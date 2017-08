Kveldens travtips: Ferrari i Derby-kvalifisering i V76

I kveld går alle Derby-kvalifiseringer for varmblodshestene av stabelen. Tre hester går videre fra hver kvalifisering, både i hoppeavdelingen og i åpen klasse. For øvrig venter en million ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la verdensrekordholderen Ferrari B.R. stå ugardert.

– Den klare bankeren i kveld er Ferrari B.R. Midtfjeld-traveren er den soleklare eneren i en årgang som må betegnes som tidenes beste i Norge. Ferrari B.R. har lekt med konkurrentene i det siste og er nok svært revansjesugen etter Kriterie-missen i fjor, da det endte i galopp, sier Olsbu.

Dagens banker:

Ferrari B.R. (V76-6) står perfekt til i annetspor. Får overta teten enkelt og leder hele veien.

Dagens luring:

Reallyokay (V75-3) tapte kun for Nice Eleven L. tross dødens fjerde sist og er god nok feilfritt.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, mener Ferrari B.R. er en sikker vinner. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)

10 NICE ELEVEN L.

4 FORTUNA B.R.

3 Lady Lane

9 Dreamy Queen

2 Sweet Hangover

5 Exclusive G.T.

1 E. Street

7 Capri Sun

6 Shanaia

8 Freia Bonanza

11 W.J. Fanny Lady

Løpet:

To-tre hester peker seg litt ut i denne kvalifiseringen til hoppe-Derby.

Favoritten:

Nice Eleven L. feilet fra start og skuffet i hoppeavdelingsfinalen av Jarlsberg Grand Prix nest sist. I de andre fem startene i år har Gundersen-traveren vært ubeseiret. Hoppa har imponert og har vist at hun kan gå både bakfra og i front. Står i bakspor, som sist da hun vant Brekke-løpet. Skal uansett regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne:

Fortuna B.R. tapte terreng direkte fra tredjesporet i finalen av Jarlsberg Grand Prix for hopper sist og feilet uten vinnersjanse i siste sving. I kvalifiseringen var hun langt mer på hugget. Da satt hun i tet ut av første sving og var siden uten konkurranse. Goop-traveren er sterk, og viser hun seg fra sin beste side igjen, kan hun muligens yppe seg mot favoritten. Spesielt om hun skulle komme seg tidlig til tet.

Luringen:

Lady Lane kjørte oppi og feilet på siste bortre sist. Så pigg ut etterpå. Nest sist var hun kun knepent slått av Mohegan som sto 20 meter foran. Høitomt-traveren er kjapp fra start, og skulle hun komme foran, kan hun lede lenge.

Sweet Hangover, Lady Lane og Exclusive G.T. vil nok kjøre om føringen i første omgang. Fortuna B.R. er nok heller ingen sinke om hun blir laddet litt med.

V76-2 (2100ma)

7 MADELEN L.T.C.

8 BOULEVARD

10 S.K.S SAGITTA

12 QUEEN FRECEL

5 MAY LANE

2 Scarlet Creation

3 Tequila Lind

11 St. Florent Decoy

4 Scandolara

6 Amelie Division

9 Judys Sunrise

1 Daily News

Løpet:

Fem hester peker seg litt ut i denne hoppe-Derby-kvalifiseringen

Favoritten:

Madelen L.T.C. ble med i angrep fra tredje utvendig 500 meter igjen på Solvalla sist og fullførte bra til femte på en 1.13-tid full vei. Gangen før i Jarlsberg Grand Prix for hopper var hun sterk treer etter sisterunden i dødens. I de to foregående startene vant hun lett fra tet. Høitomt-traveren er veldig kjapp fra start. Selv fra spor syv har hun en god sjanse til å ta føringen.

Outsiderne:

Boulevard sto på fint til fjerde i Brekke-løpet sist. Vant lett fra tet foran Darco gangen før. I hoppeavdelingen av Jarlsberg Grand Prix avsluttet hun flott til femte fra jumboplass, mens hun ble sittende fast i kvalifiseringen. Kim Pedersen-traveren står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha en del tur for å gå til topps.

Luringen:

May Lane satt fast med alt igjen i Hamre-debuten sist, men ble skadet etterpå og har nå vært borte i over fire måneder. Men hun rapporteres fin i trening og har en del inne. Skulle favoritten ha en dårlig dag, er hun en av dem som muligens kan vinne. I så fall tar hun karrierens første seier.

