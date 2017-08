Kveldens travtips: Frekk V76-banker

VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver en noe dristig bankervariant i form av L.H. Starline i DNTs unghestserie for 3-årige hopper på Bjerke Travbane i kveld.

L.H. Starline har flotte forutsetninger og kan lede hele veien om ikke innersporet blir for tungt den regntunge dagen.

– L.H. Starline har vært ute i langt tøffere lag enn dette. Nest sist tapte hun kun for gode Grace B.R. som senere vant hoppeavdelingen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp. Rite On Line-datteren er kjapp fra start og kan lede hele veien. Dessuten blir Storås-traveren kuskeforsterket med landschampion Høitomt. Jeg synes hun skal regnes med en god sjanse, sier Olsbu.

Han mener også at Kjempen kan være et mulig bankeralternativ.

– Kjempen har fullført sterkt i sine siste starter tross tunge reiser. Står perfekt inne grunnlagsmessig, men sporet kunne vært langt bedre, sier traveksperten.



3-årsstjernen er satt utenfor V76-spillet, men inngår i V5.



Dagens banker:

L.H. Starline (V76-4) blir kuskeforsterket og har perfekte forutsetninger. Jeg tror hun kan lede hele veien.



Dagens luring:

Fernando (V76-7) avsluttet forrykende fra køen sist. Står til for et perfekt smygløp. Kan runde alle.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2100 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, prøver L.H. Starline som en frekk bankervariant i V76-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)



12 ASK MAJOR

1 BJØRNEMYR TARA

11 BJØNNUM BAUS

8 RØYNS BERNER

7 HAUGESTAD ALMA

------------------------------

3 Rive Rodin

4 Skeie Stjerna

2 Ros Lilja

6 Alonso Borka

9 Ludvig H.M.

10 Hanse Terna

5 Rapp Rauen

Løpet:

Jeg prøver fem hester i DNTs unghestserie for 3-åringer.



Favoritten:

Ask Major var god toer bak Mjølner Torine sist, men hadde blitt slått av Haugestad Alma om hun ikke hadde feilet i striden. Ask Major står imidlertid 20 meter bedre til enn sistnevte nå. Gangen før var Flåten-traveren uheldig og feilet som vinner kort før mål.



Outsiderne:

Bjønnum Baus har vært flink til to strake seirer. Møter klart skjerpet selskap og står sjanseartet til. Men tar han i for fullt, kan han kjempe langt fremme.



Røyns Berner holdt ytterst knepent unna for Møre Bella i debuten sist, men gikk 1.32,4. Kan kanskje forbedre seg ytterligere her, men står litt sjanseartet til ytterst bak vingen. Men jeg tror han kan løse bra fra start.



Haugestad Alma feilet i striden med Mjølner Torine sist. Vant tross galopp på startsiden nest sist. Første gang ut var det kun Mine som ble for god. Hun er nok rask ut feilfritt, og kommer hun foran stiger sjansene. Men hun står 20 m dårligere til nå kontra Ask Major.



Luringen:

Bjørnemyr Tara vant tross startgalopp og litt hinder sist. Skal kunne senke persen med et par sekunder. Står fint til spormessig og kan være med i striden feilfritt og om det løser seg.



Startsiden:

Kanskje en av de tre ytterste bak bilen til tet, Alonso Borka, Haugestad Alma og Røyns Berner. Førstnevnte slipper muligens etter innsatsen sist.





V76-2 (2100ma)



4 SAO PAULO

1 JETSUN

10 ULTIMO TANGO

9 BEAUREGARD

6 Norse Ideal

------------------------------

12 Super Rina

2 Polar Rocky

8 Janske

3 Exit River

11 Big Boss Man E.P.

5 C.C. Siri

7 Drew Thunder

Løpet:

Fem hester bør rekke i denne amatørmatchen mellom Bjerke, Åby og Malta. Jeg setter Sau Paulo foran tre Kolnes-travere.



