Kveldens travtips: – Enkel motstand

Xantippe har perfekte forutsetninger i V65-finalen, og VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la ham stå ugardert.

Xantippe holder toppform og kan absolutt vinne igjen.

– Xantippe har vunnet fire av sine fire siste starter. Da hun endte uplassert nest sist hadde hun trafikkproblemer i V75. Men hun avsluttet bra da det først løste seg. På Bergen Travpark i kveld møter hun enkel motstand og skal regnes med en veldig god sjanse, synes Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 180 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1890 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 60 kr

Stort V5-forslag (over streken): 360 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, bankertipper Xantippe i V65-finalen. Foto: Equus Media



V65-1 (2100mv)

3 LILLE JERKELD

8 VERTIGO BJØRN

7 Tin Balder

2 Alsaker Torres

6 Trygfaks

1 Magnums Sebastian

---------------------------

5 Seier Kongen

4 Bottolf



V65-2 (2100mv)

9 SALTE FAKSA

4 DAG MODIN

3 TIN GNIST

5 SPIK TRULS

10 NORSTINE

6 FASTE ODIN

1 Bjørkekongen

---------------------------

2 Mo Faksa

8 Haugestad Balto

7 T.H. Thermina

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3 (2100mv)

6 OLU LYKKJAR

9 Ailo

2 Haukeli Expressen

---------------------------

10 Sophus K.G.

3 Torpa Njål

4 Odin Frøkna

7 Miramill

1 Vertigo Drøm

5 Alm Hedda

8 Mjølner Birken



V65-4/V5-1 (2100mv)

8 SVEN

4 THE EXTERMINATOR

2 BEVIS C.N.

---------------------------

7 Tornado Lavec

9 Fancy Made Magic

5 Red Hot Firestorm

3 Loreal J.

1 Rebella Regina

6 Swinging Face



V65-5/V5-2 (1600ma)

8 SPEEDY GON SALI

2 DEEP SEA DREAM

1 CADABRA TOOMA

5 APOLLO HORNLINE

4 PER AMORE GUAL

---------------------------

6 King Of Friday

3 I.D. Gann Gill

7 G.H. Trotter



V65-6/V5-3 (1600ma)

10 XANTIPPE

---------------------------

6 U.S. Sport

7 Elegance Fanatic

5 Envision

8 Jegerinnen

3 Revoir

9 Lady Vegas

2 Lady Super Stone

4 Best Of Boszorg

1 Borga Caprice



V5-4 (2100mv)

7 ZOLA SIRENA

2 SAJAMA

3 GENESIS BOKO

8 THALIA

4 Brenda Sisu

6 Velvet Heart

---------------------------

5 Super Emi

1 Talk Of Tiinie



V5-5 (2100mv)

3 TUXI FRØYA

5 Åse Marit

4 Teddy Jenta

1 Grans Viktoria

---------------------------

2 Madla Perlå

6 Spik Lotta



Dagens banker

Xantippe - se DD-2.



Dagens luring

Salte Faksa er fryktelig usikker, men skulle Svein Ove Wassberg klare å få henne feilfritt rundt har hun kapasitet for en topplassering.



DD-1:

Et løp med fem vinnerkandidater. Vi setter Speedy Gon Sali knepent først. Han var overlegen i billig lag sist. Har tapt sportrekningen og blir trolig tatt opp fra start. Blir det tempo kan han speede inn til en ny topplassering. Deep Sea Dream vant enkelt foran Apollo Hornline etter å ha fått alt servert i annet utvendig sist, mens sistnevnte fikk et tungt løp utvendig. Med posisjonsklaff skal de regnes i striden igjen.



DD-2:

Xantippe har vært god til fire seirer på sine fem siste starter. Avsluttet bra etter trafikkproblemer i V75 nest sist, selv om hun endte uplassert. Møter helt riktig motstand og skal ha en god sjanse til å runde alle.



DD-1: 8,2,1,5,4 DD-2: 10 = 5 rekker