Startsiden:

Scarlet Creation er kjapp, men slipper nok godvillig til Madelen L.T.C.

V76-3 (2100ma)

2 N.Y. DIAMOND IN THE SKY

10 REALLYOKAY

1 Clementine F.F.

7 Emmia Sensation

9 Chin Chin

5 Zandra Invalley

6 Ubet

12 Delicious Dream

3 Revenge

4 Neverending L.

8 Graceland E.P.

Løpet:

Fire hester kan rekke i denne hoppe-Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

N.Y. Diamond In The Sky holder litt usikker form. Fikk en tøff 1.10-åpning før hun fikk overta etter en halv runde i Drammen sist og firte til femte til slutt. I NM for hopper gangen før ga hun seg helt, men var med på en knallhard 1.08-åpning da. Tredje sist, første gang ut i Hamre-regi, vant hun lett fra tet i Jarlsberg Grand Prix for hopper. Normalt sikter hun inn teten igjen, selv om Zandra Invalley kanskje kan yppe seg. Men om ikke åpningen blir for tøff, kan hun holde unna.

Outsiderne:

Clementine F.F. sjokkvant i hoppe-Kriteriet i fjor og har vist fin fremgang i det siste. Blir normalt overflydd, men er ikke ueffen om det løser seg.

Luringen:

Reallyokay avsluttet flott til annen bak gode Always So Easy sist. Var knallgod toer fra dødens bak Nice Eleven L. i kvalifiseringen til JGP for hopper fjerde sist. Feilfritt og på sitt beste er hun god nok til å kjempe i toppen.

Startsiden:

N.Y. Diamond In The Sky utfordres av Zandra Invalley. Får uansett overta.

V76-4 (2100ma)

4 MS. QUAKER FORCE

9 REBELLA MYSTIC L.

6 HIGHLAND BREEZE

11 GLOBAL TALK

1 Precious To Me

5 Mohegan

3 Zolita R.S.

10 Goldie Street

2 Fam B.R.

12 Lady Zagara

Løpet:

Fire-fem hester gjør trolig opp i den siste hoppe-Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Ms. Quaker Force får et ytterst knepent tips. Sist avsluttet hun fint etter å ha fått se åpning fra fjerde innvendig. Landet på radige 1.12,7 og ble fjerde i et løp Nogara vant. Kommer ut skoløs og med amerikanervogn nå. Er litt variabel, men på sitt beste kan hun vinne. Kommer hun foran, stiger sjansene.

Outsiderne:

Highland Breeze feilet på startsiden sist, men kom bra tilbake, selv om hun endte uplassert. Har vært på tvillingen i syv av ti løp. Er sterk og skal regnes blant de tre feilfritt.

Luringen:

Rebella Mystic L. var veldig uheldig i fjorårets hoppe-Kriterie da hun feilet over mål som annenhest. Hun var god som tredje i Brekke-løpet sist og har fått en spennende utgangsposisjon. Med tempo stiger sjansene. Skal uansett regnes.

Startsiden:

Precious To Me og Ms. Quaker Force kjører trolig om føringen. Zolita R.S. og Highland Breeze er heller ingen sinker om det blir laddet.

KLAR FAVORITT: Cokstile har en god sjanse til å kvalifisere seg til Derby. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-5 (2600ma)

3 COKSTILE

5 SHOTPROOF

1 C.C. Nosto

7 Thai Donato

2 Orlando Knick

6 Puce Tanic E.

9 Joe Comet

4 Allaway G.T.

8 That's Good Chip

10 S.M.K. Smashing

Løpet:

To hester peker seg klart ut i den første Derby-kvalifiseringen - åpen klasse.

Favoritten:

Cokstile går solide løp hver gang. Sist i Haakon-løpet avsluttet han bra til annen bak unikumet Ferrari B.R. Gangen før tapte han kun for Phantasm Soa i finalen av Jarlsberg Grand Prix. I kvalifiseringen holdt han unna for sistnevnte fra tet. Waaler-traveren er kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å lede hele veien.

Outsiderne:

C.C. Nosto var god toer fra dødens bak Joe Comet i Holmsen-løpet sist. Skulle han klare lederrygg på Cokstile, kan han muligens henge med inn til en finaleplass.

