Kveldens travtips: Et forvandlingsnummer i V76

My Carisma har vært helt rå og har vært som forvandlet i regi av dyktige Karoline Krogh-Hanssen med tre seirer på fire forsøk, alle fra tet.

Men denne gang er det snakk om full distanse. Likevel lar VGs travekspert, Anders Olsbu, henne stå ugardert.

– Distansen er et usikkerhetsmoment. Hoppa er lynrask fra start og har en fair sjanse til å ta føringen igjen. Om åpningen ikke blir for tøff, tror jeg det kan holde helt inn i dette hoppedivisjonsløpet, selv om distansen er 500 meter lenger, tror Olsbu.

Han mener også at Let's Talk kan være et bankeralternativ.

– Let's Talk har vært bra i alle sine tre starter hittil i karrieren og kan runde alle, men sporet er sjanseartet. Jeg velger derfor å ta med S.M.K. Smashing, som kan lede lenge om han forsvarer, muligens helt inn om det skulle bli feil for favoritten, sier traveksperten.

Dagens banker

My Carisma (V76-6) har vært helt fantastisk. Kan lede hele veien igjen.



Dagens luring

Tynset Balder (V76-4) innledet karrieren fortreffelig og radet opp seirer, men har skuffet lenge nå. Spennende start i Ødegaard-regi.

V76-1 (2640mv)



14 KOLBU JONATAN

8 BEST RUGGEN

2 SPANG KONGEN

5 TORPA ODA

15 Gylden Jenta

7 Kagge Lina

4 Fjord Jerka

11 Blessomen

12 Kong Henry

9 Troll Jærven

10 Missingmyr Stjernen

3 Ringstad Svarten

13 Oddvar

6 Vangs Odin

1 Stjerne Smell

Løpet: Flere med vinnersjanse i stayerløpet i V76-innledningen.



Favoritten: Kolbu Jonatan går gode løp hver gang. Sist var han flink toer fra dødens i et løp Idborken vant. Gangen før holdt han unna fra tet. Lindbak-traveren er sterk og har fordel av den lange distansen. Står litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men løser det seg, kan han vinne igjen.



Outsiderne: Best Ruggen vant lett da Skrei Odina feilet i tet sist. Ellers hadde det blitt jevnt. Tapte kun for gode Bråtnesfaks gangen før. Tredje sist feilet han som trolig vinner. Har et trangt spor, men bare han kommer seg feilfritt ut fra start, er han seiersaktuell.



Luringen: Spang Kongen har tatt to strake annenplasser på rad og har ikke vært mye slått av henholdsvis Eidshaugdjerven og Steinrig. En seier kan være like om hjørnet, men han må gå feilfritt.



Startsiden: Ingen startraketter på strek. Torpa Oda, Spang Kongen eller Fjord Jerka kan sitte tidlig i tet.

V76-2 (2100ma)



12 LET'S TALK

1 S.M.K. Smashing

4 St. Raphael Decoy

5 L.J.'s Goodluckchuck

10 Mikkel H.R.

8 Restless By The Sea

3 Calexico

2 Diamond Yankee

6 Tayno Longlegs

7 Donna Lisa

11 Tequila Lind

9 Daily News

Løpet: Let's Talk blir trolig klar favoritt i DNTs 4-årsserie. S.M.K. Smashing kan utfordre.



Favoritten: Let's Talk har vært bra i alle sine tre starter. Første gang ut avsluttet han fort til annen etter sen åpning. Nest sist vant han lett fra tet. Sist svarte han opp til slutt, men fikk overraskende tøff kamp av Pyrechept. Står sjanseartet til i spor tolv, men blir det litt fart over forestillingen, samtidig som det klaffer med posisjonene, kan Tengsareid-traveren rekke frem.



Outsiderne: St. Raphael Decoy gikk en sterk opphenting etter startgalopp på Magnor i årsdebuten sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er kjapp ut og skulle han klare å overfly S.M.K. Smashing, kan han lede lenge, muligens inn.



Luringen: S.M.K. Smashing var med på en 1.12-åpning sist og fullførte bra til fjerde på en sterk tid. Er rask ut, men har noen kjappe på utsiden. Forsvarer Aarlie-traveren sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn.



Startsiden: S.M.K. Smashing kan forsvare sporet, men St. Raphael Decoy, Diamond Yankee og Restless By The Sea kan alle åpne bra.





V76-3 (1609ma)



1 KENDRICK JR.

2 JA EL TOMCAT

6 Goldomaster

10 Perfect Toll

4 Trinitro

8 Debbie B.R.

9 Sogni

5 Juliano's Pride

3 Lorne Elijon Gatling

7 L'Orage

Løpet: Jeg prøver meg med to hester i dette travrittet med mange trippelkandidater.



Favoritten: Kendrick Jr. har virkelig tent til i Sørvik-regi og var helt overlegen mot gode hester på Klosterskogen sist. Skal ut i et travritt nå, men klarer han å forsvare sporet, kan han lede hele veien. Han vokser en klasse i front.



Outsiderne: Goldomaster går stadig fine løp, men det er lenge siden siste seier. Får montéchampion Kvasnes på ryggen nå og er en av mange trippelaktuelle.



Luringen: Ja El Tomcat kan avslutte veldig bra. Har nok ingen fordel av sprint, men får han opp dampen i tide, ser jeg ikke bort i fra at han kan utforde favoritten. Har dyktige Løvvold på ryggen.



Startsiden: Kendrick Jr. kan muligens forsvare sporet.





