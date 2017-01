Kveldens travtips: – Fortjener en seier

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Valokaja Hindø stå ugardert i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane.

Valokaja Hindø hadde en solid sesong i fjor med 7 seirer og til sammen 14 trippelplasser på 21 forsøk. Totalt tjente han godt over 600 000 kroner.

– Valokaja Hindø har vært meget bra over lengre tid og gjør aldri et dårlig løp. Han fortjener en seier igjen, og jeg tror han starter sesongen med en seier på direkten, sier Olsbu.

Traveksperten mener også at Voje Jerv kan være en mulig alenestrek.

– Voje Jerv er også en bankerkandidat. Mistet en sko sist og var unnskyldt, men tok tre strake seirer før det.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Valokaja Hindø stå ugardert. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



4 VOJE JERV

10 Komnes Kristin

1 Kringeland Enok

11 Vetle Petter

5 Eldhusodin

2 Stumne Jo

------------------------

8 Bjøre Lydia

7 Spang Virmar

3 Hesten

9 Lillemor Frøya

6 Kos Vinna

Favoritten:

Voje Jerv skuffet sist, men var unnskyldt da han mistet en sko. Tok tre strake seirer før det. Er han like god som i seiersløpene, skal han ha en veldig fin sjanse. Har imidlertid et trangt spor, men kommer han seg bare feilfritt avgårde og viser seg fra sin beste side, kan han vinne.



Outsiderne:

Kringeland Enok avsluttet bra til en enkel seier sist. Er bra på sitt beste og står til for et fint løp. Feilfritt har han en fin mulighet til å ende blant de tre. Kan også vinne om favoritten skulle rote seg bort.



Luringen:

Komnes Kristin var uheldig sist. Da feilet hun på vei frem mot siste sving, men kom bra tilbake. Uten galoppen hadde hun trolig blitt toer bak kapable Bokli Stjernen. Feilfritt kan hun fort ende blant de tre.



Startsiden:

Stumne Jo og Voje Jerv kan begge løse bra, men har trange spor. Og det er en viss galoppfare.

V76-2 (2100ma)

4 EL REY

3 HURRICANE FIELD

10 GARY ABOVE

9 BRICOIS WAY

-----------------------

2 Russel Street

1 Air Speed

5 Wheelie

7 Dreamy Queen

8 Pay Back S.R.

6 Filip Filiokus

11 C.C. Dobilas

12 Brand New Star

Favoritten:

El Rey var ute mot årgangens beste ved flere anledninger i fjor, men feilet en del. Viste dog bra fart i mellom. Tredje sist tapte han kun for gode N.Y. Coeur de Soleil. Kommer ut etter lang pause etter kastrasjon og trenger nok løp i kroppen før han er på topp. Dog er kapasiteten såpass stor at Storås-traveren kan kjempe om seieren på direkten.



Outsiderne:

Gary Above tapte kun for Intrepid Ibex og A Winner sist, dog klart. Avsluttet bra nest sist og vant enkelt fra tet gangen før. Har stabilisert seg mye og skal regnes blant de tre feilfritt.



Luringen:

Hurricane Field gikk for lett belastet sist og feilet ut på oppløpet. Hadde nok blitt toer ellers. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen og kommer ut med sko denne gangen. Er rask fra start og kan lede hele veien om hun fungerer som best.



Startsiden:

Alle de fem innerste kan løse fort. Hurricane Field og El Rey er nok mest interessert i føringen, men det skal også laddes med Russel Street.

V76-3 (2140mv)



1 GRUNDSVOLD LOKE

6 FINNSKOG FOKUS

7 SMEDVIKTOR

------------------------

8 Tord Viking

9 Timian Scott

2 H.M. Hird Balder

5 Stjerne Ask

3 Skogly Prinsen

4 Millionolga

Favoritten:

Grundsvold Loke har endelig funnet tilbake til gamle montétakter og har radet opp to strake seirer. Vant enkelt sist i billig lag og innhentet Finnskog Fokus kort før mål gangen før. Er ikke av de raskeste fra start, men går alltid til mål. Feilfritt har han en fin sjanse igjen.



Outsiderne:

Smedviktor skuffet i et travritt Grundsvold Loke vant foran Finnskog Fokus sist, men kan langt bedre. I sitt forrige travritt overtok hun kilometeren igjen og var siden suveren foran Finnskog Fokus. Blir ridd av montéchampion Kristine Kvasnes nå og kan vinne om han viser seg fra sin beste side.



Luringen:

Finnskog Fokus var god toer bak Grundsvold Loke i et travritt sist og solid til seier i et V75-løp på Färjestad gangen før. Har formen på topp og kan yppe seg.



Startsiden:

H.M. Hird Balder er trolig best ut av strekhestene.



V76-4 (2100ma)



4 STRIKKEPRINSEN

8 VESLE MAIA

9 FØRLANDS KNERTEN

2 EMIL

6 Aarbakks Spidi

3 Mintor

11 Petrine

------------------------

7 Heimly Odin

5 Blåstrupemoen

10 Missingmyr Stjernen

1 Storler Guten

Favoritten:

Strikkeprinsen er kanskje den beste hesten om han fungerer som best og går feilfritt. 9-åringen var god til seier nest sist. Med samme innsats skal han ha en fin sjanse igjen. Men galoppen ligger hele tiden på lur.