Luringen:

Shotproof avsluttet solid til tredje på Jägersro sist. I Jarlsberg Grand Prix fikk han sen luke fra lederrygg og måtte nøye seg med tredje. Med posisjonsklaff kan Flemming Jensen-traveren utfordre favoritten.

Startsiden:

Cokstile tar normalt føringen, selv om Thai Donato kan løse meget bra.

STORFAVORITT: Ferrari B.R. vinner normalt lett i sin Derby-kvalifisering fra en perfekt utgangsposisjon. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-6 (2600ma)

2 FERRARI B.R.

1 Chief Orlando

4 Evil Enok M.E.

5 Farouk B.R.

8 Kick Off Classic

6 Skyfall

9 C.C. Sugar

3 Laser Tile

7 Norwegian Pine

Løpet:

Verdensrekordholderen Ferrari B.R. vinner igjen.

Favoritten:

Ferrari B.R. var helt enorm da han lenset unna og vant på fantastiske 1.09,9 over full distanse på Jarlsberg fjerde sist. 4-åringen har kun tapt to ganger på sine 13 starter. Den ene var i Kriteriet i fjor, hvor han feilet seg bort etter 500 meter. I Kriterie-kvalifiseringen i fjor var han helt rå. Da feilet han grovt fra start, men kom likevel sterkt tilbake til seier foran Chief Orlando. Fra en perfekt utgangsposisjon spør han normalt ingen om seieren.

Outsiderne:

Evil Enok M.E. har hatt utur i sine to siste starter. Sist i Haakon-løpet feilet han fra start, mens han kjørte oppi i NM nest sist. Feilfritt er han god nok til å kvalifisere seg til finalen.

Luringen:

Chief Orlando slipper godvillig til Ferrari B.R. og kan lifte med til annen om han får lederryggen. Hamre-traveren er travsikker og går gode løp hver gang.

Startsiden:

Chief Orlando slipper til Ferrari B.R.

KRITERIEVINNER: Shocking Superman vant fjorårets Kriterium foran Moni Viking, Evil Enok M.E. og Cokstile. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-7 (2600ma)

2 N.Y. COEUR DE SOLEIL

4 INTO THE SUN

9 FOREVER PEACE

3 SHOCKING SUPERMAN

1 DILLON K.W.

5 Cantab Genius

8 Massive Speed

6 Frascati B.R.

7 Athletic Division

10 Jetsun

Løpet:

En kvintett bør rekke i denne Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

N.Y. Coeur de Soleil går solide løp hver gang. Er sterk og har fordel av stayerdistanse. Sist i Haakon-løpet ble han hindret i første sving og feilet, men kom råsterkt tilbake til fjerde. Avsluttet også flott til femte i Jarlsberg Grand Prix. Nå er distansen en runde lenger enn det løpet, noe som er en klar fordel.

Outsiderne:

Into The Sun er ubeseiret på sine tre starter i år og har imponert. I Kriteriekvalifiseringen i fjor endte det med galopp like etter start. Djøseland er nok interessert i å revansjere seg for den missen. Møter gode hester her, men jeg tror ikke han gjør seg bort.

Shocking Superb, som vant Kriteriet i fjor, har vært litt tung å få i gang i år, men har nå fått tre løp i kroppen. Sist i Haakon-løpet var Goop-traveren uheldig og ble sjenert til galopp. Er ikke ueffen på sitt beste.

Luringen:

Forever Peace er veldig bra på sitt beste, men var borte en god stund grunnet skade. Har vært litt variabel i år. Denne gang kommer han ut skoløs for første gang i år. Det kan muligens gjøre susen. Skulle det bli kjøring i front og han holder seg til rett gangart, er det ikke umulig.

Startsiden:

Dillon K.W., Cantab Genius og Frascati B.R. kjemper om føringen.

ALTERNATIV V5-BANKER: Born In The U.S.A. er en klar bankerkandidat i V5-avslutningen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V5-5 (2600ma)

4 BORN IN THE USA

8 Massive Attack

3 Looking Superb

6 Fabian B.R.

10 Derby d'Estino

9 Rapide Frecel

5 Boss

2 Prince Tanic

1 Income

7 Bernardo Halbak

