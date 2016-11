Kveldens travtips: Høitomt i fokus

Mangeårig landschampion, Eirik Høitomt, har fire gode muligheter på Klosterskogen Travbane i kveld. Feilfritt vinner han i alle fall med Prærie Glimt.

Prærie Glimt er ikke helt stø på beina, men skal ha en meget bra vinnersjanse feilfritt.

– Prærie Glimt var helt overlegen i debuten nest sist. I Sverige sist gikk han bra etter galopp. Kapasitetsmessig rager han høyt over konkurrentene. Klarer bare Høitomt å få ham feilfritt rundt banen, venter en ny seier for Sørvik-traveren, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Høitomt kjører også favorittene King Royal, Gyri Gutten og Dame Amok og kan gå en fin kveld i møte.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 160 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1250 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 160 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1875 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Prærie Glimt stå ugardert. Foto: Equus Media



V65-1 (2100mv)

2 PAVE ODIN

10 Lille Jim

------------------------------

1 Prins Philip

11 Eigelands Jokeren

8 Valle Fryd

6 Tundra

4 Areta Mollyn

5 Hovsjerka

7 Skjegge Vilje

9 Gjøndin

3 Aaby Knekten



V65-2 (2100ma)

2 BOLETTE TINGHØJ

3 NOT OVER YOU

4 ANICA FINE

8 ROCK THE BOAT

7 CONCOLER

------------------------------

6 Just Look

1 D.J.'s Magic

9 L.A. Calling

5 Mookie May Kri

