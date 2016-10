Kveldens travtips: – Går ned flere klasser

Oriola ble femte i hoppe-Derby sist. På Forus Travbane i kveld er motstanden langt enklere, og VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la henne stå ugardert.

Oriola har vært ute i tøffe lag i det siste og skal regnes med en veldig god vinnersjanse.

– I kvalifiseringen til hoppe-Derby tapte Oriola kun for en av årgangstoppene blant hoppene, Tangen Jerkila, dog klart. I finalen travet hun det hun kunne og ble femte på ny personlig rekord. Åsajerven-datteren går ned flere klasser nå og skal være en vinner i et regelrett løp, mener Olsbu.

Traveksperten mener også at Spik Mollyn, Folkehesten Forus, kan være et bankeralternativ.

– Spik Mollyn står perfekt til i førstespor og vokser minst en klasse i tet. Klarer Gudmestad-traveren å forsvare sporet, skal det en veldig god hest til for å slå ham, sier Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 240 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1980 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 135 kr

Stort V5-forslag (over streken): 594 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Oriola stå ugardert på Forus Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2040mv)

1 SPIK MOLLYN

6 Frøken Fakse

2 Tyri Mai

--------------------------

5 Bacchus Ø.K.

4 Rødmyrsfakså

8 Tomdin Ø.K.

3 Sordo

9 Arnblessen

7 Åspe Viktor



V65-2 (2040ma)

2 XANTE

8 YEAGER FERN

7 EMILIO SCOTT

1 SUPER ORLANDO

--------------------------

4 Ina's Ballerina

3 Julia Early

6 Pretty Scott

10 Some Kind Of Monster

9 Alpha Strong

V65-3 (2040ma)

2 JOE FRAZIER

9 KATHY HOOVES

6 SPENDA MUSCLE

1 MASSIVE REBELLION

7 Lionheart O.

--------------------------

8 Alo Angel

3 Tailor Simoni

4 See U. Soon D.K.

5 Miss Joeleen K.B.



V65-4/V5-1 (2040mv)

3 HIGHLAND BREEZE

8 NEVERENDING L.

9 BERNARDO HALBAK

--------------------------

5 Star Frecel

1 Thai M. Share

12 Løb Jr.

7 Lucky Black Pearl

11 W.J. Follow Me

6 Jakson's Muscles

4 Born Dreamer

2 Dreamer

10 Somebodylikesyou



V65-5/V5-2 (2040mv)

11 ORIOLA

--------------------------

5 Vimse Gutten

13 Sindy Løper

2 Pøylefanten

1 Manni Kvikka

8 Bore Stjerna

9 Spikåsa

10 Årsvoll Prinsen

4 Hadland Jerkson

3 Motveit Koså

6 Kringelandester

14 Sangvikskongen

12 Tina Elken

7 Valle Indianna



V65-6/V5-3 (1600ma)

4 BOLT ACTION

1 ARTHURIAN HANOVER

7 WASABI CLOC

3 THAI CARTIER

2 GIN'N TANIC

11 Nonstop SAS

6 Largo Launcer

8 Silas Hovmand

5 Lady Vegas

12 Black Credit

9 Conquestador B.R.

--------------------------

10 Aqua Impression



V5-4 (2040mv)

4 G. JERKEN

5 Barka Blesen

--------------------------

3 Grude Maren

2 Flyteld

1 Vimse Stine

7 Særheims Jerka

6 Elias

8 Madla Troll



V5-5 (2040mv)

10 MIEUX DI QUATTRO

9 DESPERATEHOUSEWIFE

7 CITA BAGGI

8 QUANTILLUS

1 UNDERTHESURFACE

3 LUCKY RUN

5 JE T'AIME WINNER

4 IN FRONT

2 TROUVILLE

--------------------------

Dagens banker

Oriola - se DD-1.



Dagens luring

Quantillus debuterer i monté, men gikk et flott prøveløp på 1.18,2 i sommer. Har vist flott form i det siste, og vi blir ikke overrasket om han skulle vinne dette travrittet.



DD-1:

Oriola travet det hun kunne i hoppe-Derby sist og sto på flott til femte. i kvalifiseringen tapte hun kun for en overlegen Tangen Jerkila. Går ned mange klasser nå og skal ha en god sjanse til å runde til seier, tross dobbelt tillegg.



DD-2:

Bolt Action kommer ut etter litt pause. Er bra på sitt beste, men trenger kanskje ett løp i kroppen før han er på topp. Tredje sist i V75 tapte han kun for gode Tip Esterel, dog veldig klart. Arthurian Hanover debuterer i Buer-regi med gode rapporter i ryggen. Skulle han klare å forsvare sporet, hvor han vokser en klasse, kan han lede helt inn.



DD-1: 11 DD-2: 4,1,7,3,2 = 5 rekk