Favoritten:

Sao Paulo var heldig sist. Kunne gå til topps etter at Above From de Hess ble disket fra en overlegen seier etter å ha gått for sent ut på siste bortre. Sao Paulo er flink fra start, men det signaliseres at man i utgangspunktet ønsker et ryggløp. Unngår han dødens kjemper han trolig om seieren.



Outsiderne:

Jetsun var med på en 1.12-åpning før han fikk overta etter 500 meter sist. Ble passert mot siste sving, men holdt til fjerde. Står til for et fint løp, er travsikker og bør kunne ende blant de tre.



Luringen:

Ultimo Tango er det stort sett vinn eller forsvinn med. Klarer kusken å holde ham i trav, har hesten kapasitet nok til å runde alle. Men Kolnes-traveren er usikker.



Startsiden:

Sao Paulo og Jetsun gjør trolig opp om føringen. Janske er også kjapp, men står sjanseartet til ytterst på vingen.

V76-3 (2140mv)



9 FRØYU PELLE

3 JO BLESSEN

4 Harald

5 Mjølner Zorro

------------------------------

7 Vest Odin

8 Hauan Hera

2 Balder M.B.

6 Min Kuling

1 Turbofaksen

Løpet:

Jeg satser på fire hester i DNTs 4-årsserie.



Favoritten:

Frøyu Pelle satt fast med vinnerkrefter sist. Gangen før tapte han kun knepent for Mine som sto 20 meter foran. Tekno Odin-sønnen er jevn og flink og kan ta en velfortjent seier her.



Outsiderne:

Harald har vært i god til seirer i sine to starter hittil i år. Første gang ut knep han seg foran Væskinge Hemi. Sist fikk han dødens runden igjen til han overtok i siste sving. Siden vant han lett foran Jo Blessen. Men han står 20 meter dårligere til kontra sistnevnte nå. Skal uansett regnes blant de tre.



Luringen:

Jo Blessen angrep fra køen snaue runden igjen sist og var god toer bak Harald. Står 20 meter bedre til nå, og skulle han komme seg foran, stiger sjansene. Men han er ikke helt travsikker.



Startsiden:

En feilfri Jo Blessen kan ta føringen.

TRENER: Hans Wilhelm Storås, her med Starfish And Coffee, trener VG-bankeren, L.H. Starline. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-4 (2100ma)



4 L.H. STARLINE

------------------------------

10 Riva Renn

1 Onassis M.R.

8 Shez Elegant

9 Lady Lara

7 Gluhwein

2 Betty

6 Selfie

11 Julia Rascal

3 Fresh Fiona M.E.

5 Enjoy G.D.

12 Karamel Hill

Løpet:

Jeg prøver en frekk variant og lar L.H. Starline stå alene i DNTs unghestserie for 3-årige hopper.



Favoritten:

L.H. Starline har vært ute i tøffe lag og har gjort gode løp. Sist ble det helt feil med tredjespor og dødens til hun kom ned i tredje innvendig etter 1300 meter. Ble naturlig nok sliten til slutt, men klarte en premie i et løp Calina vant foran Let's Take A Selfie og Thai Sarahya. Gangen før var hun solid toer fra tet og tapte kun for gode Grace B.R., som i sin siste start vant hoppeavdelingen av Prinsesse Märtha Louises pokalløp. Tredje sist sto hun på fint til femte og tapte kun for hester som Outstanding O., Ghazi B.R., C.C. Robber og Amazing Dream. Storås-traveren, som denne gang blir kuskeforsterket med landschampion Eirik Høitomt, møter langt enklere selskap nå. Hoppa er kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å lede hele veien.



Outsiderne:

Onassis M.R. viser stadig litt fremgang. Kommer ut skoløs og med amerikanervogn nå, men det signaliseres ryggløp. Sitter trolig i rygg på L.H. Starline da og er ikke helt ufarlig om åpningen skulle komme, vel og merke om hun er forbedret.



