



V65-1 (2100mv)

6 LILLE JIM

5 LUSTRA LOKE

3 Modinas Viking

-----------------------------

4 Blessomen

1 Trø Hera

9 Tori Huldra

7 Nadine U.N.

8 Gjøndin

2 Oddvar



V65-2 (1609ma)

12 LORD IVI

10 MAX MILLAN

1 SCARLET CREATION

-----------------------------

11 Body Va Bene

3 Rock The Boat

2 Princess Coger

6 Anica Fine

8 Brown Va Bene

9 Concoler

7 Mookie May Kri

5 Lucie de Chene

4 Justlikealady

V65-3 (1609ma)

1 IDBORKEN

2 FØRLANDS KNERTEN

8 SOLHØY GUNN

-----------------------------

5 Kolnes Karen

6 Bol Perla

3 Aas Balder

4 Tem Mixi

11 Hovhaaga

10 Ådne Kommandør

9 Torden Prinsen

7 Fintore



V65-4/V5-1 (2100mv)

4 GARDIN TRAPPA

13 LINNI M.

11 BJØNNUM JERKA

9 TUSSE STORM

5 LUSTRA BRAGE

7 Engas Odelsjente

-----------------------------

2 Bravissimo

1 Dæmro Svarten

6 Aasmann

3 Rigla

14 Reinfaks

10 Løveld

12 Nebbenes Friggi

8 Drill Rosa



V65-5/V5-2 (2100ma)

3 JET BUG

2 Trade Man

10 Kicking Classic

-----------------------------

12 Spenda Spirit

6 Seabreeze Ås

9 Aragorn Wibb

4 Last Hooray

1 Day U.S.

8 Superfly Effe

7 Yentl

5 Oline Hovmand

11 Utopiah Zafirah



V65-6/V5-3 (2100mv)

3 REVELEER

2 TOTO

8 I'M THE ANSWER U.S.

9 TRIPLE CROWN

-----------------------------

6 Ramos Boy

10 Beak's News

11 Wy Fi

5 Northern Secret

7 One More Flight

4 Standup And Fight

1 Dream Superb



V5-4 (2100mv)

7 KICK OF CLASSIC

-----------------------------

2 Dante Kievitshof

6 Undercover Boss

4 Echo Tell

1 Laidback Tariel

3 Lønshults Elza

5 Funny Circle



V5-5 (2100mv)

11 S.G. JERV BLESA

9 LILLE OLE

1 TYRI TROLL

6 SANDS TERNA

10 RUSKEN JUNIOR

7 MAYAS RAPPTUS

5 LØVLAND RAPTOR

2 SPANG EDEL

8 GONAGAS REBELL

3 Solli Jervina

4 Krylling Kompis

-----------------------------

Dagens banker

Kick Off Classic (V5) var overlegen fra tet i debuten sist. Møter overkommelig lag igjen. Vi tror på reprise.



Dagens luring

Solhøy Gunn skuffet sist, men var meget bra i de to foregående startene. Kom sterkt tilbake til annen bak Torvald etter galopp innledningsvis nest sist og var god toer bak gode Osen Prinsessa tredje sist. Kan ikke stå bedre til grunnlagsmessig. På en god dag kan hun vinne, men hun er ikke så lett å få inn på bestilling.



DD-1:

Jet Bug var strålende i Hamre-debuten sist. Etter startgalopp ble han sittende fast med alt igjen. Kommer han seg bare feilfritt av gårde, blir han vond å stå i mot. Et bankeralternativ.



DD-2:

Reveleer er litt variabel, men var veldig god sist. Var overlegen fra tet da. Høitomt-traveren har ingen fordel av voltestart, men feilfritt og på sitt beste er han aktuell. Toto ble sjenert til galopp sist og unnskyldt. Har kapasitet for en topplassering. Tilleggshestene I'm The Answer U.S. og Triple Crown skal heller ikke avskrives med posisjonsklaff.



DD-1: 3 DD-2: 3,2,8,9 = 4 rekker