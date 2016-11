Kveldens travtips: - Et stortalent

Det er stilt svært store forventninger til 3-årige Kringlers Viktor. VGs traveksepert, Anders Olsbu, tror han er en sikker vinner på Forus Travbane i kveld.

Kringlers Viktor har vunnet fire av sine fem starter hittil i karrieren og skal ha en god sjanse på ny, selv om motstanden er tøffere enn noen gang.

– Kringlers Viktor er et stortalent som Øystein Tjomsland har høye tanker om. Holder han seg skadefri og hel blir ikke jeg overrasket om han skulle befinne seg i neste års Derby-felt. 3-åringen står ypperlig til på strek i kveld, og jeg har god tro på at han holder unna til en sikker seier, sier Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 72 kr

Stort V65-forslag (over streken):1920 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 40 kr

Stort V5-forslag (over streken): 100 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, nøler ikke med å bankertippe Kringlers Viktor. Foto: Equus Media



V65-1 (1600mv)

3 CADABRA TOOMA

8 BLACK CREDIT

7 JACUZZI O.

6 Space Bee

-----------------------------

2 Silas Hovmand

4 Gin'n Tanic

5 Largo Launcher

9 Maldini di Quattro

1 Kilkenny



V65-2 (2040mv)

10 MADISON FONT

7 Coktail Joe

1 Maksi Lady

9 Neverending L.

11 Thai M. Share

12 Bolette Tinghøj

5 Showtimesun

2 Alo Venue

-----------------------------

8 Somebodylikesyou

3 Belle Titan

4 Connie Girl

13 Dazzling

6 Skyliner

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger