B.B. Terje T. imponerte i Derby-sammenheng, men var uheldig og feilet bort en mulig annenplass bak Ingbest kort før mål. På sitt beste spør han neppe noen om seieren.

I tillegg til B.B. Terje T. tror VGs travekspert, Anders Olsbu, at Barka Blesen kan være en vinner.

– B.B. Terje T. er den klart beste hesten i V65-3. Han var solid i Derby-sammenheng. I kvalifiseringen vant han lett fra tet. I selve finalen var han veldig uheldig. Først feilet han i tet innledningsvis og gjentok siden med en mulig annenplass på gaffelen kort før mål. Sist skuffet han imidlertid kapitalt, hvor han han var uvillig og fikk ikke opp farten til slutt. Men viser han seg fra sin beste side bør han runde til seier, mener Olsbu.

B.B. Terje T.s trener og kusk, Geir Gudmestad, kan få en flott aften på Forus Travbane i kveld. I tillegg til B.B. Terje T. har han seiersmuligheter med Spik Mollyn, Folkehesten Forus, John's Boy, Bjørkeviking og Skeie Odin.

– Må rekordforbedre seg

– Barka Blesen er en hest trener Ove Kenneth Karlsen har stor tro på fremover. Sist i Bergen var hesten helt overlegen. Møter klart skjerpet selskap og må rekordforbedre seg for å vinne. Men hesten har mer inne og skal regnes med en god sjanse feilfritt, synes Olsbu.

V4-1 (2040ma)

7 SEJR GAMMELSBÆK

--------------------------------

2 Dacke Håleryd

6 Dreaming Princess

4 Relight My fire

5 Jegerinnen



V4-2 (2040mv)

6 TRUSTY SASSY

5 NAPOLEON CORAL

2 JOHN'S BOY

1 THAI CARAMBA

--------------------------------

3 Biwa

4 Shocking Kid



V65-1/V4-3 (2040mv)

2 SPIK MOLLYN

1 SORDO

4 LILLE JERKELD

--------------------------------

7 Bacchus Ø.K.

8 Tomdin Ø.K.

10 Arnblessen

3 Åspe Viktor

6 Kleppe Skranten

9 Argr G.

5 Madla Tor

V65-2/V4-4 (2040ma)

1 EGON LOBELL

3 XANTE

6 ZOLITA R.S.

4 CALL THE JUDGE

8 Pretty Scott

9 Whitney Brodda

12 Yeager Fern

--------------------------------

11 Emilio Scott

10 Triss Shadow

5 Candelia Hooves

2 Gardens Gift

7 Unkas Titan



V65-3 (2040mv)

6 B.B. TERJE T.

1 Høvåg Ask

--------------------------------

10 Kap Tilly

7 Brenne Viking

11 Solberg Jela

8 Moi Jerka

5 Karmøy Juni

2 Sindy Løper

4 Årsvoll Prinsen

3 Sangvikskongen

9 Baytor



V65-4/V5-1 (2040mv)

13 BARKA BLESEN

3 Tysvær Odin

--------------------------------

10 Erga Rauen

8 Sjefslotte

11 Verdals Svarten

9 Timona Ø.K.

2 Stenvik Adele

14 Robust

1 Spydå Ø.K.

6 Kolnes Trine

4 Elias

15 Beck Odin

12 Hadland Jerkson

7 Motveit Koså

5 Tysvær Silvia



V65-5/V5-2 (2040ma)

11 WASABI CLOC

10 XANTIPPE

9 LAST TSAMBIKA

12 Silas Hovmand

6 Limited Edition S.E.

7 Thai Cartier

--------------------------------

1 Lionheart O.

5 Summerside

2 Jet Coral

3 Quantillus

8 Global Nansen

4 Aqua Impression



V65-6/V5-3 (2040ma)

4 URSULA D.

3 HERVEY

9 BROTHERMAN NIBS

--------------------------------

1 Masive Rebellion

12 Lady Frecel

5 Grace Classic

8 Express Rapida

2 Tailor Simoni

7 Trouville

6 Petite Oiseau

11 Romero M.L.

10 Miss Joeleen K.B.



V5-4 (2040mv)

7 ART MIKLAGARD

3 GODTEPÅSEN

2 ÅSPE MIX

6 BJØRKEVIKING

4 NESVIK SPIK'N

5 VIMSE GUTTEN

1 MANNI KVIKKA

--------------------------------

8 Gam Jarl

10 Gjerde Tora

9 Valle Indianna



V5-5 (2040mv)

2 SATINA Ø.K.

9 KOLNES BETH

7 ÅSASPIKEN

4 KLEPPE FRAKKEN

8 SKEIE ODIN

6 Særheims Lona

--------------------------------

5 Eldnok

3 Vimse Stine

10 Jærvsømina

1 Flyteld



Dagens banker

Sejr Gammelsbæk (V4) har et gaveløp på papiret og bør vinne igjen.



Dagens luring

Sordo har sittet fast bak Spik Mollyn i sine to siste starter og kan yppe seg om han ikke blir sittende stengt på nytt.



DD-1:

Wasabi Cloc tapte kun for gode Sejr Gammelsbæk sist. Møter ingen av hans kaliber her og kan runde til seier om det løser seg. Xantippe gikk en bra opphenting etter galopp sist og er ikke ufarlig om hun viser seg fra sin beste side.



DD-2:

Ursula D. har vunnet tre av sine fire siste starter og har vært bra. Hun er bra fra start, men har raske Hervey på innsiden. Sistnevnte avsluttet fort etter sen åpning sist og tapte kun knepent for ledende Brotherman Nibs. Blir det kjøring mellom de to førstnevnte, kan det kanskje gå veien for Brotherman Nibs igjen.



