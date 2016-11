Kveldens travtips: – En sjansebanker

De sikre vinnerne glimrer med sitt fravær på Biri Travbane i kveld. VGs travekspert, Anders Olsbu, sjanser på urutinerte Idlilly.

Det er en svært utfordrende V65-omgang Biri Travbane byr på i kveld, og det ligger store penger i luften.

– Jeg endte til slutt opp med Idlilly, men hun er og blir en sjansebanker. Jeg kommer nok til å sitte med hjertet i halsen under løpets gang. Hoppa vant i debuten, men siden har hun rotet litt med galopp. Sist holdt hun seg til rett gangart og tapte kun for gode Rigel Spik. Gangen før gikk hun en sterk opphenting til fjerde etter galopp. Går hun bare feilfritt kan hun vinne igjen, tror Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 480 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2100 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 144 kr

Stort V5-forslag (over streken): 420 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, sjanser på Idlilly i kveldens V65-omgang. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

9 STRIKKEPRINSEN

2 BEST RUGGEN

5 KOLBU JONATAN

3 NATTENS FYRSTE

8 VÅLER ELD

-----------------------------

6 Jerveld

1 Skogs Balder

7 Alsaker Pumbaa

10 Smågodt

4 Krylling Sol



V65-2 (2100ma)

3 ROYAL REBELLION

6 BANKER GO'S

8 BOB LA CHANCE

5 NEO PALEMA

-----------------------------

4 Benny Bandit

9 Lady Maltin

10 Borga Go On

7 Prince Of The Night

1 Confidence Bradi

2 After Burner

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3 (2100mv)

1 HOLENE ODIN

7 STRAM VAIER

4 DAG STØVAR

2 JÆRVINN S.K.

3 Myhreng Brage

6 Stumne Scott

5 Solberg Rasken

-----------------------------

V65-4/V5-1 (2100mv)

6 IDLILLY

-----------------------------

9 Rimtusse

12 Valle Teo

2 Il Sokken

1 Grytting Knerten

3 Nito Faxa

4 Fjellspika

8 Tuxi Thelma

5 Nito Fina

11 Kopi

10 Heimstad Lomen

13 Valle My

7 Grindstad Elden



V65-5/V5-2 (2100mv)

1 FORADORI

2 TITANIO

4 FIN FIGHT

-----------------------------

6 Zarahs Valentino

9 Annina Knows Best

5 Perfect Stent

8 Merlin Classic

3 Pinocchio C.

10 Roadbroaker

7 Simply Red



V65-6/V5-3 (1609ma)

2 VERTIGO KONGEN

1 LILLE ANNE

8 Komnes Viking

6 Tynset Balder

4 Anima

-----------------------------

3 Kuven Bambi

12 Komnes Martin

7 Hovs Frøya

10 Skrei Odina

11 Maurstad Mina

5 Flammen Julie

9 Røyns Nora



V5-4 (2100ma)

6 ALADYFORYOU

8 MAKE ME

7 NORVA YOUNG

4 CANDY

2 AMAZING NEWS MERCI

3 TAKEMETOPARADISE

1 Pixie Frecel

-----------------------------

5 Jetsea



V5-5 (2100mv)

5 LAKESIDE CASSIE

1 ST. RAPHAEL DECOY

8 INCREDIBLE AMY

6 ARAGORN DIVISON

-----------------------------

7 Sima's Starmail

4 Skylander Hill

2 Tatiana's Surprise

3 Nohardfeelings

9 T.M.Oakland



Dagens banker

Idlilly blir en sjansebanker i en svært bankerfattig V65-omgang. Hun tapte kun for gode Rigel Spik sist og gikk et bra løp til fjerde etter galopp nest sist. Er usikker, men feilfritt og med klaff kan hun kanskje vinne. Men hun er langt i fra noe sikkert kort.



Dagens luring

Strikkeprinsen avsluttet bra etter sen åpning sist. Gangen før var han overlegen fra tet. Kan han gå uten pigger og går feilfritt, skal han ha en fin sjanse.



DD-1:

Foradori gør en spennende start i Trond Anderssen-regi. Står spennende til og kan kanskje vinne på direkten. Titanio har kapasitet til å være med i striden. Hadde kunnet utfordret Choco Fan Am sist om han ikke hadde mistet aksjonen. 12-åringen Fin Fight har imponert i sine tre starter etter langt løpsopphold. Kommer han seg ut fra et trangt annetspor, er han mer enn god nok.



DD-2:

Vertigo Kongen feilet i Killingmo-debuten sist. Står langt bedre til nå, og vi blir ikke overrasket om han slår til. Lille Anne vant enkelt sist etter et fint løp. Står til for en fin reise igjen og kan gjenta.



DD-1: 1,2,4 DD-2: 2,1 = 6 rekker