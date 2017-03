Kveldens travtips: Goop-banker i V76

Den svenske topptreneren og -kusken Bjørn Goop sender Fortuna B.R. til Bjerke Travbane i kveld. Hoppa vant lett i sitt debutløp og skal regnes med en god sjanse i DNTs 4-årsserie.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer ihvertfall ikke i favorittfall.

– Jeg mener Fortuna B.R. er kveldens beste bankeralternativ. Hoppa imponerte i debuten. Da satt hun i tet etter 600 meter og hadde siden full kontroll. Hun kommer nå ut igjen etter tre måneders pause, men tar neppe turen til Oslo uten klare ambisjoner. Mangeårig landschampion Eirik Høitomt får kuske. Jeg tror hun vinner på ny, sier Olsbu.

Dagens banker

Fortuna B.R. (V76-1) vant lett fra tet i debuten. Den 4-årige Goop-traveren vinner trolig igjen.



Dagens luring

Heimstad Lomen (V76-2) har store fartsressurser, men er fryktelig usikker. En stor outsider.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1960 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte i V76-spillet. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)



7 FORTUNA B.R.

---------------------------

1 Laser Tile

3 Photolicious

11 Bulldozer

8 Restless By The Sea

10 Lakeside Cassie

4 Nostop Rascal

6 Make My Day T.J.

2 Figaro B.R.

9 Victoriay May

5 Lightning Queen

Løpet:

Jeg klemmer til med bankeren direkte på Goop-traveren Fortuna B.R. i DNTs 4-årsserie.



Favoritten:

Fortuna B.R. overtok etter 600 meter i debuten sist og var siden ute konkurranse. Bjørn Goop-traveren står langt ute på vingen, men bare det klaffer litt med posisjonene skal hun regnes med en god sjanse igjen, selv om hun ikke har startet på tre måneder.



Outsiderne:

Laser Tile kommer ut etter pause og rapporteres fin i trening. I utgangspunktet satses det på tet. Skulle favoritten mot formodning svikte, kan det muligens holde helt inn.



Luringen:

Bulldozer ble sliten fra dødens sist etter å ha presset litt på underveis og måtte nøye seg med femte. Gangen før feilet han bort en topplassering og en tid rundt 1.17,0. Tredje sist var han overlegen fra tet. Står sjanseartet til spormessig, men blir det litt tempo over forestillingen, kan han rekke frem til en trippelplass.



Startsiden:

Laser Tile kan muligens forsvare sporet, men det er urutinerte hester og en noe åpen startside. Fortuna B.R. kan muligens få overta om hun blir offensivt kjørt.



V76-2 (2140mv)



3 NORDENS LYS

6 KOPI

2 HEIMSTAD LOMEN

7 FRIER BIRK

8 STUMNE JO

11 Min Kuling

10 Edelrappa

---------------------------

9 Reinfaks

13 Rappen

5 Tunfaksen

1 Helt Konge

12 Nebbenes Friggi

15 Skjegge Balder

14 Heggetulla

4 Sør Rigo

Løpet:

Et åpent kaldblodsløp. Jeg prøver meg med syv hester.



Favoritten:

Nordens Lys var med på en tøff 1.28-åpning sist og avsluttet bra etter sen åpning. Avsluttet fort til seier etter pause gangen før og er i sitt livs form. Står innbydende til på strek, men er klart best med ryggløp. Men her er det vel ikke så mange å slippe til. Skal uansett regnes med en fin sjanse.



Outsiderne:

Kopi har gått litt på det jevne i det siste. Hun var veldig bra i noen starter på slutten av fjoråret. Finner hun tilbake til de taktene er det ikke umulig.



Luringen:

Heimstad Lomen har vist flotte fartsressurser i det siste, men har feilet lett. Skulle Steinseth klare å lose ham feilfritt rundt, kan han by på en overraskelse.



Startsiden:

Nordens Lys stikker nok til tet i første omgang, selv om Helt Konge kan løse bra.





V76-3 (2100ma)



3 JACOBINE Y.

5 MAKSI AMOUR

4 Mohita

7 Divided Dream

---------------------------

6 Double Dream

8 Synjo Diva

1 Halti H.

9 Enjoy The Ticket

2 H.M. You Can Choose

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut, men ser fire hester med vinnersjanse.



Favoritten:

Jacobine Y. jakter sin tredje strake seier og får et knepent tips. Sist fikk hun et fint løp i lederrygg og tredje innvendig, før hun angrep 500 igjen og knep seieren fra Maksi Amour. Posisjonene dem i mellom avgjør trolig igjen. Den som får det beste løpet, har den beste sjansen. Nest sist vant Jacobine Y. lett fra tet. Midtfjeld-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien. Skal uansett regnes.



Outsiderne:

Maksi Amour satt i tet inn i første sving sist, men slapp runden igjen. Overtok 400 meter igjen, men måtte se seg knepent slått av Jacobine Y. Unngår Buer-traveren dødens kan hun absolutt vinne.…Mohita feilet på den harde banen sist. Har fått to løp i kroppen og skal være i like god form som da hun vant i fjor høst. En outsider.



Luringen:

Divided Dream hadde trafikkproblemer sist, men avsluttet fort da åpningen kom på oppløpet. Tapte klart for Jacobine Y. og Maksi Amour gangen før. Men skulle det bli tøff kjøring blant forgrunnsfigurene, skal ikke Divided Dream avskrives. Hun er ikke av de raskeste fra start, men med tempo avslutter hun som regel bra.



Startsiden:

Jacobine Y. og Maksi Amour kjemper trolig om føringen.