Luringen:

Riva Renn feilet direkte sist og i tredje utvendig på siste bortre nest sist. Da i kvalifiseringen til Märtha-løpet som Gaia B.R. vant foran Kamperhaugs Dina. Hun kunne nok landet på en 1.15-tid ellers. Feilfritt kan hun overraske.



Startsiden:

Jeg tror L.H. Starline tar føringen.

UTFORDRER: Lykkerus var god treer i V76 sist. Feilfritt kan han muligens yppe seg mot favoritten, Kjempen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-5 (2100ma)



8 KJEMPEN

11 Lykkerus

6 Mjølner Fokus

------------------------------

2 Alsaker Blest

4 Valle Mattis

7 Eigelands Jokeren

1 Mjølner Tore

9 Trons Torila

5 Kodran

3 Bravo Turbo

10 Gurifax

12 Joran

Løpet:

Jeg synes tre hester peker seg litt ut med Kjempen som klar favoritt.



Favoritten:

Kjempen har fullført sterkt etter tunge reiser i sine to siste starter. Står perfekt inne grunnlagsmessig, men sporet er sjanseartet. Om han ikke blir hengende for lenge der ute, har han en god vinnersjanse.



Outsiderne:

Mjølner Fokus går gode løp hver gang, men han er ikke så lett å vinne med. Har kun en seier på 17 starter i år, men hele syv annenplasser. Møter rett lag og skal regnes blant de tre igjen.



Luringen:

Lykkerus gikk en bra langspurt sist og tapte kun for Gandolf og Wik Emil, som begge sto 20 meter bak. Er usikker, men feilfritt kjemper han som vanlig i toppen.



Startsiden:

Nr. 3,4,6,7 og 8 kan alle løse fint. Åpent.



V76-6 (2100ma)



6 FRANKEL D.E.

7 GOING TRANSS R.

------------------------------

3 A Winner

1 Watch Me Boy

11 Tuileries

5 Man o'War

9 Victor Hastrup

2 Photo Frecel

12 Umido Petral

4 Scarlet Creation

10 Soros Kronos

8 Broken Contract

Løpet:

To hester hever seg over mengden i denne Summer Meeting-kvalifseringen.



Favoritten:

Frankel D.E. avsluttet best av alle til tredje i Sølvhesten i V75 sist, et løp som ble vunnet av Massive Attack foran Kicking Classing. Møter langt enklere lag her og kan absolutt vinne.



Outsiderne:

A Winner er kjapp fra start, kan ta føringen i første omgang og ende blant de tre.



Luringen:

Going Transs R. imponerte i norges- og Kolnes-debuten sist. Fikk et perfekt løp i annet utvendig, men stakk bare i fra til en overlegen seier. Bør med på alle bonger.



Startsiden:

A Winner kan ta teten. Slipper muligens til en av de to forgrunnsfigurene, om de blir offensivt kjørt.





V76-7 (2600ma)



10 THAI PROFIT

9 FERNANDO

3 INCOME

8 SKYFALL

5 SUPER STRONG

11 KICKING CLASSIC

4 CLINT CLASSIC



1 Gator's Last

2 Sander Invalley

7 Larger The Life

12 J.C. Royale

6 Jefferson Dotcom

Løpet:

Flere med vinnersjanse i bronsedivisjonen.



Favoritten:

Thai Profit avsluttet bra fra annet utvendig sist og knep seieren fra gode Millmasai. Kommer ut med draskylapper nå. Står litt sjanseartet til i bakspor, men med tempo og posisjonsklaff, kan han runde alle igjen.



Outsiderne:

Income fikk maks som fjerde i et langløp bak I Am The Tiger og Eye Of The Tiger sist. Er kjapp fra start, men slipper muligens. På sitt beste kan han ende blant de tre.



Luringen:

Fernando avsluttet forrykende fra køen til tredje bak Thai Profit og Millmasai sist. Står til for et finere løp nå og med tempo over forestillingen, kan han kanskje vinne.



Startsiden:

Income kan muligens overfly Gator's Last. Clint Classic og Super Strong vil nok også bli satset med fra start.