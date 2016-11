Kveldens travtips: – Har et gaveløp

Dobbelmillionæren Odd Herakles kan ikke få bedre betingelser enn på Drammen Travbane i kveld og er normalt en sikker vinner.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

– Odd Herakles er en elitetraver som har et gaveløp på papiret. En billigere oppgave kan han nesten ikke få. Han må ha fryktelig mye utur for å tape. Han slipper å møte Tekno Odin & co. denne gangen. En sikrere vinner skal man lete lenge etter, mener Olsbu om Romtveit-traveren.

Han mener også at stallvenninnen Stuve Yr kan være et bankeralternativ.

– Stuve Yr var milevis forbedret til en overlegen seier nest sist. Sist hadde hun langt tillegg, men avsluttet flott til annen bak kapasitetshesten Tem Jahn. Med samme innsats som i sine to siste starter, skal hun ha en god sjanse igjen, synes Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 280 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1920 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 320 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1920 kr

V65-1 (2100ma)

4 ODD HERAKLES

---------------------------

6 Wik Emil

10 Nordby Ask

7 Pedrus

2 Sjø Kongen

1 Juniorprinsen

9 Alm Kiwi

5 Ty Tinn

3 Troll Sindy

11 Tøffe Toft

8 Kosak



V65-2 (1700ma)

1 FINITO

3 STRIKKEPRINSEN

---------------------------

10 Lome Frikk

2 Bol Perla

4 Lyseng Stjerna

8 Jervløva

6 Hovhaaga

11 Aas Balder

7 Fjeldbaus

9 Ra Kasper

5 Virak



V65-3 (2500mv)

4 CALZOLARI

2 WAKANDA

6 ARAGORN WIBB

9 SANDER INVALLEY

7 VALEDICTORIAN

11 S.M.K. SPIRIT

3 MASERATI JETSET

13 Daarom Well

---------------------------

10 Mr. Enough

12 Oro Mission

8 I See U. One

5 Wicked

1 Wara Laylock



V65-4/V5-1 (2100mv)

7 STUVE YR

8 Lill Tea

4 Engas Vesla

15 Kongs Stjerna

13 Kjølbergjenta

6 Land Maria

---------------------------

9 Kjølstad Jerva

11 Liv Heidi

10 Fru Jensen

2 Vangs Seira

14 Drill Rosa

12 Bjøre Lydia

1 H.M. Urd

3 Gylden Bausa

5 Kopi



V65-5/V5-2 (1700ma)

4 IDBORKEN

6 TRONS PIRIL

3 THESS PRINSEN

11 HVALSTAD ODIN

5 VETLE JON

---------------------------

2 Bork Juni

10 Kolnes Karen

1 Veels Shanti

7 Vesle Gudrun

9 Vangs Odin

12 Kuven Bambi

8 Vår Vinni



V65-6/V5-3 (2100ma)

8 LUZIFER

7 SPEEDMEISTER

9 TARZAN SIMONI

6 ROSE GARDEN

---------------------------

1 Perfect Line

11 Waldemar M.M.

3 Memory's Boy

4 Perfect Tabac

5 Hallo Again

10 Spirit Brodde

2 Odd Sunshine

12 Zam Van Camstra



V5-4 (2100mv)

2 DAME AMOK

3 DIABLO DE TITAN

4 RAMBLE ON SAND

1 CREEK'S COMMANDER

---------------------------

8 Chips And Gold

7 Pegasus Dotcom

5 Undercover Boss

6 Jet's Dillon



V5-5 (2100mv)

6 SHOWME D'LIGHT

3 BOB LA CHANCE

15 GLOBAL OPEN

4 BELLA NOARK

---------------------------

7 Bichette Va Bene

2 Zippo

1 King Amour

14 Cherokee News

8 B.B. Photo

11 Millgetter

5 Cita Baggi

9 Utopia Zafirah

12 Rolls Royce

10 Beloved Fortuna

13 Lovely Story



Dagens banker

Odd Herakles har et gaveløp på papiret. Enklere løp kan han ikke få. Skal normalt være en sikker vinner i disse omgivelsene.



Dagens luring

Maserati Jetset er i klar fremgang. Avsluttet bra i kulissene etter galopp sist og satt fast i det lengste gangen før. Feilfritt kan han muligens by på en overraskelse, selv om det er tøft i mot. En dypvannsfisk.



Øvrige løp:

1. løp: (2100mv) Tekno Teddy (8) - Lome Bajas (10) - Hauan Hera (3) Outs.: Jenny Lill (7)



DD-1:

Idborken skuffet fra tet sist. Har vært god ellers. Var overlegen fra samme posisjon nest sist, og nå er det sprint igjen. På sitt beste kan han vinne, men vi er litt usikre etter innsatsen sist. Trons Piril avsluttet bra etter sen åpning sist og var ikke mye slått av Skogli Viktor. Distansen kunne med fordel ha vært lengre. Skal uansett ikke avskrives.



DD-2:

Luzifer var god toer bak Cantab Jones sist og til en enkel seier fra tet nest sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men bare det ikke blir helt feil med posisjonene, har han sjansen igjen. Speedmeister var veldig god sist. Speedet inn til en overlegen seier da. Gangen før satt han fast i det lengste, men avsluttet fort da åpningen først kom. Aktuell igjen.



DD-1: 4,6,3,11,5 DD-2: 8,7,9,6 = 20 rekker