Kveldens travtips: Et stortalent i V76

Tintin har vært helt overlegen fra tet i karrierens to første starter. Står mer sjanseartet til nå, men skal uansett ha en god sjanse til å runde alle.

Høitomt-traveren Tintin har tidsmessig vært klart bedre enn sine konkurrenter.

– Uten uhell bør Tintin vinne lett. 4-åringen har imponert stort og vinner normalt igjen. Grundsvold Loke kan også være et bankeralternativ. 8-åringen har vunnet fem av sine seks siste travritt og skal regnes med en god sjanse på ny, mener Anders Olsbu, VGs travekspert.



Dagens banker

Tintin (V76-2) har vært overlegen i begge sine starter hittil. Vinner normalt igjen.



Dagens luring

Neslands Faksen (V76-4) avsluttet forrykende til annen bak Moe Tjalve i en kvalifisering til Biri Oppdretningsløp i fjor.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1944 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Tintin stå alene i V76-2. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



12 FARAH DIBA RIVER

6 BLACK JACK RICH

4 ARMSTRONG D.K.

--------------------------------

1 Diamond Yankee

8 S.K.'s Spartacus

10 Kiwi Catchme

9 Pilot Joe

11 Flaming Star E.P.

5 Restless Miss Sophie

3 Be My Pokerface

14 Arild Mølgård

13 Giant Dream's

7 Canny G.T.

2 Victorias Day

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester i V76-innledningen.



Favoritten:

Farah Diba River sto sjanseartet til ytterst på vingen i norgesdebuten sist og ble til overs innledningsvis. Ble bakket ned i femte innvendig og ble siden sittende fast. Vi venter henne ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. God nok med klaff.



Outsiderne:

Armstrong D.K. var uheldig og feilet bort en trippelplass sist. Avsluttet bra etter smygløp gangen før til tredje. Fjerde sist vant han knepent fra tet etter å ha fått dirigere underveis. Danskegjesten er noe usikker og et trangt fjerdespor kan borge for startgalopp. Men kommer han seg bare feilfritt ut fra start, tror jeg han er god nok for en plass blant de tre.



Luringen:

Black Jack Rich er i stadig fremgang. Hamre-traveren kan løse bra fra start og skal ha en 1.17-tid inne. Skulle han komme foran, stiger sjansene.



Startsiden:

Diamond Yankee og Black Jack Rich kjører trolig om føringen.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V76-2 (2100ma)



12 TINTIN

--------------------------------

8 Mietor

10 Stumne Flinka

3 Gonagas Rebell

1 Tenk Nå Dina

6 Lex Odin

4 Haugestad Gabrielle

2 Ask Embla

11 Bufjells Magi

7 Lykkje Erna

5 Sørli Odin

9 Søstra Støen

Løpet:

Tintin i DNTs 4-åringsserie blir kveldens V76-banker. Åpent bak.



Favoritten:

Tintin har vært helt overlegen fra tet i karrierens første to starter og har mer inne. Høitomt-traveren står sjanseartet til i spor tolv, men jeg tror han runder alle.



Outsiderne:

Mietor tok en sterk seier fra dødens sist. Står til for en tung reise igjen, men kan være trippelaktuell.



Luringen:

Stumne Flikka har ikke innfridd forventningene. Ble toer bak Ådne Odin i fjor vår, men skuffet på høsten. Kommer ut etter lang pause nå. Er hun forbedret kan hun muligens ende på trippelen bak storfavoritten.



Startsiden:

En feilfri Haugestad Gabrielle kan muligens ta føringen.

DYKTIG: Johanne Ulrica Øveraasen, her med Lome Kongen, har ridd Grundsvold Loke til seier i fem av de seks siste startene. Ekvipasjen blir storfavoritter igjen og er et klart bankeralternativ. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-3 (2140mv)



11 GRUNDSVOLD LOKE

15 Super Gullet

4 Rem Odin

--------------------------------

6 Bjønnum Jerven

10 Eos Marinka

14 H.M. Hird Balder

13 Skogly Prinsen

8 Tysvær Elling

12 Mjølner Oda

1 Vethe Jerven

2 Stee Raua

7 Ånei

3 Vik Jerva

9 Solebriska

5 Sandemoin

Løpet:

Grundsvold Loke er et bankeralternativ i dette travrittet.



Favoritten:

Grundsvold Loke er en meget bra montèhest i toppform. Har vunnet fire av fem i år og går alltid til mål. Kan absolutt vinne igjen.



Outsiderne:

Super Gullet er også en bra montéhest. Får landschampion Kvasnes på ryggen og kan muligens yppe seg.



Luringen:

Rem Odin har kun startet en gang i travritt. Vant lett fra tet da. Har en av landets beste ryttere og kan muligens holde unna, selv om selskapet er klart skjerpet.



Startsiden:

Kanskje Rem Odin eller Bjønnum Jerven til tet.



V76-4 (2140mv)



1 RA TORE

3 NESLANDS FAKSEN

--------------------------------

5 Voje Diva

10 Mailund Jerva

6 Kleppe Smygen

8 Høvding Jaros

4 Spang Express

7 Rolf Martin

13 Eldhusodin

11 Sør Wilma

9 Heimstad Lomen

2 Art Ægir

12 Frier Birk

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i dette kaldblodsløpet.



