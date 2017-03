Kveldens travtips: - En sikker og en sjansebanker i V76

VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver seg med to bankere i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane i form av Kjempen og Capocannoniere Am.

Olsbu tror Kjempen er en sikker V76-vinner, men lar også Capocannoniere Am stå ugardert.

– Kjempen vant lett etter relativt tidlig tetkjenning som VG-banker sist og skal være en klasse bedre enn konkurrentene. Jeg tror han vinner selv om han må gå utvendig for leder. Capocannoniere Am er imidlertid en sjansebanker. Det er en hissig krabat som ikke er til å stole på, men går han feilfritt og viser seg fra sin beste side, er han mer enn god nok. Åpent om han skulle svikte, mener traveksperten.



Dagens banker:

Kjempen (V76-3) vant lett fra tet sist. Enklere motstand nå. Bør vinne enkelt.



Dagens luring:

Sidsel (V76-5) avslutter solid hver gang med rett ryggløp og fortjener snart en seier.

Her er Olsbus V76-tips:

V76-1 (2100ma)



7 CAPOCANNONIERE AM

2 Concon W.

5 Air Speed

8 Enjoythestar S.C.

4 Filippa B.R.

3 The Dark Knight

10 Goldie Street

9 Revenge

1 N.Y. Maaemo

12 Norvelous Fiarytale

6 Pay Back H.R.

11 Strong Chili

Løpet:

Capocannoniere Am er en sjansebanker i dette løpet for 4- og 5-årige varmblodshester.



Favoritten:

Capocannoniere Am er kapabel traver, men er absolutt ikke til å stole på. Sist avsluttet han bra, men kom akkurat for sent til å innhente Russel Street. Gangen før gikk han et bra løp til tredje bak Chanto Janhover og Kick Off Classic etter startgalopp. Enjoy Lavec-sønnen kan åpne lynraskt bak bilen, åpnet i 1.10-fart femte sist. Går han bare feilfritt og ikke blir alt for hissig, kan det muligens holde helt inn.



Outsiderne:

Air Speed har vist stadig fremgang og tok en enkel seier sist etter sisterunden i dødens. Er flink fra start og skal regnes blant de tre.



Luringen:

Concon W. tok en sterk seier fra dødens etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Er en av dem som kan vinne om favoritten skulle rote seg bort.



Startsiden:

En feilfri Capocannoniere Am kan åpne lynraskt, men alle de fem innerste kan løse fort.

V76-2 (2140mv)



7 LAKESIDE CASSIE

2 DELICIOUS DREAM

4 PHOTOLICIOUS

5 Jasmin Sund

6 Sophia's Love

3 Spicy Cuddle

9 Be My Pokerface

10 Emmet Von Baron

1 Tatiana's Surprise

8 Lukcy's Luke

Løpet:

Jeg synes tre hester peker seg ut i dette løpet med urutinerte varmblodshester.



Favoritten:

Lakeside Cassie feilet under press i tet i annen sving sist etter pause. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen og står fint til i springspor. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien. I debuten i fjor ble han tredje bak gode Lucille Bourbon fra lederrygg og gikk en 1.17-full vei. En slik tid rekker langt her.



Outsiderne:

Delicious Dream var flink til seier i debuten sist etter et fint løp. Delicious Queen-datteren har imidlertid trukket et trangt spor, og det er klar galoppfare fra start. Men kommer hun seg feilfritt ut, er hun mer enn god nok.



Luringen:

Photolicious debuterer. Også hun har trukket et trangt spor og mye av sjansene hennes avgjøres i starten. Kommer hun seg feilfritt avgårde tror jeg hun har kapasitet for å ende blant de tre.



Startsiden:

Jeg tror Lakeside Cassie kan sitte tidlig i tet.





V76-3 (1609ma)



6 KJEMPEN

1 Missingmyr Stjernen

8 Alm Sander

2 Herr Jao

5 Ty Linn

3 Stjerne Kvikken

11 Mintor

7 Trons Tyr

9 Mira

10 Raukvin

4 Aaby Knekten

Løpet:

Kjempen har et billig løp på papiret og bør vinne. Banker.



Favoritten:

Kjempen vant enkelt etter relativt tidlig tetkjenning som VG-banker sist. Blir han sluppet til tet er løpet kjørt, men jeg tror også han vinner om han må gå utvendig for leder. Nest sist tapte han kun for Ask Eld, som sto 20 meter bak. Møter ingen av hans kaliber her. Jeg spekulerer ikke i favorittfall, selv om distansen gjerne skulle ha vært lenger.



Outsiderne:

Missingmyr Stjernen har vært god til to strake seirer etter å ha hatt mye utur før det. Er flink fra start, men står i fare for å bli overflydd av Stjerne Kvikken. Kan være trippelaktuell feilfritt og om det løser seg.



Luringen:

Alm Sander er klart bedre enn raden og er i utgangspunktet en av de bedre hestene i feltet. Men han har hatt en downperiode. Viste imidlertid fremgang i sin siste start i fjor. Da gikk han pigg i mål etter galopp og sen åpning. Kommer ut etter pause nå og trenger trolig løp i kroppen før han er på topp. Sporet er også veldig sjanseartet. Men skulle det klaffe maksimalt, ser jeg ikke bort i fra at han kan ende på trippelen.



Startsiden:

Stjerne Kvikken er lynrask ut og tar nok teten i første omgang, men han er klart best med ryggløp. Men på en kjapp sprint slipper han neppe til noen andre enn favoritten. Missingmyr Stjernen, Herr Jao, Ty Linn, Trons Tyr og Alm Sander er heller ingen sinker. Men de to sistnevnte står veldig sjanseartet til ytterst på vingen.