V76-4 (1640mv)



7 HELLESTVEDT TRYM

12 ZULU LYNET

11 TYNSET BALDER

9 JARLI SOTA

3 Spikrappa

6 Dæmro Svarten

8 Tysvær Odin

5 Rappen

1 Hornnes Josefine

2 Remvinni

10 Nebbenes Friggi

4 Sør Rigo

Løpet: Åpent. Åtte hester kan dukke opp i striden.



Favoritten: Hellestvedt Trym kjemper stort sett alltid i toppen de gangene han går feilfritt. Fikk tilbaketrukket dødens sist til han feilet på siste bortre. Kunne vært trippelaktuell bak en en overlegen Bokli Stjernen ellers. Står fint til i springspor, og skulle han komme seg foran, blir han vrien å tukte.



Outsiderne: Zulu Lynet har vært bra i sine to starter hittil i år. Sist vant han lett fra tet i billig lag. Står i spor tolv, men kan få en fin start om kusken klemmer til på direkten. Feilfritt og med posisjonsklaff er det ikke helt umulig.



Luringen: Tynset Balder innledet karrieren på beste måte med fem strake seirer. Men de to siste sesongene har han vist dårlig stridsmoral. Muligens har Knut Arne Ødegaard klart å tenne liv i ham igjen. Viser han seg fra sin beste side, er han god. En typisk outsider.



Startsiden: Spikrappa er lynrask. Slipper muligens til en feilfri Hellestvedt Trym.





V76-5 (2100ma)



1 LORD IVI

5 RAPIDE FRECEL

2 AIR SPEED

4 CAPOCANNONIERE AM

10 BULLDOZER

11 NONSTOP RASCAL

9 SPICY BOSS

3 C.C. Sugar

8 Russel Street

12 Baloo N.

6 From A Key

7 Giant Dream's

Løpet: Flere med vinnersjanse i dette 4- og 5-årsløpet. Jeg streker for syv hester.



Favoritten: Lord Ivi var god toer bak A Winner sist. Det blir gjort noen små endringer nå. Er kjapp ut. Om han ikke blir sittende fast, skal han regnes i striden.



Outsiderne: Air Speed ble det litt feil for sist, da han ble til overs innledningsvis og siden litt hindret. Men han avsluttet fint i kulissene. Tredje sist vant han enkelt foran Capocannoniere Am. Med samme innsats kan han kjempe om seieren fra sitt fine spor.



Luringen: Rapide Frecel kommer ut etter lang pause og kneoperasjon. Hamre-traveren er godt forberedt, men han er stor og tung og trenger muligens ett løp i kroppen før han er på topp. Hevdet seg imidlertid bra i tøffe lag i fjor og har kapasitet for å kjempe i toppen på direkten.



Startsiden: Lord Ivi, Air Speed, Rapide Frecel og en feilfri Capocannoniere Am kan alle løse fort. Giant Dream's er heller ingen sinke, men står langt ute.





V76-6 (2100ma)



4 MY CARISMA

6 Venezia

8 Delicious Dream

5 Rebella Mystic L.

1 California Estelle

12 Ms. Quaker Force

7 Needed Time

9 Above From de Hess

10 Make Me

3 Julicana

11 Farah Diba River

2 Bolette Tinghøj

Løpet: My Carisma har vært radikalt forbedret og vært helt enorm i regi av Krogh-Hanssen. Jeg tar sjansen på å la henne stå alene i dette hoppedivisjonsløpet.



Favoritten: My Carisma har vunnet tre av fire starter i ny regi, alle seirene er tatt fra tet. Var helt nede på 1.12-tallet i seiersløpet i V75 på raske Forus sist. Er meget kjapp ut og kan ta føringen igjen. Denne gang er det full distanse, noe som gjør det mer usikkert. Men kommer hun foran og åpningen ikke blir for tøff, kan det holde helt inn.



Outsiderne: Venezia har vært god til to strake seirer. Klaffer det med posisjonene kan hun ende blant de tre og muligens yppe seg mot favoritten.



Luringen: Ms. Quaker Force sto på solid til fjerde i et løp gode Nice Eleven L. vant sist. Står iskaldt til i spor tolv, men skulle det bli tøff kjøring i front, ser jeg ikke bort i fra at hun kan ende på trippelen.



Startsiden: My Carisma er mitt tetbud, selv om alle de tre på innsiden kan løse bra.



V76-7 (2100ma)



12 MILLMASAI

2 COLONEL CANTAB

10 Dillon K.W.

5 Cantab Genius

7 Double Spin

3 Global Sunset

4 Astoria Brick

9 Qourtney Cox

8 Bad Nite Call Saul

1 Emil Fame

6 Crystal Occagnes

11 The Secret Light

Løpet: Jeg sjanser på to hester i V76-finalen, en kvalifisering hvor de to beste går til Summer Meeting-finalen på Bjerke.



Favoritten: Millmasai var veldig bra sist. Han ble dratt sist i siste sving, men avsluttet sterkt til femte. Står ille til spormessig igjen, men det lukter litt kjøring i front. I så fall kan han runde alle, bare det klaffer litt med posisjonene.



Outsiderne: Dillon K.W. ble det litt feil for sist, burde vel uansett ha vært litt hvassere. Lettes litt i balansen nå. På sitt beste har han vist at han er god nok til å kjempe i toppen.



Luringen: Colonel Cantab gikk 1.13 full vei i hardt lag under Copenhagen Cup-dagen sist. Vant lett på 1.12-tallet første gang ut etter pause gangen før. Skulle han komme seg foran, uten at åpningen blir morderisk, kan han bli vrien å fange.



Startsiden: Colonel Cantab utfordres av de tre utvendige.