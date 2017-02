Kveldens travtips: Falt om fredag - kjører V76-bankeren onsdag

Landets fremste travtrener, Frode Hamre, falt om i sitt hjem for fem dager siden. Men allerede i kveld er han tilbake i løpsbanen, som bankerkusk.

Ingen klare V76-bankere peker seg ut på Bjerkebanen i kveld, men VGs travekspert, Anders Olsbu, landet til slutt på Hamre-traveren Frascati B.R. som alltid gjør gode løp, som alenestrek.

– Frascati B.R. kunne ikke gjøre noe med en meget opplagt Moviestile sist, men var flink toer på en sterk tid. 4-åringen har ikke vært utenfor trippelen på syv starter i Hamre-regi med tre seirer som fasit. På sitt beste kan han vinne igjen, mener Olsbu.

Det kan ligge fine penger i luften i en bankerfattig V76-omgang på landets hovedarena. Skulle du være alene om å klare syv rette, får du en halv million kroner ekstra.

Les om Hamre-dramaet: – Veldig dramatisk

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 324 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1792 kroner

Anders Olsbu - EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Hamre-traveren Frascati B.R. stå ugardert i V76-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Foto: , Equus Media

V76-1 (2100ma)



6 FANNY B.R.

1 MILLGLOW

5 DREAMY QUEEN

10 Miss Mirchi

--------------------------------------

2 Princess Coger

8 Body Va Bene

3 Expensive Pleasure

9 Angelbreed

12 Caresa

11 Freia Bonanza

4 New Venue

7 Appell's Cinderella

Favoritten:

Fanny B.R. har vært strøket en gang grunnet en liten forkjølelse, men hun er fin igjen nå. Hamre-traveren er kjapp fra start og kommer hun seg foran, kan det holde helt inn, som det gjorde det tredje sist. Da var hun helt overlegen. Gangen etter kunne hun ikke stå i mot Monique Royal til slutt. Sist feilet hun på vei mot tet på startsiden. Feilfritt og på sitt beste er hun god nok.



Outsiderne:

Millglow tapte kun for en overlegen Beauregard og Max Millan sist og for gode Capri Sun nest sist, dog klart. Tredje sist vant hun greit fra tet foran Angelbreed. Er flink fra start og står til for et fint løp. Regnes blant de tre.



Miss Michi har vært positiv i ny regi. Første gang ut holdt hun knepent unna fra tet. Nest sist manglet hun rom i V75, mens hun avsluttet bra til premie fra køen sist i et løp Al B. Back Zet vant.



Luringen:

Dreamy Queen er i klar fremgang. Sist ble hun sittende fast for lenge og gikk i mål med mye krefter spart. St. Florent Decoy vant foran Ubet, mens Dreamy Queen ble tredje. Gangen før tapte hun kun for gode Hurricane Field. Feilfritt og på sitt beste kan hun kjempe i toppen.



Startsiden:

Millglow, Expensive Pleasure og Fanny B.R. kjører trolig om teten. Body Va Bene er også rask, men står sjanseartet til ytterst på vingen.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (1609ma)



2 FRASCATI B.R.

--------------------------------------

6 Merles Simone

3 Desire S.E.

4 Nova Yamoz

1 Melvin Palema

5 Luck Follows Me

7 Odd Sunshine



Favoritten:

Frascati B.R. sto på fint til annen sist bak en mektig Moviestile som var kanongod fra dødens. Gangen før var det Among Hastrup som ble for god. Hamre-traveren står fint til spormessig og kan få et fint løp. 4-åringen er travsikker og kjemper normalt om seieren.



Outsiderne:

Merles Simoni ble det litt feil for sist, da hun ble litt stri. Var god til seier foran Delec Hanover fra tredje utvendig gangen før. Tok også en sterk seier fra dødens fjerde sist og kan utfordre på sitt beste.…Desire S.E. ledet i det aller lengste sist, men kunne ikke stå i mot The Swede i de siste stegene. Er kjapp ut og kan kan lede lenge, om han kommer foran.



