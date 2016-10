Kveldens travtips: Jackpot-banker direkte

VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med V65-bankeren direkte i V65-innledningen i form av L.J.'s Andy Hall på Leangen Travbane i kveld.

Ingen klarte syv rette på Biri Travbane sist. Dermed overføres over 530 000 kroner til kveldens sekserpott.

L.J.'s Andy Hall blir VGs Jackpotbanker.

– L.J.'s Andy Hall skuffet i en Derby-kvalifisering nest sist, hvor det ikke var noe skubb i ham. Ellers har han gått solide løp, både før og etter. Sist i en V75-finale på Bjerke avsluttet han solid til femte fra køen i et løp gode Avery vant. Det er enklere i mot nå. Dessuten har han trukket et perfekt annetspor. På sitt beste tror jeg han vinner, sier Olsbu.

Han synes også at Only Power er et bankeralternativ.

– Only Power har vært solid i Magne Olsens regi og har ikke vært dårligere enn annen på sine seks starter i år, hvorav to har endt i seier. Tross bakspor skal det dreie som om en god vinnersjanse, mener Olsbu.

Kvelden innledes for øvrig med V4-spill, før V65-veddemålet tar til i tredje løp.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer L.J.'s Andy Hall som kveldens Jackpot-banker.



V4-1 (2140ma)

5 HELLE TONE

9 GULL ODIN

2 KJÆRS EMIL

3 HAMMERSTJERNA

7 Leistad Terna

10 Nesvik Kasper

8 Eidshaugsvarten

1 Friprins

------------------------------

6 Ruskeli Scott

4 Buaas Terna



V4-2 (2140mv)

2 RED HOT FIRE I.V.

3 BELLA MARSH

4 DANNY DELIGHT

5 BALDER HALBAK

10 L.V. MR. BITE IT

1 ZING ZING

------------------------------

7 Gjølmes Caviar

6 Seaborn Santana

9 Tanita's Magic

8 Orions Magda

V65-1/V4-3 (2140ma)

2 L.J.'S ANDY HALL

------------------------------

10 Noss Jetta

5 Mr. Nelson

8 Freaky Friday

6 Marco d'Estino

3 Cannavaro

1 Hambler's Amigo

4 French Pride

12 Bandit B.R.

9 Mojo's Ripasso

11 Moni Vic

7 Gjølmes Bird



V65-2/V4-4 (2140ma)

12 MARINO D.V.

5 BRASIL

6 TOP QUALITY H.

------------------------------

1 Mighty Moo

11 Lola Mistral

7 Gjølmes Lindy

10 Queen Lythonia

2 Shai Soir

8 Super Julio

3 Mr. Unicum

9 Seaside Fashion

4 Vossbonpierre



V65-3 (2140ma)

9 ONLY POWER

10 Baltic Hall

11 Brightasabutton

------------------------------

5 Ringo Diana

7 Crazy Jorma I.V.

4 Kemas Ottilia

2 I.D. Visualistic

3 Natacha Line

6 Olli's Texas

8 Orions Briana

1 Strongman Ki



V65-4/V5-1 (2140ma)

10 IMAN ARVELLS

11 SEA SAMEDI

3 ACERS POPPY

2 CORNETTO MAN

5 WOZNIACKI D.K.

------------------------------

8 Tank Genius

1 Crazy Victor

12 Dream Sahbra P.

4 Diana Dixi

9 Oro Boy

7 Kalland Scofield

6 Andreas Eme



V65-5/V5-2 (2140ma)

8 PHOTO VA BENE

5 CHANTO PHOTO

4 BARITRON

6 MIGRATION

7 Pilgrims Power

------------------------------

10 Fux Pride

9 Crimson Pirate

1 Cherubino

2 Smashing Lind

3 Anton

11 Riccione Ås



V65-6/V5-3 (2140mv)

14 REMKVIKK

13 TØFF

12 VILDELI

2 VINNER VILJA

3 ALSAKER ELFAX

8 Alm Faks Hannibal

10 Spikmira

------------------------------

7 Bleke Huldra

1 Theodor

5 Sindor X.

9 Raymon

6 Willyne

11 Ernst

15 Bo Jular

4 Yr Sokken



V5-4 (2140ma)

9 MODIN

------------------------------

1 Viborg Prinsen

4 Sæter Fia

2 Heimstad Hippin

7 Stensvik Marikken

8 Nossum Anna

5 Eidshaugdjerven

3 Osa Mari

6 Gjerde Sindy



V5-5 (2140mv)

15 SIRIKIT

4 RØYNS STJERNEN

6 KASHMIR

7 FRØKEN EOWYN S.R.

3 STORM SPIKA

2 Nordpåsokken

5 Viggoda

11 Åmotspika

13 Nypansvarten

14 Buvoll Kos

------------------------------

1 Heisand Prinsen

12 Sagen idunn

10 Øyans Storm

9 Agaton Faks

8 Mirajerva



Dagens banker

L.J.'s Andy Hall (V65) skuffet i en Derby-kvalifisering nest sist, men har vært bra ellers. Avsluttet flott til femte fra køen i en V75-finale Avery vant sist. Feilfritt og på sitt beste er han god nok.

Modin (V5) viste klar fremgang sist og er på gang etter en lang downperiode. Er mer enn god nok på sitt beste. Vidåpent bak ham. En sjansebanker.



Dagens luring

Remkvikk - se DD-2.



DD-1:

Photo Va Bene ble det feil for sist. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men på sitt beste er han god nok til å runde til seier. Chanto Photo avsluttet fort etter sen åpning sist, men kom akkurat for sent til å slå Midnight Moon.



DD-2:

Remkvikk har avsluttet fort hver gang i sine tre siste starter og fortjener snart en seier. Men han står sjanseartet til i annen rekke på tillegg. Tøff har holdt bra fra tet i sine to siste starter. Også han nærmer seg en seier, men også han står sjanseartet til.



DD-1: 8,5,4,6 DD-2: 14,13,12,2,3 = 20 rekker