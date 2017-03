Kveldens travtips: God V76-sjanse feilfritt

Hamre-traveren Lucille Bourbon var uheldig og feilet trolig bort en klar V75-seier i siste sving sist. Kan få revansje nå.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar henne i alle fall stå ugardert.

– Lucille Bourbon innehar stor kapasitet og er meget bra på sitt beste. Skal ut for rutinerte Adrian Solberg Akselsen i et stallansattløp nå. Feilfritt tror jeg hun vinner, sier Olsbu.





Dagens banker

Lucille Bourbon (V76-4) feilet som vinner sist. Vant lett fra tet gangen før. Skal regnes med en god sjanse igjen.



Dagens luring

Capello Bob (V76-7) tapte kun knepent tross galopp sist. Er ikke ueffen med posisjonsklaff.

Her er Olsbus V76-tips:

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer Lucille Bourbon som kveldens V76-banker. Foto: Equus Media , ¨

V76-1 (2140mv)



10 GARDIN TRAPPA

13 Valborg

12 Troll Ronja

7 Haugestad Lina

-----------------------------

3 Jærvsøælva

2 Evita Mollyn

11 Edelrappa

8 Vetle Vinna

9 Valle My

4 Livatt

6 Jillborka

1 Wigen Stjerna

5 Virvel

Løpet:

Gardin Trappa blir klar favoritt i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Gardin Trappa fikk endelig en fortjent seier sist etter å ha feilet bort flere topplasseringer. Ledet hele veien sist og holdt knepent unna for Kleppe Smygen. Har et trangt spor på tillegg, men bare hun kommer seg greit avgårde og går feilfritt, kan hun vinne igjen.



Outsiderne:

Troll Ronja kommer ut etter pause og har møtt langt bedre hester enn dette. Men hun har som regel gått mest på det jevne. Er hun et hakk hvassere til slutt nå etter hvile, er det ikke helt umulig.



Luringen:

Valborg satt fast med flusst av vinnerkrefter sist og er klart bedre enn raden. Har vært bortvist av stevneveterinæren en gang siden, uten at kusken var enig i det. Kusken er for øvrig urutinert, men kommer han seg bare greit av gårde og det klaffer underveis, er det ikke helt umulig.



Startsiden:

Jillborka kan muligens ta føringen i første omgang.

V76-2 (1609ma)



3 AROS LINE

9 FRASCATI B.R.

-----------------------------

10 Don di Quattro

1 Restless Explosion

2 President Ideal

8 Tarzan Simoni

5 Hot Vacation H.

6 Tayno Dream

7 Phantom K.D.

Løpet:

Jeg tror to hester rekker i dette sprintløpet.



Favoritten:

Aros Line har vært god til to strake seirer. Satt tidlig i tet i V75 på Forus sist og vant lett. Gangen før på Åby angrep han fra tredje utvendig på siste bortre og bare fosset til tet til en enkel seier. Er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Går fra alle posisjoner og er normalt travsikker. Morten Juul-traveren blir vår klare favoritt.



Outsiderne:

Don di Quattro gikk godkjent til annen bak en overlegen Astoria Brick i norgesdebuten sist. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og ende på trippelen med klaff fra sitt bakspor.



Luringen:

Frascati B.R. sto vanskelig til i spor tolv i V75 sist. Angrep fra fjerde utvendig på siste bortre, men ble knepent slått av L.J.'s Andy Hall. Står til for et fint løp og kan muligens yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Restless Explosion kan muligens forsvare sporet. Slipper nok eventuelt bare til Aros Line om han blir kjørt offensivt.





V76-3 (2100ma)



11 TROLL SVENN

2 ALSAKER ELFAX

6 MODINAS VIKING

-----------------------------

3 Søndre Lynet

12 Alm Sander

4 Mjølner Tulla

7 Kjappe Tinna

9 Tysvær Elling

10 Missingmyr Stjrenen

5 Nordby Balder

1 Haugs Tornado

8 Will Lita

Løpet:

Jeg står på tre hester i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Troll Svenn skuffet stort som storfavoritt i V75 sist, selv om han fikk opp dampen litt til slutt igjen. Var helt rå på Bjerke gangen før. Tross to store galopper kom han råsterkt tilbake til seier. Tredje sist vant han enkelt etter å ha overtatt drøye to runder igjen. Løvdal-traveren går alltid gode løp på Bjerke, som må betegnes som hans favorittbane. Holder han seg bare til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er det neppe noen som kan stå i mot ham til slutt.



Outsiderne:

Modinas Viking har stabilisert seg etter endring av sko og noe utstyr og har tatt to strake seirer på rad. 7-åringen har vunnet lett hver gang. Jeg ser ikke bort i fra at han kan yppe seg i seierssammenheng igjen.



Luringen:

Alsaker Elfax har vært meget bra i sine tre starter etter pause, hvor han har vunnet lett hver gang. Nest sist vant han sågar i V75. Skulle favoritten rote seg bort på galopp, står trønderen klar til å overta.



Startsiden:

Haugs Tornado er raskest, men slipper nok over full distanse.