Favoritten:

Ra Tore har feilet bort topplasseringer i fire av sine fem siste starter. Vant helenklet tross galopp på siste bortre tredje sist. Står perfekt til alene på strek nå, men går litt og venter på de andre. Holder Mjølnerød-traveren seg bare til rett gangart, kan han holde unna.



Outsiderne:

Voje Diva vant greit fra tet etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret nå. Skal regnes blant de tre.



Luringen:

Neslands Faksen imponerte i et par løp i fjor høst. Avsluttet forrykende til annen bak finalevinneren Moe Tjalve i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp fjerde sist. Siden har det mest blitt galopp. Kommer ut etter pause nå. Går Tengsareid-traveren bare feilfritt er han mer enn god nok, men han er ikke til å stole på. Og et trangt annetspor trekker også litt ned.



Startsiden:

Ra Tore vil naturlig nok sitte i tet.



V76-5 (1609ma)



12 BABYCAT

3 ARNIE DREAM

7 LORD WINE

8 Risky

5 Monaco Royal Curse

2 The Dark Knight

--------------------------------

10 Polymeles Face

1 J.T.'s Jet

6 Espagna Frejo

11 Candy

9 Ty J.T.O.

4 Dirtballer

Løpet:

Seks-åtte hester kan vinne dette løpet.



Favoritten:

Babycat gjør en spennende start i Hamre-regi. Vallaken har trent bra og kan runde alle feilfritt. Blir det tøff kjøring i front, stiger sjansene. Nest sist tapte han kun for Revenue Lavec tross galopp på startsiden og siden dødens.



Outsiderne:

Lord Wine tok en sterk seier fra dødens sist. Gikk et solid løp etter galopp nest sist. Var tredje i mål, men var disket. Står litt sjanseartet til spormessig, men med litt klaff kan han ende blant de tre.



Luringen:

Arnie Dream feilet før bilen slapp sist og gjentok. Var god toer i de to foregående startene og møter helt riktig motstand. Kan ta karrierens første seier. Vallaken kan skilte med fire annenplasser og fortjener snart en seier.



Startsiden:

The Dark Knight, Lord Wine og Risky er kjappe.





V76-6 (2600ma)



9 GUKKO RAW

8 U.S. MALE E.P.

7 DOUBLE SPIN

2 GLOBAL SKIPPER

5 QUALITY Q.C.

10 Expo B.R.

--------------------------------

6 Jobama

1 Divided Dream

4 King Zeus

3 Fighting Joe

Løpet:

Jeg prøver fem-seks hester i dette stayerløpet. Jevnt dem mellom.



Favoritten:

Gukko Raw var flink til seier fra tet etter to måneders pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Står til for et fint ryggløp og med litt kjøring i front kan han vinne igjen.



Outsiderne:

U.S. Male E.P. fikk for langt frem i rask avslutning sist og feilet bort en topplassering nest sist. Er en vinnerhest av rang som er farlig å avskrive tross sporet.



Luringen:

Global Skipper kommer ut etter pause, men rapporteres godt forberedt. Står også fint til spormessig. Var solid toer bak Moviestile etter et blytungt løp i tredjespor og dødens nest sist. Liker distansen og kan absolutt vinne.



Startsiden:

Jobama er kjapp ut og kan muligens ta føringen. Quality Q.C. og Double Spin er heller ingen sinker.

SUKSESSTRENER: Frode Hamre kommer ut med sine to nyervervelser, kapable Tooltime og Restless Cash. Selv har han klart mest tro på førstnevnte. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-7 (2100ma)



3 TOOLTIME

5 NO LIMIT L.A.

8 ARMANI V.P.

9 NOLESSTHANPERFECT

10 RESTLESS CASH

2 RIORDAN KRONOS

--------------------------------

4 Pathos Om

6 S.J.'s Victoria

12 Millroyce

11 Gary Volcano

7 Da Vinci B.R.

1 Axel Buitenzorg

Løpet:

Jeg streker av for halve feltet i V76-finalen.



Favoritten:

Tooltime kommer ut i Hamre-regi, med meget gode rapporter og optimisme. Frode Hamre mener dette er hans beste sjanse for kvelden. Feilfritt kan det fort dreie som en vinner.



Outsiderne:

No Limit L.A. satt i tet i første sving sist. Fikk press og måtte se seg slått av smygkjørte Gary Volcano. Midtfjeld-traveren er kjapp ut og kommer han foran, kan han muligens lede helt inn, om ikke åpningen blir for tøff.



Luringen:

Armani V.P. satt fast med krefter spart sist. Skufet litt fra tet nest sist, men Jeppe Juel-traveren er bra på sitt beste. Vant på 1.12-tallet i København i desember. Men det må uansett klaffe fra ytterste spor bak bilen.



Startsiden:

No Limit L.A. kan muligens ta føringen, selv om han har et par raske på innsiden. Armani V.P. er heller ingen sinke.