Outsiderne:

Førlands Knerten er i stadig fremgang. Satt fast sist og vant knepent foran Bol Perla gangen før. Står til for et fint løp og kan vinne igjen.…Emil har vært bra til to strake annenplasser. Feilet i striden med Thess Prinsen sist. Skal regnes blant de tre på ny.



Luringen:

Vesle Maia feilet som seiersfarlig i siste sving sist. Også hun er veldig bra feilfritt og på sitt beste. Hun står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha litt tur herfra. Og ikke minst må hun gå feilfritt.



Startsiden:

Mintor og Aarbakks Spidi er begge flinke fra start og kan kjempe om føringen.



V76-5 (2100ma)



5 SPANG KINGE

7 DAG STØVAR

4 TØFF

------------------------

2 Kodran

9 Stensvik Martin

8 Tangen Faks

1 Jørnstu Vilja

3 Myrviks Anton

6 Ramstad Knerten

Favoritten:

Spang Kinge sto vanskelig til i annen rekke på tillegg i V75 sist og var også hardt ute grunnlagsmessig. Var solid i startene før og med innsats som i de løpene blir han seiersfarlig igjen. Han skal helst ha en fast bane.



Outsiderne:

Dag Støvar fikk en fortjent seier sist. Tok en sterk seier fra dødens da og tok ned gode Tysvær Loke til slutt. Satt fast med alt igjen for eieren gangen før. Har favoritten en dårlig dag, kan han absolutt vinne igjen.



Luringen:

Tøff avsluttet solid til annen bak Prins Tom sist. Står perfekt inne grunnlagsmessig og fortjener snart en seier etter tre annenplasser på sine fire siste starter.



Startsiden:

Jørnstu Vilja og Myrviks Anton er nok kjappest fra start, men skal ha ryggløp. Dermed kan Tøff muligens få overta.

SUKSESSTRENER: Sigbjørn Kolnes har treneransvaret for Valokaja Hindø. Han trener også nestfavoritten Obi. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-6 (2100ma)

5 VALOKAJA HINDØ

------------------------

8 Obi

1 Kapow Hanover

6 Quincy Frontline

10 Mymanyyouare

9 Strong Forte

11 Jet Voice

7 Pippi

2 Wy Fi

3 Selmas Classic

4 Axel Buitenzorg

Favoritten:

Valokaja Hindø avsluttet bra og var ikke langt bak Stan Libuda sist. Gangen før fikk han en tung sisterunde i dødens, men fullførte flott til tredje i et løp Love Voice vant. Tredje sist kunne han ikke hente all verden, da det gikk veldig fort til slutt. Men han sto på bra til fjerde i tøft lag. Fjerde sist var han solid til seier fra dødens. Skal kjøres offensivt nå, og vi tror han kan vinne dette selv om han må gå utvendig for leder.



Outsiderne:

Obi har vært bra i Kolnes-regi og har tatt to strake seirer. Holdt knepent unna for en tapper Triple Crown sist og var overlegen foran Gigant Invalley gangen før. Står ytterst på vingen og må ha maksimal tur med posisjonene. Får han det kan fort ende på trippelen, så bra er formen.



Luringen:

Kapow Hanover satt fast i løpet Stan Libuda vant foran Valokaja Hindø sist. Med det løpet i kroppen etter snaue fem måneders pause, kan han ventes klart forbedret. Er kjapp ut og kan ta føringen om kusken vil. Skal regnes blant de tre.



Startsiden:

Kapow Hanover er kjapp, men kan bli utfordret av Wy Fi og Pippi på startsiden.



V76-7 (2100ma)



10 CAPRI SUN

1 MS. QUAKER FORCE

3 EXCLUSIVE G.T.

------------------------

4 Animali

5 Wotts c'Est Fric

9 Showcase

12 Amazing News Merci

2 Aladyforyou

8 Whega

11 Brave Girl

6 Lovely Cash

7 Tindra Star

Favoritten:

Capri Sun ble det helt feil for fra spor åtte sist og kunne ikke hevde seg fra køen. Slo også på en galopp cirka 500 meter igjen. Gangen før var hun helt overlegen som VG-banker i et billig lunsjløp. Avsluttet fort etter sen åpning gangen før. Feilfritt og om det klaffer fra baksporet, kan hun runde alle.



Outsiderne:

Ms. Quaker Force fosset til tet i annen sving sist, men kunne ikke stå i mot Allaway G.T. og Cantab Genius på oppløpet. Holdt imidlertid fint til tredje. Hun er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet. Uansett står hun til for et fint løp.



Luringen:

Exclusive G.T. fikk aldri helt sjansen fra lederrygg på Whega i V75 sist og hadde mye krefter spart. Var overlegen fra tet fjerde sist. Klaffer det med posisjonene og hun viser seg fra sin beste side, er hun god nok.



Startsiden:

Ms. Quaker Force er kjapp ut, men har tre raske på utsiden og vil få kamp om tetposisjonen.