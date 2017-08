Kveldens travtips: En soleklar Jackpot-banker

Ingen klarte syv rette i V76 forrige uke. Dermed venter over en million kroner ekstra i kveldens syverpott på Bjerke Travbane.

VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper Spicy Challenger.

– Spicy Challenger blir den soleklare V76-bankeren på Bjerke Travbane i kveld. Hamre-traveren var overlegen for dyktige Adrian Solberg Akselsen sist. 5-åringen skal ut i et løp for de stallansatte nå. Jeg tror ekvipasjen leder hele veien og vinner igjen, sier Olsbu.

Han tror også Neslands Faksen vinner feilfritt.

– Neslands Faksen kunne ikke stå i mot en meget bra Spydomann Ø.K. sist, men tidsmessig var han bra. 4-åringen er usikker, men holder han seg til rett gangart, kan han absolutt vinne, mener traveksperten.

Dagens banker:

Spicy Challenger (V76-5) har perfekte forutsetninger. Jeg tror han leder fra start til mål.



Dagens luring:

Raise Broline (V76-7) satt fast med krefter spart sist. Er som oftest på trippelen og skal regnes.

VG-FAVORITT: Steinfaks ble sekser i NM nest sist. I tidsløpet i V76-innledningen møter han langt enklere lag. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-1 (2140mv)



7 STEINFAKS

5 MYHRENG JERKER

6 MJØLNER KOMET

1 Bravo Turbo

-------------------------------

8 Wik Emil

4 Gandolf

3 Nyland

2 Myrviks Anton

Løpet:

Jeg sjanser på tre-fire hester i dette tidsløpet, hvor nesten ingen kan avskrives helt.



Favoritten:

Steinfaks var med i angrep da han feilet i siste sving i Uttisrud-løpet sist og hadde nok vært på trippelen ellers. Ble sjette i NM gangen før. Tredje sist i et langløp under OGP-helgen sto han på flott til fjerde, hvor Tekno Jerken vant foran Sjø Kongen. Femte sist tapte han kun knepent for svenskekongen Månprinsen A.M. Møter helt riktig lag nå og kan ta en etterlengtet seier.



Outsiderne:

Myhreng Jerker har slitt med halsen i sine tre siste starter og har vært unnskyldt. Har stått på medisiner i det siste og trenger kanskje løp i kroppen. Men er han tilbake der han var i seiersløpene i vinter, er han god nok. Inntil videre er han kun en outsider.



Luringen:

Mjølner Komet ble med i angrep runden igjen i Uttisrud-løpet sist. Mjølnerød-traveren holdt godkjent, selv om det ebbet ut litt på oppløpet. Ga seg gangen før etter en tung tur i tilbaketrukket dødens i tøft tempo, hvor Jærvsørappen vant på 1.20,3 full vei. Tredje sist var han god til seier på radige 1.22,7 over full distanse i Årjäng. I følge treneren skal hesten være i like god form som da. Med tilsvarende innsats kan han absolutt vinne.



Startsiden:

Bravo Turbo sitter normalt i tet med stallkameraten Myrviks Anton i rygg.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, nøler ikke med å bankertippe Spicy Challenger i denne Jackpot-omgangen. Foto: Equus Media



V76-2 (2140mv)



5 FRØYU PELLE

9 GOMNES HANS T.

4 JO BLESSEN

10 Rapp Teddy

-------------------------------

3 Heimstad Lomen

6 Turbofaksen

2 Grinder Gutten

8 Torø Jo

12 Valle Teo

1 Mine Svarten

7 Nito Faxa

11 Komnes Juni

Løpet:

Jeg prøver fire hester i et noe skummelt kaldblodsløp.



Favoritten:

Frøyu Pelle angrep drøye runden igjen sist, men det var ikke helt det rette draget i ham, selv om han holdt godkjent til fjerde. Står 20 meter bedre til kontra Turbofaksen som ble toer fra dødens da. Gangen før satt han fast med alt igjen. Tredje sist avsluttet han flott til annen og var kun knepent slått av Mine.