EN VINNERKANDIDAT: Liv Pedersen kan vinne travrittet med Yazmina var som var god toer bak Lavec Va Bene i montédebuten sist. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-4 (2100ma)



5 LAVEC VA BENE

4 SUPREME SUGAR

1 Todays Shotgun

6 Waldemar M.M.

2 Yazmina



8 K.W. Tigerlady

10 Super Conclusion

9 Tayno Dream

3 Super Taifon

7 L'Orage

Løpet:

Jeg prøver halve feltet i dette travrittet, hvor ingen er helt sjanseløse.



Favoritten:

Lavec Va Bene tråkket seg i sitt siste løp, noe som gjør det litt usikkert. I sitt siste travritt var hun suveren foran Yazmina. Kommer hun til start og viser samme takter som da, blir hun vrien å tukte.



Outsiderne:

Todays Shotgun ledet hele veien i et travritt på Leangen sist, og jeg ser ikke bort i fra at det kan bli reprise.



Luringen:

Supreme Sugar var uheldig sist og ble sjenert til galopp i løpet Todays Shotgun vant. Hadde endt blant de tre ellers. Var ubeseiret i sine fem siste travritt før det og er god nok feilfritt og på sitt beste.



Startsiden:

Todays Shogun, Yazmina, Lavec Va Bene og Waldemar M.M. kan alle være med i tetkampen om de blir laddet med. K.W. Tigerlady og Super Conclusion er heller ingen sinker, men står langt ute.

SOLID ETTER PAUSE: Madonna Rags tok en råsterk seier etter pause sist. Med samme innsats kan hun meget vel vinne igjen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-5 (2100ma)



2 LUCKY BULLET

4 SIDSEL

12 GLOBAL SUNSET

10 WEST COAST

6 MADONNA RAGS

7 Valcyrie Simoni

1 Across My Heart

9 Double Dream

8 Sunrise Yankee

11 L.A.'s Harmony

5 Synjo Diva

3 Doremi

Løpet:

Fem-seks hester bør rekke i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Lucky Bullet var meget god til seier mot flere av disse hestene sist. Avsluttet som en vind til en enkel seier da. Med et fint løpsopplegg, kan hun meget vel vinne igjen.



Outsiderne:

Global Sunset var overlegen i et lunsjløp sist. Satt fast gangen før. Står sjanseartet til spormessig og er avhengig av overpace for å rekke frem.



Luringen:

Sidsel avsluttet fort til fjerde etter sen åpning i et løp gode Gematria vant foran Patricia Hastrup sist. Møter langt enklere lag her og speeder alltid fort etter rett ryggløp. Fortjener snart en seier.



Startsiden:

Across My Heart, Doremi, Synjo Diva, Valcyrie Simoni og Sunrise Yankee er alle kjappe om de laddes med. En noe åpen startside.





V76-6 (2100ma)



2 LOME FRIKK

3 BJØRNEMYR TEXA

6 TYRI LOKE

8 KOLBU JONATAN

4 MJØLNER ALLVINN

5 Best Ruggen

11 Lykkje Embla

1 Rem Odin

9 Kiro Bia Balderina

12 Hovhaaga

7 Hovs Frøya

10 Kongs Stjerna

Løpet:

Et åpent løp, hvor jeg omtrent setter de fem første på rangeringen min likt.



Favoritten:

Lome Frikk fikk maks fra lederrygg bak S.T.C.C. Faksen i V75 sist. Gangen før vant han lett fra tet. Han har hevet seg noen hakk i Pål Kristiansen-regi og har ikke minst blitt tøffere til slutt. Tet tror jeg kan være en fordel for H.G. Balder-sønnen.



Outsiderne:

Bjørnemyr Texa er i absolutt toppform. Avsluttet bra til annen bak S.T.C.C. Faksen sist etter et fint løp i tredje innvendig. Delte seieren med gode Bråtnesfaks nest sist og slo Mjølner Allvinn tredje sist. Hun er nok aller best med ryggløp, da kan hun speede fort. Fra tet kan hun muligens gi blaffen.



Luringen:

Tyri Loke fikk ikke skikkelig feste i V75 sist og var unnskyldt. Tok en turbetont seier nest sist, første gang ut etter pause, da Løve Lomen feilet. Viser Flåten-traveren seg fra sin beste side, er han god nok.



Startsiden:

Lome Frikk og Bjørnemyr Texa kan begge løse bra.





V76-7 (1609ma)



11 REVENUE LAVEC

9 SCOTCH WHISKY

4 DAHIR TARIEL

3 EURONCANDIDCAMERA

5 CLINT CLASSIC

6 Yankee Lane

10 Callias Va Bene

12 Noir Sun

8 Neo Palema

2 Perfect Stent

1 Vicky Victoria

7 Bella Caf

Løpet:

Halve feltet bør rekke i V76-finalen.



Favoritten:

Revenue Lavec var overlegen i V75 sist. Møter skjerpet lag nå og står sjanseartet til spormessig. Men blir det tempo over forestillingen, stiger sjansene.



Outsiderne:

Scotch Whisky har vært god etter pause. Første gang ut ble han sittende fast. I de to siste startene har han vunnet fra tet. Nest sist var han overlegen, mens han holdt unna for stallkameraten Beauregard sist. Står i bakspor nå, men har vunnet bakfra før. Regnes igjen.



Luringen:

Dahir Tariel kom råsterkt tilbake etter startgalopp i V75 på Forus sist, til tredje bak Skyfall og Revenue Lavec. Skulle han komme seg foran, kan han bli vrien å tukte. Skal uansett regnes.



Startsiden:

Perfect Stent er raskest, men slipper trolig. De fire utvendige for ham er alle kjappe fra start og vil kjøre om føringen. Men Euroncandidcamera må muligens safes litt med, i og med at han har feilet et par ganger bak bilen i det siste.