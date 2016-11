Kveldens travtips: – Først på foto

Photo Va Bene får langt frem fra dobbelt tillegg i finalen av Hesteeierkanna, men VGs travekspert, Anders Olsbu, tror han kan rekke frem.

Marius Høitomt, som for tiden går på Travtrenerskolen på Starum, kan vinne med sin egeneide Photo Va Bene i finalen av Hesteeierkanna på Leangen Travbane i kveld.

– Photo Va Bene var bra i kvalifiseringen. Avsluttet solid fra køen og rakk frem til seier foran Baritron. Vallaken er den klart beste hesten, men har 40 meter tillegg og mange hester å runde. Men om han ikke får for mange hester foran seg og for langt frem, tror jeg han er først på på foto igjen. Han er sterk nok til å gjøre grovjobben selv, sier Olsbu.

Han tror også Baus Spiksøn kan være et bankeralternativ.

– Baus Spiksøn er ubeseiret på sine tre starter i år og har mer å gå på. Veronika Bugge-traveren møter klart skjerpet selskap, men skal regnes med en god sjanse igjen, mener Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, tar sjansen på å la Photo Va Bene stå alene i Hesteeierkanna-finalen. Foto: Equus Media



V65-1 (2140mv)

6 RØYNS STJERNEN

1 VARG LYN

-----------------------------

5 Søllmin

10 Z.M.'s Jerven

9 Rofstad Odin

8 Smedheim Aron

7 Tekno Blondie

2 Skauga Luna

3 Gikling O.L.



V65-2 (2140mv)

4 L.V. MR. BITE IT

7 N.Y. DOUBLEOSEVEN

9 MILLRAIN

-----------------------------

8 Red Hot Fire I.V.

6 Bella Marsh

10 Danny Delight

3 Blue Ivy

5 Gjølmes Caviar

1 Zing Zing

2 Tanita's Magic

V65-3 (2140mv)

3 BAUS SPIKSØN

14 Vojes Lurifaks

11 Marve Tinn

6 Lauvås Emma

-----------------------------

12 Faste Vilje

7 Gjerv Prinsessa

8 Bleke Gulla

1 Bjørkly Kvikka

4 Røyns Olise

15 Alsaker Viking

10 Holst Pil

5 Vilja Elken

9 Vill Moa

2 Skogli Polly

13 Helle Rewyr



V65-4/V5-1 (2140mv)

7 LITTLEJACK HANOVER

6 CANNAVARO

8 HIDDEN SECRET

4 HANDSOME GENT

10 Play Online

5 Reventon

1 Johnny Boy F.

2 Confidence Brandi

3 Julia Maro

-----------------------------

9 Tanita's Delegate



V65-5/V5-2 (2140mv)

14 PHOTO VA BENE

-----------------------------

5 Super Julio

13 Baritron

7 Mr. Nelson

10 Noss Jetta

1 Top Quality H.

6 Brasil

8 Acers Poppey

11 Hambler's Amigo

9 Dream Sahbra P.

12 Crazy Victor

2 Ringo Diana

3 Baltic Hall

15 Fux Pride



V65-6/V5-3 (2140mv)

1 VIBORG PRINSEN

4 EIDSHAGUDJERVEN

15 BLEKE HULDRA

8 GULL ODIN

14 Spikmira

-----------------------------

5 Helle Tone

3 Heimstad Hippin

7 Hammerstjerna

6 Eidshaugsvarten

10 Sæter Fia

13 Sindor X.

12 Theodor

2 Osa Mari

11 Yr Sokken

9 Ruskeli Scott



V5-4 (2140mv)

6 SEABORN TITANIC

13 MR. SHAPE

8 KICK'N MAC LAD

3 SUGAR RAGS

11 Baloo N.

2 Sun Beauty

-----------------------------

10 Clara Rags

4 Arrow Marsh

9 S.K.'s Titania

12 Chanto Blue Star

5 Dreamstile

7 Gjølmes April

1 My Pleasant Surprise



V5-5 (2140mv)

5 MIRELDINE

4 FRØKEN EOWYN S.R.

3 ÅRDALS ODIN

6 KOMNES OMER

1 Storm Spika

-----------------------------

13 Nypansvarten

7 Yr Frøya

9 Smedsrud Edel

14 Atom Eto

10 Randi Katla

11 Palinka

12 Sagen Idunn

2 Heisand Prinsen



Dagens banker

Photo Va Bene - se DD-1.



Dagens luring

L.V. Mr. Bite It feilet bort en topplassering sist. Gangen før avsluttet han flott til annen bak Red Hot Fire I.V. Møter et par gode på tillegg, men feilfritt og på sitt beste, ser vi ikke bort i fra at Bugge-traveren kan holde unna.



DD-1:

Photo Va Bene var god til seier i kvalifiseringen til Hesteeierkanna, hvor han innhentet Baritron etter en sterk avslutning. Møter helt riktig lag nå i finalen, men det kan bli langt frem. Men får han ikke for mange skjær i sjøen, tror vi han kan runde alle. Vallaken er sterk og kan gjøre grovjobben selv.



DD-2:

Viborg Prinsen har virkelig tent til med Jomar Blekkan som kusk. Ekvipasjen har vært overlegen i sine to siste starter. Kan lede hele veien igjen. Eidshaugdjerven satt fast som tredje mot gode hester i V75 sist. Tapte kun for Solbakken Jerv og T.B.'s Trøllgutt da. Langt enklere i mot nå, men et trangt fjerdespor trekker ned.



DD-1: 14 DD-2: 1,4,15,8 = 4 rekker