Luringen:

Nova Yamoz satt fast med krefter i V75-løpet Kirin de Zeun vant foran S.J.s Victoria sist. Vant lett gangen før. Står fint inne grunnlagsmessig her og er aktuell blant de tre med klaff.



Startsiden:

Frascati B.R., Desire S.E. og Nova Yamoz kan åpne fort. Desire S.E. kan muligens ta en lengde på favoritten.





V76-3 (2140mv)



2 KOMNES VIKING

10 STENSVIK MAJA

1 REM ODIN

5 Haake Ole

--------------------------------------

8 Sot

7 Eos Marinka

3 Hvalstad Birken

6 Heimly Odin

9 Solebriska

4 Sandemoin

Favoritten:

Komnes Viking gjør en spennende debut i monté, men han gikk et flott prøveløp og får tipset. Det er gode rapporter på hesten, som er veldig usikker med vogn. Kanskje travritt passer bedre. Feilfritt tror vi i alle fall at han er god nok til å vinne.



Outsiderne:

Rem Odin debuterer også i monté. Hesten er i alle fall i toppform, har en dyktig rytter og står spennende til på strek. Vi blir ikke overrasket om han skulle ta en velfortjent seier.



Haake Ole har kun gått et travritt. Da ble han toer bak Haugestad Storm. Har landschampion Kristine Kvasnes på ryggen, og vi tør ikke utelate ham.



Luringen:

Stensvik Maja er veldig bra i monté og kan runde alle, selv fra dobbelt tillegg. Hun taper litt fra start, men går alltid til mål. Galoppen ligger på lur, men feilfritt og på sitt beste er hun god nok. Rytteren, Johanne Ulrica Øveraasen, har hatt en pangstart på året og er mestvinnende i monté med sine fire seirer i januar. Hun kan absolutt legge på til fem.

STYRER LURINGEN: Amatørkusken Bjørn Humborstad skal prøve å lure kapable Strikkeprinsen feilfritt rundt. Da kan det ende med seier. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-4 (2100ma)



3 LESJA TITAN

2 SØNDRE LYNET

9 STRIKKEPRINSEN

10 Kagge Lina

8 Snurten

7 Sikvelands Svarten

12 Fryd Og Gammen

--------------------------------------

1 Torvald

11 Blåstrupemoen

5 Missingmyr Stjernen

4 Steinrig

6 Stjerne Bo

Favoritten:

Lesja Titan gjør en spennende start i Skårnes-regi. Hesten rapporteres fin i trening. 5-åringen har rotet en del med galopper. Men han kvalifiserte seg til det svenske Derby i fjor tross galopp i køen i siste sving. I finalen kunne han ikke gjøre seg gjeldende, men gikk 1.26,0 full vei. I starten etter feilet han i striden med Mjølner Fokus. Kan vinne på direkten.



Outsiderne:

Søndre Lynet er i stadig fremgang. Sto på fint til tredje bak Troll Svenn og Strikkeprinsen sist. Fikk sen åpning nest sist. Aktuell blant de tre.



Luringen:

Strikkeprinsen kunne ikke stå i mot en mektig Troll Svenn som vant tross galopper sist, men fullførte bra til annen. Er usikker, men feilfritt er han god nok.



Startsiden:

Vi ser ikke bort i fra at Snurten kan sittet i tet selv herfra. Men han skal muligens ha rygg over full distanse.





V76-5 (2100ma)



3 DOUBLE SPIN

10 PORSCHE COMMERCIAL

--------------------------------------

11 Elliot B.R.

5 Enjoy Avenue

1 Millmessi

12 Alberte Merci

2 Silent Laser

4 Crisp Look

9 Atom Hornline

6 Tough Enough

7 River Kemp

8 Chasing Gold

Favoritten:

Double Spin har vært god til tre strake seirer. Sist overtok han etter 600 meter og vant siden enkelt foran Expo B.R. på en sterk tid. Med samme innsats har han sjansen igjen.



