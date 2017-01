Kveldens travtips: Jackpot med tre dobbeltbankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, kjører uten alenestreker i V65-spillet. Men han kjører hele tre dobbeltbankere i denne Jackpot-omgangen, som har over en halv million kroner ekstra i syverpotten.

Det nærmeste han kommer en alenestrek i V65 er Gukko Raw.

– Gukko Raw er en kapasitetshest som kommer ut etter pause. Han er god nok til å vinne på direkten, men trenger kanskje et løp i kroppen før han er på topp. Derfor velger jeg å gardere med Viking Hill som kan lede lenge fra et perfekt førstespor, muligens helt inn, sier Olsbu.

– Ellers tror jeg det rekker med to hester i hver av de to første avdelingene i V65-spillet. I V65-1 synes jeg Kjempen og Ask Eld peker seg ut. I neste avdeling tror jeg enten Bom Simoni eller Ramble On Sand vinner, sier traveksperten.

I V5-spillet nøler han ikke med å bankertippe debutanten Prins C.K.

– Prins C.K. gikk flotte mønstringsløp og et godt prøveløp. Han har mye inne tidsmessig og er blitt strøket ned i et perfekt tredjespor. Normalt er det snakk om en sikker vinner, mener Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 256 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1920 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 96 kr

Stort V5-forslag (over streken): 672 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten alenestreker i V65-spillet, men lar debutanten Prins C.K. stå ugardert i V5. Foto: Equus Media



V65-1 (2100mv)

1 KJEMPEN

6 ASK ELD

-----------------------------

4 Osen Prinsessa

2 Willblesen

7 Gjøndin

5 Rigel Storm

3 Areta Mollyn

8 Løkki Ess



V65-2 (2100ma)

5 BOM SIMONI

6 RAMBLE ON SAND

-----------------------------

10 Symphonic Lennox

4 Nico Lane

2 Victory Cosmic

12 Toledoss

7 K.K. Alligator

9 Free Cruising

11 Circus Va Bene

8 Free Million

1 Frisky F. Photo

3 Lumberjack's Pride

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3 (2100ma)

9 GLOBAL ORACLE

10 JACCAROO

8 I'm Ken

3 Super Conclusion

5 O.M.X. Twenty

-----------------------------

7 Perfect Tabac

2 Hot Spot Power

6 Dream Superb

1 Candy King

4 Flying Power S.S.



V65-4/V5-1 (2100mv)

11 LINNI M.

1 HADLAND URI

3 LØKKI FLAKSA

5 VEELS NETTA

10 Voje Diva

8 Komnes Kristin

-----------------------------

12 Børke Bertine

6 Lill Tea

14 Ty Lita

2 Haugestad Lina

15 Engas Odelsjente

13 Tyri Molly

9 Nebbenes Friggi

7 Kos Vinna

4 Wigen Stjerna



V65-5/V5-2 (1609ma)

6 TIFFANY T.G.

7 ASTORIA BRICK

12 JACOBINE Y.

11 NEO PALEMA

8 S.M.K. SHOCKING

2 SECRET PLAYER

1 A MILLION TO ONE

9 TWILIGHT D.K.

-----------------------------

3 J.C. France Dream

10 Renoir Simoni

5 Cypress Star

4 Mr. Beach



V65-6/V5-3 (2100ma)

10 GUKKO RAW

1 Viking Hill

-----------------------------

9 Restless Explosion

6 Desire S.E.

12 Trust Boom Bay

5 J.C. Superstar

4 Aragorn Wibb

2 C.C. Queen Weber

3 Desperatehousewife

11 Flirtin Superb

8 Soffi Reerstrup

7 G. Man Tooma



V5-4 (2100mv)

1 BULLDOZER

7 CLASSIC THOMPSON

4 GIRL POWER

6 Sonador R.M.

2 Classic Photo

3 Muddyman

5 Smooth Cadillac

-----------------------------

V5-5 (2100mv)

4 PRINS C.K.

-----------------------------

3 Fjeld Gutten

5 Ruskeli Blesa

8 Jæger N.A.

6 Spang Dina

9 Spang Oda

2 Nubgards Stina

7 Turbofaksen

10 Jillborka



Dagens banker

Prins C.K. er en god debutant som trolig kan langt ned mot 1.31. Det bør rekke til seier i debuten.



Dagens luring

Løkki Flaksa viser store fartsressurser mellom galoppene. Skulle hun holde seg til rett gangart, kan hun absolutt vinne igjen.



DD-1:

Tiffany T.G. er den beste hesten, men skal helst ha det litt servert. Får hun rett rett ryggløp, kan hun avslutte fort. Astoria Brick holder usikker form. Har gitt seg i sine to siste starter. Men er kjapp ut og kan muligens stikke til tet. Kan muligens holde inn på en sprint.



DD-2:

Gukko Raw kommer ut etter pause og trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Men grunnkapasiteten er såpass stor at han kan vinne på direkten.



DD-1: 6,7,12,11,8,2,1,9 DD-2: 10 = 8 rekker