V76-4 (2100ma)



5 BRÅTNESFAKS

11 BAUS SPIKSØN

9 LYKKJE TVEITEN

10 WILL TEDDY

8 Maurstad Milla

7 Haukeli Expressen

2 Lykkje Pål

---------------------------

1 Eidshaugdjerven

12 Hvalstad Odin

4 T.B.'s Minar

3 Stumne Luna

6 Miådi Ø.K.

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette løpet for de stallansatte.



Favoritten:

Bråtnesfaks har falt litt tilbake til gamle galoppsynder, men har likevel gått solide opphentinger. Holder Moen-traveren seg bare til rett gangart, venter en topplassering. Men galoppen ligger hele tiden på lur. En evig outsider.



Outsiderne:

Lykkje Tveiten har fortsatt tilgode å vinne på sine 28 starter. Likevel har han vært på trippelen i hele 11 starter. Men nå nærmer seg seieren seg. I V75 sist tapte han kun knepent for gode Bol Odin. Men Tin Tveiten-sønnen er ikke lett å lure først. 5-årigen står uansett til for et fint løp nå.



Luringen:

Baus Spiksøn avsluttet solid etter til fjerde i et V75-løp Helle Spik vant sist. Har vunnet fem av åtte løp og er en bra traver. Tross sporet skal han regnes i fremste rekke.



Startsiden:

Miådi Ø.K. og Maurstad Milla er kanskje best i gang.

PÅ GANG IGJEN: Mr. X.F. Royal var flink toer fra lederrygg i Sverige sist. Trond Anderssen-traveren kommer muligens ut skoløs og uten sjekk. Viser han seg fra sin beste side, kan han ta en etterlengtet seier. 10-åringen har ikke vunnet siden høsten 2014. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-5 (2100ma)



3 MR. X.F. ROYAL

6 REMEE LA MARC

---------------------------

7 Scacco Matto

8 Petter Rags

2 Victory Lap

9 Trinitro

1 Strong Forte

10 Kendrick Jr.

4 Hard Cider

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut i denne poengjakten for elitetraverne. Om de ikke kjører hverandre i "hjel", tror jeg en av dem vinner.



Favoritten:

Mr. X.F. Royal skuffet stort nest sist, men viste klar fremgang sist. Fikk maks fra lederrygg som toer bak Pasithea Face. Trond Anderssen-traveren kommer trolig ut skoløs og uten sjekk nå. Slår det positivit ut, kan han ta en meget etterlengtet seier. 10-åringen er kjapp fra start og kan lede hele veien på sitt beste.



Outsiderne:

Scatto Matto trengte løpet etter lang pause sist og kan ventes forbedret. Har fordel av distanseøkningen, men sporet er sjanseartet. Trippelaktuell.



Luringen:

Remee la Marc ble knepent slått av godt avsluttende Flirtin Beach sist. Har raske Mr. X.F. Royal på innsiden, men skulle han få overta føringen, er det han som sitter med de beste kortene.



Startsiden:

Mr. X.F. Royal og Remee la Marc kjører om føringen.





V76-6 (1609ma)



4 TWAIN BI

11 SIR DIAMOND

---------------------------

6 Luzifer

7 Merles Simoni

5 Stormbringer G.R.

10 Toto

1 Cantab Jones

9 Lavec Va Bene

8 Beatles B.R.

2 Super Conclusion

3 Phantom K.D.

Løpet:

Jeg satser på Twain Bi og Sir Diamond. Åpent bak dem.



Favoritten:

Twain Bi har vært strøket en gang grunnet dårlige blodverdier, men tar ikke den lange turen fra Rogaland om han er ikke tilbake i toppslag. Er han først det, er han mer enn god nok til å vinne her. Sist fikk han for langt frem fra køen i et V75-løp Aros Line vant. Gangen før speedet han inn til seier etter sen åpning i knallhardt lag på Bjerke og travet radige 1.11,0.



Outsiderne:

Luzifer sparket oppi sulkyen sist og feilet seg bort. Firte til tredje fra tet gangen før, men trengte nok det løpet i kroppen etter pause. Merles Simone vant da. Med posisjonsklaff er han trippelaktuell.



Luringen:

Sir Diamond er lynrask fra start og har vunnet de fleste av sine løp fra tet. Må gå bakfra nå og kommer dessuten ut etter pause. Men Kaj Westergaard tar neppe turen fra Danmark uten litt ambisjoner.



Startsiden:

Cantab Jones er kjapp, men skal ha rygg. Dermed kan Twain Bi få overta.





V76-7 (2140mv)



14 WIKVINNI

12 KJAPPE TINNA

1 OPERA

10 Will Lita

6 Vesle Maia

---------------------------

7 Hovs Frøya

9 Fryd Og Gammen

13 Smedtora

15 Ty Linn

2 Skeie Blesa

5 Engli Ilmina

4 Ingerø Mari

3 Krylling Sol

Løpet:

Fem hester kan rekke i hoppeløpet i V76-finalen.



Favoritten:

Kjappe Tinna tapte kun for gode Troll Svenn i V76 sist. Gangen før kom hun solid tilbake etter galopp. Feilet igjen da åpningen kom på oppløpet og kunne vært trippelaktuell bak Ulsrud Tea ellers.



Outsiderne:

Opera kommer ut etter lang pause og trenger kanskje løp. Men hun har vunnet syv løp og tatt fem annen på 16 starter. En outsider.



Luringen:

Wikvinni ble fjerde i V75 sist i et løp gode Ulsrud Tea vant foran Ness Tjo Stjerna. Går ned en klasse her og kan ta en fortjent seier med klaff. Nest sist tapte hun kun for Osen Prinsessa og Nadine U.N.



Startsiden:

Opera, Hovs Frøya og Engli Ilmina er kjappe. Sistnevnte skal ha rygg.