Outsiderne:

Jo Blessen satt i tet etter 600 meter sist og holdt siden unna for godt avsluttende Løkki Flaksa. Har fått et trangt spor, og galoppen ligger hele tiden på lur. Men skulle han komme seg feilfritt rundt, er han aktuell blant de tre.



Luringen:

Gomnes Hans T. ble kjørt på sikkerhet sist, men avsluttet bra til fjerde bak Jo Blessen via drøye spor mot oppløpet. Står 20 meter bedre til nå og baksporet skal bare være en fordel. Mikkelborg-traveren er veldig usikker, men feilfritt og på sitt beste, er han mer enn god nok.



Startsiden:

Frøyu Pelle kan fort sitte tidlig i tet, siden det er signalisert ryggløp på Grinder Gutten.

JAKTER ÅRETS FØRSTE: Denise F. Boko har fire annen på åtte starter hittil i år, men ingen seirer. Hoppa er ingen antivinner og kan fort bryte mållinjen først. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-3 (2100ma)



2 DENISE F. BOKO

7 VALOKAJA HINDØ

4 LOVE VOICE

-------------------------------

5 Petter Rags

1 El Toro B.R.

6 Rocknroll Fi

3 Strong Forte

8 Remee la Marc

Løpet:

Tre hester peker seg litt ut, men det er flere som kan vinne med maks klaff i denne poengjakten for eliten.



Favoritten:

Denise F. Boko har vært god i sine to starter etter pause, hvor hun har avsluttet bra til annen bak henholdsvis Sejr Gammelsbæk og Global Republic. Står fint til spormessig og bør få en fin posisjon. Årets første seier er like om hjørnet. Hun har blitt annen i halvparten av sine åtte starter hittil i år, men det er absolutt ikke snakk om noen antivinner.



Outsiderne:

Valokaja Hindø skled perfekt igjennom fra bakspor sist og satt i tet i første sving. Siden var han helt overlegen foran dødenstravende El Toro B.R. Står sjanseartet til langt ute på vingen, men er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Feilfritt og på sitt beste kan han være med i striden.



Luringen:

Love Voice gjør en meget spennende start i regi av Anders Lundstrøm Wolden. Miljøskifter slår ofte positivt ut. 7-åringen er veldig bra på sitt beste og avslutter som regel alltid fort med løp på vent.



Startsiden:

Denise F. Boko er flink ut og kan muligens overfly El Toro B.R. Love Voice samt de tre ytterste bak bilen kan også løse bra om det klemmes til fra start. En åpen startside.

V76-4 (2140mv)



11 SKEIE BLESA

9 VESLE MAIA

5 SMEDTULLA

12 HVATT RONJA

2 MAURSTAD MINA

13 N.S. VIRAS LYKKE

14 KAGGE LINA

-------------------------------

10 Opera

6 Bjøre Lydia

4 Eldmia

1 Solhøy Gunn

8 Langaard Siv

3 Hage Loma

7 Kjølbergjenta

Løpet:

Åpent i dette hoppeløpet. Jeg prøver halve feltet.



Favoritten:

Skeie Blesa innfridde til seier fra tet i V75 som VG-luring sist. Feilet i ledelse på oppløpet i V75 gangen før og hadde ikke vært mye slått av gode Lykkje Borka ellers. Står på tillegg nå, men hun er kjapp ut og kan få en fin posisjon direkte om det klaffer litt.



Outsiderne:

Vesle Maia feilet i trippelkampen med Rakkerfanten bak gode Strikkeprinsen nest sist. Gikk et bra løp til fjerde i Sverige etter to måneders pause sist. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen. Taper litt fra start og galoppen ligger på lur. Men går hun feilfritt kan hun kjempe i fremste rekke.



Luringen:

Smedtulla gikk med for stram sjekk sist og var litt unnskyldt. Kommer ut med ny skoning nå og kan være forbedret. Kan overraske feilfritt og på sitt beste.