V76-4 (2100ma)



4 LUCILLE BOURBON

-----------------------------

9 Federal Crown

8 Mc Vet

5 Edindy

10 Norse Ideal

12 Lins Tanic

3 Exit River

1 S.M.K. Shocking

11 Rita Minor

6 Lady Michell

2 American Paco

7 K.N. Speedy Chris

Løpet:

Jeg lar Lucille Bourbon stå ugardert i dette løpet for de stallansatte.



Favoritten:

Lucille Bourbon overtok runden igjen sist, men var veldig pigg og dro unna til galoppen kom i klar ledelse i siste sving. Hadde nok vunnet ellers. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene. Feilfritt og på sitt beste tror jeg hun vinner for dyktige Adrian Solberg Akselsen.



Outsiderne:

Federal Crown har vært meget god til fem strake seirer, nest sist i V75. Har vunnet lett hver gang med unntak av fjerde sist. Får ikke utnyttet starthurtigheten sin herfra, men står uansett til for et fint løp og skal regnes blant de tre.



Luringen:

Edindy skuffet etter pause sist, men kommer ut skoløs nå og kan være forbedret med det løpet i kroppen. Svenskegjesten var god i sommer, og viser hun noe tilsvarende kan hun muligens yppe seg.



Startsiden:

Både S.M.K. Shocking og American Paco er kjappe ut, men slipper trolig til Lucille Bourbon om hun blir offensivt kjørt.





V76-5 (2100ma)



1 DONNA DONNA S.E.

5 MIRA HØRSTA

9 CAPRI SUN

4 DREAMY QUEEN

-----------------------------

3 Ugarina Jet

11 Princess Coger

8 Millglow

12 Corsa d'Amour

7 Espagna Frejo

6 Bolette Tinghøj

10 Amibuckaroonews O.S.

2 Wara Laylock

Løpet:

Jeg synes en kvartett peker seg ut i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Donna Donna S.E. går gode løp hver gang og kommer ut skoløs for første gang. Det er usikkert om hun klarer å forsvare sporet, men får uansett et fint løp. Morten Juul-traveren er god nok om det løser seg.



Outsiderne:

Capri Sun er god på sitt beste, men er nok ikke helt i toppform. Står til for et fint løp og viser hun seg fra sin beste side, er hun aktuell blant de tre.



Luringen:

Mira Hørsta gjør en spennende start i Kim Pedersens regi. Hun gikk flere sterke løp i fjor, men kommer ut etter lang pause nå og trenger kanskje løp. Uansett er kapasiteten så stor at hun kan kjempe i toppen på direkten.



Startsiden:

Donna Donna S.E. er ikke av de raskeste ut, men vi ser likevel ikke bort i fra at hun kan forsvare sporet, da det ikke er de store startrakettene på utsiden. En noe åpen startside.





V76-6 (2100ma)



4 H.G. JERV

6 KODRAN

7 TANGEN FAKS

10 MJØLNER TORE

11 STENSVIK MARTIN

12 EIKMANN

2 VIKING FAKS

-----------------------------

8 Prins Philip

5 Løkki Ess

9 Stolt Odin

3 Turbin

1 Papsen

Løpet:

Jeg ser syv-åtte hester med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

H.G. Jerv var veldig positiv etter pause og i Tengsareid-regi sist. Gikk en solid langspurt fra køen til annen bak Modinas Viking som sto 20 meter foran da. Kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og er god nok feilfritt.



Outsiderne:

Kodran har vist fin fremgang i sine to siste starter. Sist feilet han bort en mulig annenplass bak gode Myhreng Jerker.



Luringen:

Viking Faks var milevis forbedret sist. Tross hinder i siste sving avsluttet han best av alle til fjerde bak Lille Jim og Ask Eld. Møter ingen av deres kaliber her og kan slå til med samme innsats.



Startsiden:

Papsen er raskest, men skal ha ryggløp. Tangen Faks kan muligens overta om han blir offensivt kjørt.

FAVORITT: Triple Crown har perfekte forutsetninger i V76-finalen og blir favoritt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-7 (1609ma)



2 TRIPLE CROWN

7 CAPELLO BOB

9 SCACCO MATTO

10 REMEE LA MARC

3 TRINITRO

11 Flirtin Beach

-----------------------------

4 Jet Voice

8 Ready Eddie

6 Kendrick Jr.

1 Shaman Star M.

5 Fux Pride

12 Howthehaloareyou

Løpet:

Flere hester med vinnersjanse i denne poengjakten for elitehester.



Favoritten:

Triple Crown var tapper fra dødens sist som tredje bak Photo Va Bene og Ronato. Skulle han klare å komme seg foran kan han bli vrien å tukte.



Outsiderne:

Scacco Matto gjør en spennende start i regi av Frode Hamre, som har hatt ham på stallen i tre måneder. 6-åringen står fint til spormessig, og jeg blir ikke overrasket om han skulle gå til topps.



Luringen:

Capello Bob feilet på startsiden sist, men kom likevel fint til i tredje utvendig. Angrep 500 meter igjen og tapte kun knepent for Allaballakaitoz. Står sjanseartet til spormessig, men med posisjonsklaff er det ikke umulig.



Startsiden:

Startraske Shaman Star M. skal slippe. Dermed kan Triple Crown eller Trinitro få overta. Fux Pride og Kendrick Jr. er heller ingen sinker.