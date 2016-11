Kveldens travtips: Jackpot-banker fra tillegg

Forus-treneren Pål Buer er inne i sin beste sesong noensinne. I kveld har han nye solide sjanser i Jackpot-omgangen på Bergen Travpark, som har 473 000 kroner ekstra i sekserpotten.

Pål Buer leder i kampen om kuskechampionatet både på Forus Travbane og Bergen Travpark. Han ligger også på en solid åttendeplass på landsstatistikken med sine 87 seirer hittil i år. I kveld vinner han nye løp.

– Delec Hanover blir min hovedbanker. Hoppa har vært god i sine siste starter og går ned minst en klasse motstandsmessig. Hun vant lett fra tet sist, og jeg tror hun vinner igjen tross tillegg, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han lanserer også Buers M.L.'s Superstar som et bankeralternativ.

– M.L.'s Superstar tok en enkel seier foran Thai Bakery og Dream On Plush i en hoppe-Derby-kvalifisering nest sist. I finalen ble hun dratt bakover av en sliten leder og ble sittende fast til slutt. Kommer ut etter pause nå, men hun har uansett en fin sjanse til å vinne på direkten, mener Olsbu

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer både Delec Hanover og M.L.'s Superstar som bankerkandidater på Bergen Travpark i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2600mv)

2 M.L.'S SUPERSTAR

5 Sven

6 Roberto D.K.

8 Hopeful Tooma

-----------------------------

4 Fancy Made Magic

3 Scioto Downs

7 Benny B.R.

1 Tristan Dalimo



V65-2 (1600ma)

8 BJØRKELYNET

4 SOTEN

6 PØYLEFANTEN

2 KUVEN TØTTO

-----------------------------

3 Vertigo Mindi

1 Alm Bella

7 Søndre Mai

5 Vie Nina



V65-3 (2100mv)

4 ZOLA SIRENA

6 ENRICO SCOTT

7 CARAMELLO P.P.

5 ERNIS LANE

-----------------------------

2 Anders Jade

3 Starlight

1 Talk Of Tiinie

V65-4/V5-1 (2100mv)

3 TUXI FRØYA

9 RØDMYRSFAKSÅ

2 ØVERN JERVA

8 TANGEN TIA

1 Åse Marit

-----------------------------

6 Haukeli Lilla

5 Unik

4 Tun Tora

7 Miramill



V65-5/V5-2 (2100mv)

12 DELEC HANOVER

-----------------------------

2 Eck Black Attack

9 Wikipeaks

3 W.J. Fanny Lady

11 Restless Evita

1 Showmethevictory

5 Winner Vang

8 Triss Shadow

4 K.L.M. Rouge

13 See Me Brogård

10 Riana Cross

6 Sailor Girl

7 Ina's Ballerina



V65-6/V5-3 (2100mv)

8 VERTIGO PRINS

9 VERTIGO BJØRN

5 RAMSJERVEN

3 TRYGFAKS

-----------------------------

2 Erdinger

6 Magnums Sebastian

4 Seier Kongen

1 Bottolf

7 Søndre Prinsen



V5-4 (2100mv)

6 ERAGON

5 DAG JULIUS

2 RANO HILDA

3 DAG TORA

1 VIMSE SINDRE

4 VERTIGO PRINSESSO

-----------------------------

V5-5 (2100ma)

4 SPEEDY GON SALI

5 DEEP SEA DREAM

1 Emil Fame

2 Waikiki Man

-----------------------------

6 Victor Palema

3 Spirit Scot



Dagens banker

Delec Hanover - se DD-1.



Dagens luring

Kuven Tøtto har spennende forutsetninger. Borgen-traveren er bra fra start og møter langt enklere selskap enn tidligere. Vi ser ikke bort i fra at hun kan lede hele veien.



DD-1:

Delec Hanover møter overkommelig selskap. Har løpesnor på tillegg og kan få en god start. Feilfritt og om det ikke blir helt feil med posisjonene, skal hun regnes med en fin sjanse.



DD-2:

Vertigo Prins er variabel i prestasjonene, men er meget bra på sitt beste. Tapte kun for Tekno Odin tredje sist. På sitt beste kan han runde alle. Vertigo Bjørn går gode løp hver gang. Var tapper til femte etter et tungt løp i Vintillatravet sist. Satt fast i det lengste nest sist og tapte kun for Tekno Jerken tredje sist. Han fortjener snart en seier.



DD-1: 12 DD-2: 8,9,5,3 = 4 rekker