Startsiden:

Solhøy Gunn kan muligens forsvare sporet i første omgang.





V76-5 (2100ma)



3 SPICY CHALLENGER

-------------------------------

12 Beauregard

1 Norse Ideal

9 Doctor Joe

7 S.M.K. Shocking

6 Columbus Sisu

11 Tulle Ringhøj

2 Polar Rocky

4 Safe Amour

5 Solliedox

10 Victoria Lund

8 Escaped

Løpet:

Spicy Challenger bør vinne dette løpet for de stallansatte.



Favoritten:

Spicy Challenger fikk endelig en seier sist etter flere gode løp. Fikk dødens runden igjen til han overtok i siste sving. Siden stakk han i fra til en overlegen seier. Stikker etter alt å dømme til tet og leder hele veien for Adrian S. Akselsen, som vant med hesten sist.



Outsiderne:

Beauregard avsluttet bra etter sen åpning sist og ble tredje, men fikk alt for langt frem til Norse Ideal som vant foran Ultimo Tango. Står dumt til spormessig og er avhengig av tempo for å rekke frem til en trippelplass.



Luringen:

Doctor Joe står spennende til spormessig. Lindbak-traveren er klart best med ryggløp. Da avslutter han som regel raskt og kan fort ende på trippelen.



Startsiden:

Spicy Challenger spinner normalt til tet.





V76-6 (2100ma)



3 NESLANDS FAKSEN

6 Alm Nagano

4 Tivo

-------------------------------

10 Stuve Yr

5 Lauvås Creon

9 Løkki Flaksa

11 Idfaxen

12 Mjølner Brun

1 Tingel Spretten

2 Jærvsø Troll

8 Spiktrollet

7 Troll Ess

Løpet:

Jeg prøver tre hester med Neslands Faksen som klar favoritt, men jeg skulle gjerne hatt råd til et par hester til.



Favoritten:

Neslands Faksen kunne ikke stå i mot en meget opplagt Spydomann Ø.K. sist, men tidsmessig var han flink. Er ikke helt travsikker, men går han feilfritt, kan han muligens ta føringen og lede hele veien, i hvert fall om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Alm Nagano vant lett etter en tøff førsterunde sist. Jakter nå sin fjerde strake seier og kan klare det om Neslands Faksen skulle rote seg bort.



Luringen:

Tivo gjør som han selv vil. Plutselig stopper han opp, for siden å komme forrykende tilbake. Legger han godviljen til hele veien, kan han vinne. Men han er og blir en evig outsider.



Startsiden:

Neslands Faksen er bra ut. Kan få kamp av Jærvsø Troll, Tivo, Lauvås Creon og Alm Nagano om føringen. Noe åpent.





V76-7 (2100ma)



2 LICENSEE

10 W.J. EMINENT BERGEN

4 DON DI QUATTRO

3 RAISE BROLINE

-------------------------------

9 Toto

8 Riordan Kronos

6 Seven Cru

7 Da Vinci B.R.

1 Axel Buitenzorg

5 Hot Vacation H.

11 Hallo Again

12 Mc Dreamy

Løpet:

Fire hester peker seg litt ut i denne kvalifiseringen til amatørløpet K.G. Bertmarks minneløp, hvor de to fremste går videre til finalen.



Favoritten:

Licensee er en av landets beste 4-årshopper og var knallgod toer fra dødens i Brekke-løpet sist, kun slått av Nice Eleven L. som fikk et enklere løp. Gangen før i NM for hopper ble hun dratt sist av en sliten konkurrent. Er kjapp fra start og kan lede hele veien.



Outsiderne:

W.J. Eminent Bergen har vært god til to strake seirer fra tet og er nok best i front. Må gå bakfra nå, men med tempo stiger sjansene.



Luringen:

Raise Broline satt fast sist. Fikk maks i hardt lag gangen før. Har vært på trippelen i åtte av tolv starter hittil i år. Svenskegjesten skal regnes blant de tre igjen.



Startsiden:

Licensee er kjapp ut og kan ta føringen.