Outsiderne:

Elliot B.R. vant enkelt foran Crisp Look etter relativt tidlig tetkjenning sist. Står dumt til spormessig, men kan være trippelaktuell med tempo.



Luringen:

Porsche Commercial ble passivt kjørt som storfavoritt i V75 sist. Bergh valgte lederrygg fremfor dødens og ble sittende fast bak vinneren med alt igjen. Gangen før tok han en sterk seier fra dødens. Kan absolutt vinne igjen.



Startsiden:

Double Spin kan muligens overta tidlig om han blir offensivt kjørt.



V76-6 (2100ma)



7 TANGEN LOKE

3 TANGEN FAKS

8 DAG STØVAR

2 Mjølner Tore

--------------------------------------

6 Jærvinn S.K.

4 Stensvik Martin

1 Stolt Odin

10 Viking Faks

9 Nordli Spik

5 Ramstad Knerten

Favoritten:

Tangen Loke gjør en svært spennende start i Skårnes-regi. 5-åringen tapte kun for Galileo da Ingbest feilet i kvalifiseringen til det svenske Derby i fjor. I finalen ble det dessverre startgalopp og game over. I sin neste start gikk han 1.23,8 fra tet og ledet i det lengste, men måtte se seg slått av Ängsrappen. I den norske Derby-kvalifiseringen fløy han fort mellom galoppene, men ble disket. Feilfritt og på sitt beste er han god nok.



Outsiderne:

Dag Støvar har vært solid til to strake seirer. Står ytterst på vingen, men har vist at han tåler å gjøre grovjobben selv. Kan vinne selv herfra.



Luringen:

Tangen Faks har vært bra i sine to starter etter pause. Første gang ut avsluttet han flott til annen bak Dag Støvar. Sist i V75 gikk han bra etter å ha blitt mye hindret på siste bortre. Philip Lyn vant det løpet.



Startsiden:

Noe åpen startside. Stensvik Martin, Jærvinn S.K. og Tangen Loke kan alle kjøre om føringen. Tangen Faks skal heller ikke avskrives. Dag Støvar kan også løse bra om han blir laddet med, men står ytterst på vingen.

NØKKELTRENER: Sigbjørn Kolnes har både storfavoritten Emir la Brousse og Facebook N.L. til start i V76-finalen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-7 (2100ma)



3 EMIR LA BROUSSE

4 KIRIN DE ZEUN

1 MILLROYCE

9 SUPER BULL

--------------------------------------

2 Facebook N.L.

7 Dancelli

6 Speedmeister

5 Pathos Om

8 S.J.'s Victoria

10 Stormbringer G.R.

11 Starfish And Coffee

Favoritten:

Emir la Brousse sviktet som favoritt i et langløp i V75 sist, men gikk ikke noe dårlig løp, selv om han ble tredje. I de to foregående løpene var han helt suveren. Kolnes-traveren går gode løp hver gang, står fint til og skal regnes med vinnersjanse igjen.



Outsiderne:

Kirin de Zeun var klart forbedret sist da han kunne gå skoløs. Travet i dødens til han overtok i annen sving da. Vant siden enkelt foran S.J.'s Victoria. Kjemper i toppen om han får gå skoløs igjen.…Millroyce fikk en fortjent seier fra tet sist. Forsvarer han sporet, kan det muligens holde inn på nytt.



Luringen:

Super Bull ble kraftig hindret mot siste sving sist, da han fikk en hjulhekt foran seg. Men han avsluttet sterkt til fjerde. Står til for et fint løp nå og bare det blir litt tempo, kan han speede inn til en ny topplassering, som han gjorde det nest sist.



Startsiden:

Millroyce kan muligens forsvare sporet. Facebook N.L., Speedmeister og Dancelli kan alle løse bra, om de blir laddet med.