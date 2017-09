Kveldens travtips: Flere bankerkandidater i V76

Donatomite, Lome Perla, Eldhusodin og Above From de Hess er alle aktuelle bankeralternativer i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane.

VGs travekspert, Anders Olsbu, landet til slutt ned på Donatomite som kveldens holdepunkt.

– Donatomite var meget bra til annen og til seier på 1.10-tider henholdsvis nest og fjerde sist. I følge trener og kusk, Frode Hamre, skal han være god for en høy 1.10-tid igjen. 5-åringen skuffet sist, men formen skal fortsatt være intakt. Jeg tror hesten sitter tidlig i tet og leder helt inn, sier Olsbu.

Dagens banker:

Donatomite (V76-2) er meget bra på sitt beste og blir tung å stå i mot om han viser det han kan.

Dagens luring:

C.C. Sugar (V76-5) feilet bort femte i en Derby-kvalifisering Ferrari B.R. vant sist. Enklere i mot nå.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer hele fire bankerkandidater til V76-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)

7 LOME PERLA

10 Lego U.N.

3 Lykke Ida

-------------------------

4 Pepp Jerka

2 Spang Kosila

8 Rappnor

9 Aure Viking

6 Furderud Stjerna

11 Bertil

1 Komnes Jerka

5 Dreng Stjerna

Løpet:

Jeg streker for tre hester i DNTs 4-årsserie med Lome Perla som klar favoritt.

Favoritten:

Lome Perla rekordforbedret seg med to sekunder sist til annen bak en meget god Tjomsland-debutant i form av Magnums Othello. Møter ingen av hans kaliber her. Thygesen-traveren er bra fra start og skulle hun komme foran, blir hun vrien å tukte.

Outsiderne:

Lykke Ida feilet på startsiden sist, men holdt siden farten bra til tredje bak Hanse Terna og Torivinna. Er bra fra start om hun går feilfritt. Uten galopp skal hun regnes blant de tre.

Luringen:

Lego U.N. travet i dødens til han overtok etter 600 meter sist. Kunne ikke stå i mot Frier Birk og Mjølner Brun til slutt, men møter enklere lag nå. Kan kanskje gå til topps om favoritten skulle ha en dårlig dag.

Startsiden:

Lome Perla og en feilfri Lykka Ida kan løse bra. En av dem kan sitte tidlig i tet.

BANKERKUSK: Frode Hamre trener og kjører VG-bankeren Donatomite. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-2 (1609ma)

7 DONATOMITE

-------------------------

8 Rafolo

6 Pebbe Simoni

2 Divided By Zero

3 Rocky P.H.

9 El Toro B.R.

4 Victory Lap

1 Sharpshoother

5 General Ideal

Løpet:

Donatomite blir kveldens holdepunkt i V76-spillet.

Favoritten:

Donatomite skuffet stort i Big Noons jubileumsløp sist. Det var ikke noe drag i ham da han ble sendt i angrep fra køen på siste bortre. Gangen før var han solid til annen fra lederrygg på Åby på radige 1.10,5. Tredje sist feilet han seg bort direkte. Gangen før på Axevalla trykket han seg til tet etter 650 meter i en 1.08,7-åpning og holdt glimrende helt inn til seier på sterke 1.10,8. Med tilsvarende innsats, skal han regnes med en god innsats. Hamre-traveren står langt ute på vingen, men jeg tror han kan sitte relativt tidlig i tet med en offensiv styrning.

Outsiderne:

Rafolo har gått to fine løp tilbake i Kolnes-regi. Første gang ut ble han speedet ned av medsmygende Deep Sea Dream. Sist ble han noe hindret på oppløpet i Big Noons jubileumsløp, men sto på fint til fjerde.

Luringen:

Pebbe Simoni var også ute i samløp med de to nevnte og avsluttet flott fra køen. Står noe bedre spormessig til nå, og med klaff kan han fort ende blant de tre.

Startsiden:

Divided By Zero er kjapp, men jeg tror han overlater til Donatomite. Victory Lap og Rafolo er heller ingen sinker.

V76-3 (2100ma)

10 ELDHUSODIN

1 Spang Express

8 Trø Flax

3 Z.M.'s Felix

7 Alm Elden

9 Furderud Svarten

-------------------------

6 Lex Storm

2 Stjerne Ball

11 Fjord Jerka

4 Finnskog Lux

5 Aas Balder

12 Låhne Lukas

Løpet:

Eldhusodin blir nok klar favoritt. Noe åpent bak.

Favoritten:

Eldhusodin fikk sen åpning til slutt i et løp Horgen Lynet vant foran stallkameraten Bråtnesfaks. Gangen før knep han seieren fra Tekno Teddy som sto 20 m foran. 4-åringen er sterk og går til mål. Galoppen ligger fortsatt litt på lur, selv om det ser ut som han har stabilisert seg litt. Feilfritt kan han bli tung å stå i mot.

Outsiderne:

Trø Flax feilet direkte sist. Nest sist vant han lett med to lengder. I de to foregående løpene satt han fast. Thygesen-traveren står litt sjanseartet til ytterst på vingen, men feilfritt og med posisjonsklaff, er det ikke helt umulig.…Z.M.'s Felix virker til å være best i tet, men han kan være litt lur og bremse oppunder mål. Men kommer han foran og forsvarer seg like bra som han gjorde i seiersløpet fjerde sist, er han ikke helt sjanseløs.

