Kveldens travtips: - Har et gaveløp

– Pave Odin har vært forfulgt av utur i det siste. På Sørlandets Travpark har han en perfekt oppgave og bør vinne, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Pave Odin er en meget bra traver som det ikke har klaffet helt for i det siste.

– Pave Odin hadde trafikkproblemer fra tillegg mot gode hester i V75 sist. Nest sist fikk han bilvingen i trynet og feilet direkte. Gangen før var han syk. Gikk sterke løp før det. Er bare formen inntakt runder han alle tross dobbelt tillegg. Hesten går ned flere klasser nå og har et gaveløp på papiret, mener Olsbu.

Han synes V65-omgangen ser favorittpreget ut.

– Ja, samlebonger kan være løsninger. Også Waldemar M.M. og Sassy Photo skal ha meget gode vinnersjanser om de går feilfritt, sier Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 18 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1152 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 24 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1920 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, har tre gode bankerkandidater å velge mellom på Sørlandets Travpark i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2140mv)

9 PAVE ODIN

--------------------------

1 Mølleslettens Aron

7 Pensjonen

3 Bore Stjerna

5 Neseldi

6 Ådne Kommandør

8 Stjerne Bo

4 Lille Senumsprinsen

2 Gerifaks



V65-2 (2140ma)

6 WALDEMAR M.M.

10 Rocky Dun Dee

9 Mieux di Quattro

--------------------------

7 Memory's Boy

4 Sancigar

5 O.M.X. Twenty

3 Cita Baggi

8 The Special One U.S.

2 Red Filly

1 Hot Spot Power



V65-3 (2140ma)

4 CHARM ELDEN

2 PHILIP REX

3 ART SKOGFARI

5 Willblesen

--------------------------

6 Tidemand Pål

1 Anka



V65-4/V5-1 (2140mv)

7 KRINGLERS VIKTOR

6 ODIN FAKS

2 H.G. Mode

3 Ridder Rosa

--------------------------

1 Rappalma

10 Linni M.

9 Fjellkos Jenta

4 Reinfaks

13 Willteddy

11 Kvindølen

5 Bjøre Lydia

14 Drill Rosa

8 Kaldbekk Borken

12 Hålands Prinsen



V65-5/V5-2 (2140ma)

11 KING ROYAL

10 JACUZZI O.

7 WINDY AMMIK

6 Hallo Again

9 Sogni

12 Chellas Girl

--------------------------

5 O'Lillen

8 Odd Sunshine

2 P.P.'s Perfect

4 Tequila D.

1 Renoir Simoni

3 Mister Postman



V65-6/V5-3 (2140mv)

11 SASSY PHOTO

8 Bleeding Heart

6 Secret Player

10 Escaped

--------------------------

2 Cantaro

4 Tina Trøjborg

1 Texas Bonheur

5 Flying Credit S.S.

9 Valletta

3 Loulou

7 Underthesurface

12 South Valley Star



V5-4 (2140mv)

7 DAARLING AM

1 ST. FLORENT DECOY

5 Cara Maris

6 King n'Swing

--------------------------

2 Musclemania

4 Thaia Sund

3 No Hill



V5-5 (2140mv)

6 TANGEN ELVIRA

4 KANEL

5 Minelita

3 Idu Alma

1 Lygne Odine

--------------------------

7 Kolnes Molly

8 Dæmro Svarten

9 Hellestvedt Trym

2 Horgen Svint



Dagens banker

Pave Odin hadde trafikkproblemer i tøft lag i V75 sist. Har vært uheldig i de to foregående startene. Nest sist fikk han bilvingen i trynet. Tredje sist var han syk. Går ned minst et par klasser nå og vinner uten uhell.



Dagens luring

Jaccuzzi O. - se DD-1.



DD-1:

King Royal er litt variabel i prestasjonene, men han er meget bra på sitt beste. Formen er litt usikker, men vi gir ham uansett tipset på kapasiteten. Jacuzzi O. ble passivt kjørt sist og ble sittende fast alt for lenge. Speedet fort til slutt da åpningen først kom og hadde mye igjen ved målpassering.



DD-2:

Sassy Photo er mer enn god nok, men hun er ikke helt stø på beina. De to siste gangene hun har feilet har hun gått med sko. Denne gang blir det skoløs. Da er hun klart best.



DD-1: 11,10,7 DD-2: 11 = 3 rekker