Luringen:

Spang Express skuffet fra lederrygg i samløp med Eldhusodin sist. Men han var bra til seier, knepent foran Mjølner Brun, nest sist. Tredje sist knep han annen bak seiersmaskinen El Viktor. Vallaken står til for et fint løp. Er aktuell om han viser seg fra sin beste side og ikke blir sittende fast.

Startsiden:

Spang Express, Z.M.'s Fellix, Finnskog Lux, Aas Balder og Trø Flax kan alle løse bra. En noe åpen startside. Muligens Aas Balder først til tet, men han skal sikkert ha rygg over full distanse.

V76-4 (2140mv)

9 ALESSANDRA

11 FLØYA

12 GOMNES HANS T.

14 HAFELL STORM

2 Tekno Blondie

-------------------------

4 Stina Mi

6 Tyri Troll

8 Lykkje Erna

7 Prinse Lindy

5 Grinder Gutten

10 Slotts Uffa

13 Komnes Kristin

1 Hof Blesen

3 Skib Viktor

15 Skjegge Balder

Løpet:

Jeg prøver fire-fem hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Alessandra var god til seier fra tet på ny pers på Biri fredag og tapte kun for Briljant nest sist. Kommer hun seg feilfritt ut fra det trange fjerdesporet, kan hun absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Fløya skuffet i sin siste start før pausen. Var solid til seier på 1.28,0 over full distanse nest sist og er aktuell med samme innsats. Men formen er noe usikker nå.

Luringen:

Hafell Storm skuffet sist, men har vært bra ellers. Var uheldig og feilet i striden med Erga Rauen og Vik Jet nest sist. Vi glemmer ikke at han yppet seg skikkelig mot gode Troll Sterk Viking i mai. Gravdal-traveren står sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men feilfritt og med klaff er han ikke ueffen.

Startsiden:

Usikre hester på strek. Muligens Grinder Gutten til tet i første omgang.

V76-5 (2100ma)

6 BLACK JACK RICH

10 GOING TRANSS R.

4 C.C. SUGAR

9 RUSSEL STREET

-------------------------

2 Spicy Boss

7 Freia Bonanza

11 Afrodisac

5 Wara Laylock

3 Candy

12 Barbie Love

8 Rocket Queen

1 Dirtballer

Løpet:

Jeg prøver en kvartett i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Black Jack Rich har vært solid til tredje etter tredjespor og dødens i sine to siste starter og fortjener virkelig en seier. Med klaff kan den komme her.

Outsiderne:

Going Transs R. var tapper toer bak Spicy Boss fra dødens sist. Skuffet nest sist, mens han var overlegen i norgesdebuten tredje sist. Viser han seg fra sin beste side igjen, kan han kjempe om seieren.

Luringen:

C.C. Sugar feilet bort en femteplass i Derby-kvalifiseringen Ferrari B.R. vant sist. Gangen før avsluttet 4-åringen bra fra køen til tredje bak Puce Tanic E. og Orlando Knick. Med posisjonsklaff er han god nok til å være med helt der fremme.

Startsiden:

En feilfri Spicy Boss kan løse bra. Utfordres av Wara Laylock og Black Jack Rich. Sistnevnte kan muligens få overta om han blir offensivt kjørt.

V76-6 (2100ma)

2 ABOVE FROM DE HESS

4 Reallyokay

3 S.K.s Sagitta

9 Wotts c'Est Fric

-------------------------

11 Donna Donna S.E.

10 Athena A.P.

8 Dreamy Queen

5 Allquiteeasy K G

1 In Håleryd

12 Ms. Quaker Force

6 Tulle Ringhøj

7 Chardonnay W.

Løpet:

Above From de Hess kan bli klar favoritt i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Above From de Hess har vært solid til to strake seirer, først fra dødens og siden fra tet. Er litt sprutredd og har klar fordel av å komme foran. Vrien å tukte derfra.

Outsiderne:

Reallyokay gikk skoløs for første gang i hoppe-Derby sist. Det fungerte ikke som best, og hun feilet uten sjanse i siste sving. Var god til en enkel seier i kvalifiseringen og tapte kun for seiersmaskinen Always So Easy nest sist.

Luringen:

Wotts c'Est Fric avsluttet fort etter sen åpning sist til tredje bak Nogara og N.Y. Zesty. Gangen før avsluttet hun fort fra køen til annen bak Revenue Lavec. Står til for et fint smygløp, og blir det kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Above From de Hess kan ta føringen. Først og fremst S.K.'s Sagitta i mot.

V76-7 (2100ma)

4 TROLL SOLEN

6 BRÅTNESFAKS

10 HORGEN LYNET

-------------------------

7 Bol Odin

5 Tangen Braute

3 Strikkeprinsen

2 Prins Philip

1 Bork Odina

9 Alm Sander

12 Sikvelands Svarten

8 Rakkerfanten

11 Kong Henry

Løpet:

Et åpent løp, men jeg satser på tre hester.

Favoritten:

Troll Solen ble det feil for i Derby sist. Hang litt i sporene innledningsvis og ble dessuten hindret i siste sving. Avsluttet imidlertid sterkt til sjette på oppløpet. Fortjener å ta karrierens første seier.

Outsiderne:

Bråtnesfaks feilet på startsiden sist, men kom strålende tilbake til annen bak stallkameraten Horgen Lynet.

Luringen:

Horgen Lynet tok en sterk seier fra dødens sist. Skuffet fra tet i Derby-kvalifiseringen nest sist og ble bare femte. I det svenske Derby gangen før var han strålende til tredje etter galopp. Feilfritt kan han runde alle.

Startsiden:

Bork Odina er rask, men skal ha rygg. Muligens Tangen Braute eller en feilfri Strikkeprinsen til tet.